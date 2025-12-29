Μαζί για το Παιδί: Στήριξη 2000 παιδιών μέσα από τις δράσεις Secret Santa και Breakfast Boxes

Το Μαζί για το Παιδί πραγματοποίησε και φέτος τις αγαπημένες εορταστικές του δράσεις, Secret Santa και Breakfast Boxes, στο πλαίσιο του προγράμματος «Προσφέρω γιατί Νοιάζομαι».

Χάρη στη συμμετοχή σχολείων, εταιρειών και ιδιωτών, χιλιάδες παιδιά από φορείς παιδικής προστασίας και ευάλωτες οικογένειες σε όλη την Ελλάδα έλαβαν τη χαρά και τη στήριξη των φετινών εορταστικών δράσεων.

Secret Santa: Εκπληρώνοντας τις ευχές των παιδιών

Η κοινωνική υπηρεσία του οργανισμού συγκέντρωσε τις ευχές των παιδιών μέσα από τα γράμματά τους στον Αγιο Βασίλη, δίνοντας σε όσους συμμετείχαν την ευκαιρία να γίνουν ο Secret Santa τους. Χάρη στη συγκινητική ανταπόκριση, συγκεντρώθηκαν 1.674 δώρα τα οποία παραδόθηκαν στα παιδιά από την ομάδα του Μαζί για το Παιδί.

Breakfast Boxes: Προσφέροντας το πρώτο πρωινό της χρονιάς

Η δράση Breakfast Boxes, ενθάρρυνε και φέτος μαθητές και μαθήτριες σε μια συμβολική κίνηση προσφοράς προς συνομήλικα παιδιά αλλά και ιδιώτες και εργαζόμενους εταιρειών να εξασφαλίσουν το πιο γλυκό πρωινό της χρονιάς.

Συνολικά προσφέρθηκαν 1.967 κουτιά σε παιδιά από 18 φορείς, τα οποία περιλάμβαναν θρεπτικά είδη για το πρώτο πρωινό του χρόνου τα οποία είχαν συσκευαστεί και διακοσμηθεί με φροντίδα και φαντασία.

Πολλοί από τους μαθητές σχολείων που συμμετείχαν επισκέφθηκαν την αποθήκη του οργανισμού, μαθαίνοντας από κοντά για το έργο του Μαζί για το Παιδί και συμβάλλοντας ενεργά στην προετοιμασία των κουτιών.

Οι δύο δράσεις υλοποιήθηκαν με την πολύτιμη συμμετοχή και στήριξη χορηγών, εθελοντών και όλων όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία τους: Accenture, Airotel Group, Ακαδημία Ποδοσφαίρου Πειρατές, Amazon Web Services, 1ο Αρσάκειο Λύκειο Εκάλης, Αρσάκειο Ψυχικού, Beverage World, BIC, Campion School, CGS, Creative Play, DANONE, Dekra Imperial, efood, Εκπαιδευτήρια Γείτονα, Fraport, HELLENiQ ENERGY, Hemmersbach Hellas, ISOMAT, Κολλέγιο Αθηνών Λάτσειο – Δημοτικό, Κολλέγιο Αθηνών Μποδοσάκειο, Spitogatos, Κρι-Κρι ΑΕ, Μy Place Γλυφάδα, Nemo Digital Business Agency, Onside/bwin, Potamitis Vekris, QBC, Qualco, Randstand St. Catherine’s British School, Σχολή Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου, Σχολή Μωραΐτη, Σχολή Χατζήβεη, Τα Σπουργιτάκια, Τrafigura, Uniko, 2o Δημοτικό Διδυμότειχου.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News