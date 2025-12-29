Προφυλακίστηκε το πρωτοπαλίκαρο του «Εντικ» για τη δολοφονία Ζαμπούνη

Προφυλακίστηκε ο 35χρονος ο οποίος κατηγορείται ότι συμμετείχε στη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη τον Ιανουάριο του 2024. Το θύμα ήταν γνωστό στον κόσμο της νύχτας με το ψευδώνυμο «Ζαμπόν». Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε την οποιαδήποτε εμπλοκή και επικαλέστηκε άλλοθι.

Η μαφιόζικη εκτέλεση είχε πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2024 έξω από βενζινάδικο στην συμβολή των οδών Φραντζή και Ηλία Ηλιού στον Νέο Κόσμο. Η δολοφονική επίθεση κράτησε περίπου 40 δευτερόλεπτα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ φαίνεται πως οι εκτελεστές είχαν εμπειρία σε τέτοιου είδους χτυπήματα και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τα όπλα που χρησιμοποίησαν ήταν «καθαρά», δηλαδή δεν είχαν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σε εγκληματικές ενέργειες.

Το θύμα θεωρούνταν «βαρύ όνομα» ενώ και το 2018 στον Πειραιά είχε γίνει απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του. Το όνομά του στο παρελθόν είχε εμπλακεί σε διάφορα αδικήματα.

Οι δράστες «γάζωσαν» με καλάσνικοφ τον 44χρονο την ώρα που είχε βγει από το βενζινάδικο, το οποίο όπως λέγεται ήταν ιδιοκτησίας του και άνοιξε την πόρτα για να μπει στο θωρακισμένο αυτοκίνητο του.

