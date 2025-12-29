Μητσοτάκης προς αγρότες: Μόνο με ειλικρινή διάλογο θα υπάρξει λύση

Νέο κάλεσμα στους αγρότες προκειμένου να συζητηθούν όλα τα αιτήματά τους με καλοπροαίρετη διάθεση και μάλιστα όχι μόνο αυτούς που είναι στα μπλόκα έστειλε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24.

«Λυπάμαι πραγματικά για το γεγονός ότι οι συμπολίτες μας σε ταλαιπωρήθηκαν στα πλαίσια των μετακινήσεων τόσο για τις ημέρες των εορτών και ελπίζω ότι για τις επόμενες ημέρες μέχρι τα Φώτα θα υπάρχει η απαραίτητη κατανόηση από τους αγρότες, ώστε να διευκολύνουν αυτός οι οποίοι θέλουν να μετακινηθούν είναι σημαντικές οι μέρες για την οικονομική δραστηριότητα της χώρας για την τροφοδοσία της αγοράς και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο όλοι το αντιλαμβάνονται. Φτάσαμε σε μία πλήρη αντιστροφή της πραγματικότητας, ακούσαμε ότι η τροχαία κλείνει τους δρόμους και όχι οι αγρότες», υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην ταλαιπωρία αρκετών ταξιδιωτών λόγω των μπλόκων.

Τόνισε, ακόμη, ότι μόνο με έναν ειλικρινή διάλογο θα μπορέσει να υπάρξει λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες. Οπως σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης «υπάρχουν και κάποιοι που θέλω να συνομιλήσουν μαζί μας και υπάρχουν και κάποιοι που τους ασκούν, θα το πω πολύ απλά, τους τραμπουκίζουν σε μια λογική να μη σπάσει το μέτωπο. Θέλουμε να βρούμε μια λύση στο θέμα αυτό και η λύση μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από έναν ειλικρινή διάλογο και όχι μέσα από μία αντίδραση η οποία θα έχει ως τελικό σκοπό δήθεν να βλάψει την κυβέρνηση, αλλά τελικά να ταλαιπωρείται ολόκληρη την κοινωνία.

Αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνω και νομίζω ότι δεν καταλαβαίνει και μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, πως ενώ διαδηλώνει και προβαίνει σε μία πράξη αρκετά επιθετική να κλείσεις δρόμους και να ταλαιπωρείς την κοινωνία, να μην θέλεις να έρθεις και να ακούσεις τις σκέψεις και τις προτάσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση αυτών των καίριων ζητημάτων του πρωτογενούς τομέα».

Επεσήμανε ακόμη ότι ο ίδιος έχει αναγνωρίσει τα μεγάλα προβλήματα με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπος ο πρωτογενής τομέας. Επεσήμανε ότι «Εχω μιλήσει με πολλή ειλικρίνεια για τα μεγάλα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα. Έχω αναγνωρίσει και τις δικές μας ευθύνες για το γεγονός ότι σημαντικές μεταρρυθμίσεις δεν υλοποιήθηκαν με την ταχύτητα με την οποία και εμείς θα θέλαμε.

Ομως, είμαστε πια σε θέση να μπορούμε να πούμε ότι όλες οι πληρωμές οι οποίες επρόκειτο να γίνουν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα γίνουν μέχρι το τέλος του έτους. Έχουμε ένα καινούριο σύστημα πια, το οποίο δυστυχώς μόνο η κυβερνητική πλειοψηφία το στήριξε, μετάπτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ έτσι ώστε οι αγροτικές επιδοτήσεις να δίνονται με ταχύτητα και με διαφάνεια. Αυτό ήταν, θυμίζω, το βασικό ζητούμενο των πολλών που κατέβηκαν να διαμαρτυρηθούν, άσχετα αν τώρα λένε διαφορετικά πράγματα.

Πρέπει να συζητήσουμε κάποια στιγμή μεσομακροπρόθεσμα τις προοπτικές του πρωτογενούς τομέα, ώστε οι αγρότες να μην είναι μόνο αποδέκτες επιδοτήσεων, αλλά να μπορούμε να τους βοηθήσουμε να επενδύσουν, να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους, να είναι πιο ανταγωνιστικοί, να συνεργαστούν περισσότερο, να λύσουμε θέματα υποδομών, θέματα κόστους παραγωγής. Όλα αυτά θα έπρεπε να είναι αντικείμενο συζήτησης με τους αγρότες.».

