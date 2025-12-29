H Τριμερής της Ιερουσαλήμ φέρνει νέες κοινές ασκήσεις Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ στην ανατολική Μεσόγειο

Τα πρώτα απτά αποτελέσματα των συμφωνιών Μητσοτάκη-Χριστοδουλίδη-Νετανιάχου στην πρόσφατη Τριμερή της Ιερουσαλήμ, έρχονται πλέον στο πεδίο, από τις αρχές του νέου έτους.

Επικαλούμενο πηγές με γνώση του θέματος, το πρακτορείο Reuters ανέφερε στο σχετικό τηλεγράφημά του, ότι Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ υπέγραψαν την περασμένη εβδομάδα κοινό σχέδιο δράσης (joint action plan) για νέες κοινές αεροναυτικές ασκήσεις στην ανατολική Μεσόγειο, στο πλαίσιο της περαιτέρω εμβάθυνσης της αμυντικής τους συνεργασίας.

«Ελλάδα και Ισραήλ θα εντατικοποιήσουν τις κοινές τους ασκήσεις μετά την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, με τη συμμετοχή και της Κύπρου», δήλωσε ανώτατος έλληνας αξιωματούχος στο Reuters, συμπληρώνοντας ότι στον σχεδιασμό της Αθήνας είναι και η συμμετοχή στη ναυτική άσκηση των Ισραηλινών, Νoble Dina, τους επόμενους μήνες στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.

Είχε προηγηθεί η επίσημη ενημέρωση από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμυνας για την υπογραφή από ανώτατους αξιωματικούς των τριών χωρών στη Λευκωσία, του «Κοινού Σχέδιο Δράσης (ΚΣΔ) Ελλάδος – Κύπρου – Ισραήλ» και του «Προγράμματος Αμυντικής Συνεργασίας (ΠΑΣ) Ελλάδος – Ισραήλ», για το έτος 2026.

Οι προαναφερθείσες δράσεις, σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη διεξαγωγή διακλαδικών ασκήσεων, συνεκπαιδεύσεις Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων, επιτελικές συναντήσεις, καθώς και συνομιλίες σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

«Με την υπογραφή των ανωτέρω ενισχύεται ακόμη περισσότερο η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των τριών κρατών και επαυξάνεται ο ρόλος τους, ως παράγοντες στήριξης της ειρήνης, της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου», καταλήγει η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ.

Σύμφωνα με την ανώτατη πηγή που επικαλείται το Reuters, η στρατιωτική συμφωνία περιλαμβάνει κοινά αεροναυτικά γυμνάσια, καθώς και τη μεταφορά τεχνογνωσίας από το Ισραήλ προς την Ελλάδα και την Κύπρο για την αντιμετώπιση τόσο «ασύμμετρων» όσο και «συμμετρικών» απειλών.

Σημειώνεται πως το τελευταίο διάστμα έχουν πραγματοποιηθεί κοινές ασκήσεις ναυτικών μονάδων στη Ρόδο, ασκήσεις εναέριου ανεφοδιασμού στην Κρήτη και εκπαίδευση ισραηλινών ειδικών δυνάμεων στο Κιλκίς. Πλέον, δυνάμει της νέας στρατιωτικής συμφωνίας, οι κοινές αεροναυτικές ασκήσεις των τριών χωρών εμπλουτίζονται και επεκτείνονται στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.

Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης αποκάλυψε μάλιστα ότι μέσα στο 2026 τα Λιμενικά Σώματα των τριών χωρών «θα πραγματοποιήσουν κοινή άσκηση, με επίκεντρο την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης».

Η στενή συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ συνεχίζεται εν τω μεταξύ και σε επίπεδο εξοπλισμών, καθώς η χώρα μας έχει ήδη προμηθευτεί κρίσιμα οπλικά συστήματα ισραηλινής κατασκευής.

Οι πύραυλοι Spike NLOS με το που αποκτήθηκαν, αναπτύχθηκαν ταχύτατα στα νησιά του Αιγαίου και στον Εβρο, ενώ ακολουθούν τα συστήματα Rampage και SPICE. Παράλληλα, αναμένονται προς εγκατάσταση και τα πυραυλικά συστήματα PULS, ενώ όπως όλα δείχνουν, έπεται το σύστημα LORA και άλλα αντιαεροπορικά συστήματα ισραηλινής προέλευσης.

Επίσης, στο πλαίσιο της 3ης διεθνούς έκθεσης Αμυνας και Ασφάλειας DEFEA, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον περασμένο Μάιο, υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας και της ΙΑΙ Elta Systems (θυγατρικής της Israel Aerospace Industries) -εταιρείας κατασκευής εναέριων και αεροδιαστημικών συστημάτων. Στη συμφωνία περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων το σύστημα Barak MX, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον αεροσκαφών, πυραύλων και βαλλιστικών πυραύλων, όπως και η προμήθεια για το Πολεμικό Ναυτικό του προηγμένου αυτόνομου μη επανδρωμένου υποβρυχίου συστήματος «Blue Whale».

Οι εξελίξεις αυτές με τη διαρκή και κυρίως συντεταγμένη, ενίσχυση της πολυεπίπεδης ελλνοϊσραηλινής αμυντικής συνεργασίας (με τις ευλογίες πάντα, και του αμερικανικού παράγοντα) οδήγησαν και στις αναφορές από ισραηλινά μέσα ενημέρωσης για επικείμενη «στρατηγική συμφωνία ιστορικών διαστάσεων του Ισραήλ με την Ελλάδα για την πώληση τριών ισραηλινών συστημάτων αεράμυνας έναντι 3 δισ. ευρώ».

Εξ ου και οι τελευταίοι «βρυχηθμοί» Ερντογάν με τις απαξιωτικές εκφράσεις περί «τενεκέ» και βέβαια η επανάληψη μετά από καιρό των παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου στο βόρειο και βορειοανατολικό Αιγαίο από τουρκικά μαχητικά και κατασκοπευτικά αεροσκάφη.

