Θα λυθεί αυτή τη φορά το μυστήριο της πτήσης MH370;

Στις 8 Μαρτίου 2014, αεροσκάφος της Malaysia Airlines απογειώνεται με 227 επιβάτες από δεκαπέντε χώρες και 12μελές πλήρωμα από την Κουάλα Λουμπούρ στη Μαλαισία με προορισμό προς το Πεκίνο. Η πτήση MH370 δεν προσγειώνεται ποτέ και μέχρι σήμερα αγνοείται.

Τώρα κυβέρνηση της Μαλαισίας σκοπεύει να καταβάλει 59,5 εκατ. ευρώ στην ιδιωτική εταιρεία υποβρύχιων ερευνών Ocean Infinity – αλλά μόνο εάν αυτή ανακαλύψει το χαμένο αεροσκάφος.

Οπως γράφει ο βρετανικός Guardian, η εταιρεία σχεδιάζει να ερευήσει μια περιοχή 15.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων στον Ινδικό Ωκεανό, όπου θεωρεί ότι οι πιθανότητες εξεύρεσης του χαμένου αεροπλάνου είναι μεγαλύτερες.

Τι ξέρουμε ως σήμερα

Το Boeing 777 που εκτελούσε την πτήση MH370 απογειώθηκε από την Κουάλα Λουμπούρ λίγο πριν τη 1 π.μ. Στις 2:22 π.μ., αφού έστριψε δυτικά, μακριά από την προγραμματισμένη διαδρομή του, εξαφανίστηκε από τα ραντάρ ενώ πετούσε πάνω από τη Θάλασσα Ανταμάν. Οι δορυφόροι συνέχισαν να λαμβάνουν ωριαία σήματα από το αεροπλάνο – κάτι που υποδεικνύει ότι συνέχιζε να πετάει – μέχρι λίγο μετά τις 8 π.μ., όταν και πιστεύεται ότι ξέμεινε από καύσιμα.

Αυτά τα ωριαία σήματα χρησιμοποιήθηκαν για να υπολογιστεί η απόσταση μεταξύ δορυφόρου και αεροσκάφους, κάτι που δημιούργησε μια τεράστια ζώνη αναζήτησης 120.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων στον νότιο Ινδικό Ωκεανό.

«Είναι ένας τεράστιος κύκλος», λέει στον Guardian ο Σάιμον Μάσκελ, καθηγητής αυτόνομων συστημάτων στο Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ και πρώην επιστημονικός σύμβουλος της Ocean Infinity.

Πολλά κομμάτια και συντρίμμια έχουν βρεθεί στις ακτές του Ινδικού Ωκεανού και έχουν αναγνωριστεί ως τμήματα του συγκεκριμένου Boeing. Δεν έχουν βρεθεί ανθρώπινα υπολείμματα, αλλά προφανώς όλοι οι επιβαίνοντες θεωρούνται νεκροί.

Ποια είναι η Ocean Infinity

Η Ocean Infinity είναι εταιρεία θαλάσσιας ρομποτικής και έρευνας βυθού, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ.

Η εταιρεία είναι γνωστή για την παροχή υποβρύχιων ειδικών και υποβρύχιων ρομπότ στο Falklands Maritime Heritage Trust, τα οποία βοήθησαν στον εντοπισμό του χαμένου πλοίου Endurance του Sir Ernest Shackleton το 2022.

Το 2018, η Ocean Infinity έψαξε χωρίς επιτυχία σε μια έκταση άνω των 80.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων του ωκεανού για το Boeing της πτήσης MH370. Τώρα, είναι αποφασισμένη να προσπαθήσει ξανά.

Τι διαφορετικό έχει η νέα έρευνα

Η εταιρεία, σύμφωνα με τον Guardian, διαθέτει ένα στόλο μη επανδρωμένων υποβρυχίων (AUV) Hugin 6000, αξίας 6,8 εκατ. ευρώ, τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν έναν τρισδιάστατο χάρτη του πυθμένα του ωκεανού σε βάθη έως και 6.000 μέτρων με τη χρήση τεχνολογίας σόναρ, λέιζερ, οπτικών ινών και ηχούς.

Παρότι λειτουργεί υπό καθεστώς απόλυτου σκότους, ο στόλος, όπως αναφέρει ο Guardian, μπορεί να καταγράφει εικόνες σόναρ του περιβάλλοντός του, ανακλώντας ακουστικούς παλμούς σε οτιδήποτε βρίσκεται κοντά και χρησιμοποιώντας λέιζερ για να σαρώνει άγνωστα αντικείμενα και να δημιουργεί λεπτομερείς τρισδιάστατες εικόνες.

Το κάθε όχημα διαθέτει ένα υποβρύχιο μηχάνημα καθορισμού του συμπαγούς βάθους του βυθού, καθώς και ένα μαγνητόμετρο, ώστε να μπορεί να ανιχνεύσει μέταλλα, ακόμα κι αν είναι θαμμένα κάτω από αρκετά μέτρα καθιζημάτων. Παράλληλα, το πλοίο στην επιφάνεια μπορεί να στείλει τηλεχειριζόμενα οχήματα (ROV) με προβολείς, ώστε να φωτίσουν αντικείμενα για βιντεοσκοπήσεις και φωτογραφήσεις.

Τα συγκεκριμένα ROV διαθέτουν ρομποτικούς βραχίονες που μπορούν επίσης να λειτουργούν εξ αποστάσεως, ώστε να μπορούν να σηκώνουν, να γυρίζουν και να επιθεωρούν αντικείμενα. Μπορούν επίσης να ανασύρουν μικρότερα αντικείμενα στην επιφάνεια.

Η Ocean Infinity ξεκίνησε την έρευνα σε μια περιοχή 15.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων τον περασμένο Φεβρουάριο, αλλά ακύρωσε την αποστολή λόγω κακών καιρικών συνθηκών. Σύμφωνα με τον Guardian, αναμένεται να ξαναρχίσει τις έρευνες στις 30 Δεκεμβρίου, για ένα διάστημα 55 ημερών.

Η εταιρεία έχει ήδη ερευνήσει σχεδόν 10.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και σχεδιάζει να ερευνήσει άλλα 25.000, έχοντας ξοδέψει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε πλοία και εξοπλισμό. Στόχος της, πέρα από τα 59,5 εκατ. ευρώ της αμοιβής σε περίπτωση επιτυχίας, είναι η προώθησή της ως η μεγαλύτερη εταιρεία υποβρύχιας έρευνας στον κόσμο.

Η μεγαλύτερη πρόκληση της επιχείρησης είναι η ανώμαλη δομή του πυθμένα του ωκεανού, όπως επισημαίνει ο Guardian. Ο Ινδικός διαθέτει φαράγγια βάθους άνω των 300 μέτρων, γκρεμούς που υψώνονται ξαφνικά χιλιάδες μέτρα από τον πυθμένα της θάλασσας, και ενεργά ηφαίστεια που πρέπει να αποφευχθούν. Παρότι η περιοχή έχει ερευνηθεί και στο παρελθόν από την Ocean Infinity, τα δεδομένα ενδέχεται να είναι ελλιπή.

Ολο το εικοσιτετράωρο, το πλήρωμα θα πρέπει να αναλύει δεδομένα, να επαναφορτίζει τα AUV που έχουν επιστρέψει στην επιφάνεια, να επιβλέπει τα AUV και τα ROV που εξακολουθούν να ψάχνουν, να βεβαιώνεται ότι όλος ο εξοπλισμός τους λειτουργεί – και να επιδιορθώνει οποιαδήποτε βλάβη.

Ψάχνει, όμως, στο σωστό μέρος;