Οι κορυφαίες μεταρρυθμίσεις του 2025

Στον απολογισμό της χρονιάς και στις προτεραιότητες για το 2026 αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι υλοποιήθηκε η δέσμευση για τη διαγραφή των «αιώνιων» φοιτητών.

Οπως σημείωσε «δώσαμε και τη δυνατότητα σε δεκάδες χιλιάδες φοιτητές να μπορούν να διεκδικήσουν τον παραπάνω χρόνο που χρειάζονται για να μπορέσουν να τελειώσουν τις σπουδές τους».

Αναφέρθηκε στην οικονομία τονίζοντας ότι υπήρξαν «πολύ σημαντικές αποφάσεις που αφορούν την υλοποίηση της οικονομικής πολιτικής για το 2026», με έμφαση στις φορολογικές ελαφρύνσεις, ενώ υπογράμμισε και τη «σημαντική μείωση των θανατηφόρων τροχαίων» για πρώτη φορά, συνδέοντάς τη με τα αλκοτέστ και τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σημειώνοντας ότι «κάτι αλλάζει και εδώ».

Προσέθεσε ότι η πιο δύσκολη μεταρρύθμιση ήταν αυτή που αφορούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Νομίζω ότι από πλευράς δυσκολίας υλοποίησης μεταρρύθμισης, ναι, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν εξαιρετικά σύνθετη αλλαγή γιατί έπρεπε να κάνουμε μία αλλαγή εν κινήσει.

Πρέπει να εξακολουθούμε να πληρώνουμε με μία καινούργια διαδικασία. Και έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια και από το Υπουργείο και από την Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης, που επωμίστηκε τον συντονισμό αυτής της μεταρρύθμισης, για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο σημείο να πούμε ότι κάναμε τις πληρωμές που είχαμε πει ότι θα κάνουμε αλλά τις κάναμε με σωστό τρόπο».

Κλείνοντας, τόνισε ότι στο τέλος κάθε χρονιάς «αξίζει να κάνουμε έναν εσωτερικό απολογισμό του τι πετύχαμε, τι δεν πετύχαμε», παραπέμποντας και στη συνήθεια των αρχών του νέου έτους για προσωπικές δεσμεύσεις και στόχους.

Οι μπλε φάκελοι των υπουργών

Σε ερώτηση πώς αντιδρά εάν κάποιοι από τους υπουργούς δεν ακολουθούν τους στόχους που τους έχουν δοθεί, στους γνωστούς μπλε φακέλους ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι ορισμένες αποκλίσεις στις συμπεριφορές μπορούν να κτυπήσουν «καμπανάκια», προσθέτοντας ότι βασικός στόχος ενός πολιτικού και φυσικά της δικής του κυβέρνησης είναι να προσπαθεί συνεχώς να λύνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η εξουσία -και όντας 6,5 χρόνια Πρωθυπουργός είναι κάτι το οποίο φροντίζω να το υπενθυμίζω στον εαυτό μου κάθε μέρα- έχει αυτή την τάση να σε αποξενώνει από τα προβλήματα του κόσμου.

Το πώς ξεπερνάς αυτή την απόσταση και πρέπει να υπενθυμίζεις στον εαυτό σου κάθε μέρα ότι είμαστε εδώ πρωτίστως για να λύνουμε προβλήματα και να κάνουμε τις ζωές των ανθρώπων καλύτερες, αυτό και αν θέλει πειθαρχία. Και είναι μια διαρκή υπενθύμιση του λόγου για τον οποίο επιτελούμε αυτή την αποστολή -χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικό γιατί δεν αναφέρομαι μόνο στον εαυτό μου αλλά σε ολόκληρη την κυβέρνηση της οποίας έχω την τιμή να προΐσταμαι.

Και, σίγουρα, νομίζω ότι οποιαδήποτε ένδειξη ότι οποιοσδήποτε μπορεί να αξιοποιεί τα προνόμια της εξουσίας για να διάγει έναν βίο ο οποίος να μην συνάδει με αυτό το οποίο περιμένουν οι πολίτες από τους πολιτικούς, είναι κάτι το οποίο πάντα βαράει «καμπανάκια». Θέλει μια διαρκή υπενθύμιση ότι στους σημερινούς καιρούς μπορεί να μην μπορούμε να λύνουμε όλα τα προβλήματα, και δεν μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα, αλλά πρέπει να προσπαθούμε διαρκώς», υποστήριξε ο κ. Μητσοτάκης.

