Η «Μάχη των Φύλων» επαναλήφθηκε σαν φάρσα

Η… μουρμούρα είχε αρχίσει από τη μέρα που έγινε γνωστό ότι η Αρίνα Σαμπαλένκα θα αντιμετώπιζε τον Νικ Κύργιο σε αγώνα επίδειξης. Πολλοί αναρωτήθηκαν, τι νόημα είχε αυτή η επανάληψη της «Μάχης των Φύλων»; Ουσιαστικά, κανένα. Αυτή είναι η αλήθεια. Στο χθεσινό (28/12) ματς στο Ντουμπάι, ο 30χρονος Αυστραλός (με ελληνικές ρίζες) νίκησε την 27χρονη Λευκορωσίδα με 6-3, 6-3 σε 75 λεπτά. Ε, και;

Δεν θα άλλαζε κάτι, ακόμη κι αν η κορυφαία τενίστρια της τελευταίας διετίας, η οποία μέσα στο 2025 κέρδισε 59 από τους 71 αγώνες της και τέσσερις τίτλους, μεταξύ των οποίων και το US Open τον περασμένο Σεπτέμβριο, νικούσε τον αντίπαλό της που είχε να εμφανιστεί στα κορτ από τον Μάρτιο και έχει κατρακυλήσει στο Νο 671 του ανδρικού ranking. Πόσω μάλλον σε ένα παιχνίδι ειδικών συνθηκών, στο οποίο η περιοχή της Σαμπαλένκα ήταν κατά 9% μικρότερη από εκείνη του Κύργιου (επειδή η στατιστική λέει ότι στο τένις οι γυναίκες κινούνται 9% πιο αργά από τους άνδρες).

Από αυτό το ματς κέρδισε η εταιρεία PR, Evolve, που το διοργάνωσε. Το event, που φιλοξενήθηκε στην «Coca-Cola Arena» των 17.000 θέσεων με τιμές εισιτηρίων από 120 έως 700 ευρώ, ήταν sold-out. Ενα σεβαστό ποσό εισπράχθηκε και από τηλεοπτικά δικαιώματα – το BBC One μετέδωσε τον αγώνα live. Κέρδισαν και οι δύο αντίπαλοι (πελάτες της Evolve) την αμοιβή τους, που δεν μάθαμε πόση ήταν. Αλλά το τένις, δεν κέρδισε τίποτα.

Μοιάζει με φάρσα, το ότι κάποιοι χαρακτήρισαν αυτό το ματς ως «Μάχη των Φύλων Νο 3». Το είπε και η ίδια η Μπίλι Τζιν Κινγκ, η θρυλική τενίστρια που τον Σεπτέμβριο του 1973 αντιμετώπισε στο Χιούστον τον πρώην πρωταθλητή του Γουίμπλεντον, Μπόμπι Ριγκς, με σκοπό να αποδείξει ότι οι γυναίκες δικαιούνται έπαθλα ισόποσα με εκείνα των ανδρών. Την εποχή που η Κινγκ νίκησε τον Ριγκς, μπροστά σε ένα τηλεοπτικό κοινό 90 εκατομμυρίων ανθρώπων, γράφει το BBC Sport, η αμερικανίδα πρωταθλήτρια αμείφθηκε για την κατάκτηση του Γουίμπλεντον η Κινγκ με 750 λίρες. Ο Ροντ Λέιβερ, που θριάμβευσε στο ανδρικό τουρνουά, εισέπραξε 2.000 λίρες. Ενώ σήμερα, οι γυναίκες του τένις συγκαταλέγονται στους πιο καλοπληρωμένους επαγγελματίες των σπορ.

«Εκείνος ο αγώνας, όπως και ο προηγούμενος της Μάργκαρετ Κορτ (είχε ηττηθεί από τον Ριγκς μερικούς μήνες νωρίτερα), στόχευε σε μια κοινωνική επανάσταση. Ηταν πολιτική. Η μόνη ομοιότητα με αυτόν (της Σαμπαλένκα με τον Κύργιο) είναι ότι παίζουν αντίπαλοι άνδρας με γυναίκα», τόνισε η 82χρονη Κινγκ στο BBC Sport.

Υπάρχει ακόμη μια ομοιότητα. Ο Κύργιος είναι γνωστός μισογύνης, όπως ήταν και ο Ριγκς. Ο Ριγκς έλεγε, τότε, ότι οι γυναίκες πρέπει να λαμβάνουν το 25% της αμοιβής των ανδρών, επειδή αποδίδουν το 25% του τένις που παίζουν οι άνδρες. Ο Κύργιος είχε δηλώσει τον περασμένο Σεπτέμβριο πως οι γυναίκες «δεν μπορούν να επιστρέψουν τα σερβίς των ανδρών» και ότι θα μπορούσε να νικήσει τη Σαμπαλένκα χωρίς να αγωνιστεί στο 100%. Το 2021 είχε παραδεχθεί ότι υπήρξε βίαιος με την (τότε) σύντροφό του. «Εχω αλλάξει», ισχυρίστηκε στο BBC Sport, αλλά… ποιος τον πιστεύει;

Η Ναόμι Οσάκα, η πρώτη Ασιάτισα που ανέβηκε στο Νο 1 του ranking στο γυναικείο τένις, βασική μέτοχος της Evolve, μάλλον δεν δυσκολεύθηκε να πείσει τον Κύργιο να λάβει μέρος στον αγώνα. Ο Αυστραλός θα έκανε τα πάντα για λίγη δημοσιότητα, που του έχει λείψει τον τελευταίο καιρό. Η Σαμπαλένκα, όμως, γιατί δέχθηκε να τον αντιμετωπίσει; «Είναι ξεκάθαρο ότι ο άνδρας είναι βιολογικά πιο δυνατός», είχε δηλώσει πριν από δύο εβδομάδες. «Θα μπορούσα, ίσως, να νικήσω κάποιον εκτός του top-1000, ειδικά κάποιον χωρίς τόσο δυνατό σερβίς». Μάλιστα, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του χθεσινού ματς τόνισε πως οι τρανς αθλήτριες έχουν τεράστιο πλεονέκτημα σε σχέση με τις υπόλοιπες γυναίκες, οπότε δεν έχουν θέση στο γυναικείο τένις. Αραγε, γιατί αποφάσισε να παίξει με τον Κύργιο;

«Για να διασκεδάσουμε και να προσφέρουμε στον κόσμο καλό τένις», απάντησε η ίδια όταν ρωτήθηκε. Αλλά το ματς της Κυριακής δεν φάνηκε να δικαιώνει τον ντόρο που είχε προκαλέσει μόλις ανακοινώθηκε. Από τους δεκάδες celebrities που προσκλήθηκαν να το παρακολουθήσουν από κοντά, ελάχιστοι ανταποκρίθηκαν. Το BBC Sport ξεχώρισε στην εξέδρα των VIPS μόνο δύο θρύλους του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου: τον Ρονάλντο και τον Κακά, που αφίχθησαν στη μέση του πρώτου σετ.

