Καταγγελία Λαβρόφ: Ουκρανική επίθεση με 91 drones σε οικία του Πούτιν

Ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ουκρανία είχε επιχειρήσει να επιτεθεί στην κατοικία του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην περιφέρεια του Νόβγκοροντ και ότι, ως εκ τούτου, η διαπραγματευτική θέση της Μόσχας θα αλλάξει, όπως μετέδωσε το Interfax.

Ο Λαβρόφ ανέφερε ότι στις 28–29 Δεκεμβρίου η Ουκρανία επιτέθηκε στην κρατική κατοικία του ρώσου προέδρου στην περιφέρεια του Νόβγκοροντ με 91 μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η κατηγορία είναι ψευδής, προσθέτοντας ότι η Μόσχα προετοιμάζει το έδαφος για να πλήξει κυβερνητικά κτίρια στο Κίεβο. Είπε ότι ο ρωσικός ισχυρισμός αποτελεί απόπειρα υπονόμευσης των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι είχαν ήδη επιλεγεί στόχοι για αντίποινα από τις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας. «Τέτοιες απερίσκεπτες ενέργειες δεν θα μείνουν αναπάντητες», είπε, προσθέτοντας ότι η επίθεση συνιστά «κρατική τρομοκρατία».

Ο Λαβρόφ σημείωσε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία και ότι, παρότι η Ρωσία δεν θα αποχωρήσει από τις συνομιλίες, η θέση της Μόσχας θα επανεξεταστεί.

Δεν ήταν άμεσα σαφές αν ο Πούτιν βρισκόταν στην κατοικία Ντολγκίγε Μπορόντι, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν από τον Ιωσήφ Στάλιν, τον Νικίτα Χρουστσόφ, τον Μπόρις Γέλτσιν και τον ίδιο τον Πούτιν.

Πάντως Πούτιν είπε στον στρατό του να συνεχίσει την εκστρατεία για την πλήρη κατάληψη της περιφέρειας Ζαπορίζια στη νότια Ουκρανία, αφού ρώσος διοικητής ανέφερε ότι οι δυνάμεις της Μόσχας απείχαν 15 χιλιόμετρα από τη μεγαλύτερη πόλη της περιοχής.

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Πούτιν

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν είπε στον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Μόσχα θα επανεξετάσει τη θέση της στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μετά την επίθεση που λέει ότι εξαπέλυσε η Ουκρανία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε μια από τις προεδρικές κατοικίες του, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Η Ουκρανία διαψεύδει τις ανακοινώσεις της Ρωσίας ότι 91 μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν σε μία από τις κατοικίες του Πούτιν στη βόρεια Ρωσία και κατηγορεί τη Μόσχα ότι επιχειρεί να υπονομεύσει τις συνομιλίες.

Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ είπε ότι ο Πούτιν και ο Τραμπ μίλησαν τηλεφωνικά και ο ρώσος πρόεδρος ενημερώθηκε λεπτομερώς από τον Ρεπουμπλικάνο ομόλογό του και τους υψηλόβαθμους συμβούλους του για τις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία.

Ο Τραμπ «σοκαρίστηκε» όταν ο Πούτιν του είπε για την επίθεση στην προεδρική κατοικία, πρόσθεσε. Η Ρωσία σκοπεύει να συνεχίσει να συνεργάζεται με τις ΗΠΑ ώστε να επιτευχθεί ειρήνη, όμως θα επανεξετάσει τη θέση της, τόνισε ο Ουσακόφ.