Το Μέγαρο Μαξίμου και η σχέση πολιτικής – οικογένειας

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο το Μέγαρο Μαξίμου να προκαλεί δέος στους πολίτες, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι «ναι, δεν θα έπρεπε να προκαλεί δέος. Και η προσπάθεια την οποία έχουμε κάνει με τον χώρο αυτόν, ο οποίος δεν είναι και τόσο μεγάλος -εδώ βρισκόμαστε στον χώρο υποδοχής-, είναι να είναι όσο το δυνατόν πιο ανοιχτός και φιλόξενος. Προσπαθώ συνήθως, όταν βλέπω σχολεία τα οποία περνούν απ’ έξω στα πλαίσια των εκπαιδευτικών επισκέψεων που κάνουν, ιδίως τα σχολεία της επαρχίας που έρχονται στην Αθήνα, όποτε έχω τη δυνατότητα να προσκαλώ τα παιδιά να μπαίνουν μέσα στο κτήριο, να το βλέπουν, να καταλαβαίνουν που παίρνονται οι σημαντικές αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους».

Οσο για τον ίδιο υπενθύμισε ότι η πρώτη του φορά στην πρωθυπουργική κατοικία ήταν όταν ήταν 22 ετών, καθώς τότε ο πατέρας του Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήταν Πρωθυπουργός. «Η αλήθεια είναι ότι κι εγώ πρώτη φορά μπήκα στο Μέγαρο Μαξίμου το 1990 -ήμουν 22 ετών- όταν ο πατέρας μου έγινε Πρωθυπουργός. Τότε δεν φανταζόμουν, για να σας είμαι ειλικρινής, ότι θα επέστρεφα σε αυτό το γραφείο με άλλη ιδιότητα».

Το γεγονός ότι προέρχεται από μία πολιτική οικογένεια έχει προετοιμάσει αρκετά τον Πρωθυπουργό στην προσπάθειά του να υπάρξει ισορροπία μεταξύ πολιτικής και οικογενειακής ζωής. Οπως δήλωσε χαρακτηριστικά «Ο πατέρας μου ήταν πολύ καλός στο να κρατάει τα προβλήματα της πολιτικής μακριά από το σπίτι. Βέβαια, μιλάμε για άλλες εποχές.

Νομίζω ότι σήμερα οι πολιτικοί και οι οικογένειές τους είναι πολύ πιο εκτεθειμένοι στη δημοσιότητα, στην καλή αλλά πρωτίστως και στην κακή δημοσιότητα. Και η πρώτη μου ευθύνη είναι να προστατεύσω την οικογένειά μου, τη γυναίκα μου, τα τρία μου παιδιά, από αυτήν την υπερβολική έκθεση και από τα συχνά κακοπροαίρετα σχόλια, τα οποία θα γίνονται.

Διότι ο πολιτικός, εν προκειμένω ο Πρωθυπουργός, απολαμβάνει και τα θετικά αυτής της επιλογής την οποία κάνει, η οικογένεια συνήθως έχει να διαχειριστεί πρωτίστως τα αρνητικά. Διότι η απόφαση αυτή, της ενασχόλησης με την πολιτική, είναι μεν μια προσωπική απόφαση, που την παίρνει το πρόσωπο που πολιτεύεται, όμως, δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη στήριξη της οικογένειας.

Πιστεύω ότι δεν έχασα πολλά από τις σημαντικές στιγμές των παιδιών μου. Κάπου υπήρχε και ένα καλό, ότι τα δύο μεγάλα μου παιδιά ήταν ήδη αρκετά μεγάλα όταν άλλαξα ρυθμούς στην πολιτική μου ενασχόληση. Και πάντα πιστεύω ότι και εγώ και η Μαρέβα προτεραιοποιούσαμε τις στιγμές των παιδιών μας. Προσπαθούσαμε, όταν ήταν μικρά, στο σχολείο, να μην χάνουμε σχολική γιορτή, να μην χάνουμε σχολικούς αγώνες, να τα πηγαίνουμε στο σχολείο όποτε είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Οπότε νομίζω ότι ήμαστε ως οικογένεια αρκετά χορτασμένοι από όμορφες οικογενειακές στιγμές».

