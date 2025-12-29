Ο Γιώργος Κουμεντάκης στο «τιμόνι» της Λυρικής, για τέταρτη συνεχόμενη τριετία

Εως το 2029 θα συνεχίσει να βρίσκεται στο τιμόνι της καλλιτεχνικής διεύθυνσης της Εθνική Λυρική Σκηνή ο συνθέτης Γιώργος Κουμεντάκης, καθώς ανακοινώθηκε η ανανέωση της θητείας του, για τέταρτη συνεχόμενη τριετία.

Η νέα θητεία, η οποία θα διαρκέσει έως τις 12 Ιανουαρίου 2029, τον καθιστά τον πρώτο καλλιτεχνικό διευθυντή στην 85χρονη ιστορία της Λυρικής στον οποίο ανατίθεται τέταρτη διαδοχική θητεία.

Ο Γιώργος Κουμεντάκης ανέλαβε την καλλιτεχνική διεύθυνση της ΕΛΣ το 2017 και, με απόφαση της υπουργού Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και του υφυπουργού Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα, στις 18 Δεκεμβρίου 2025, η θητεία του ανανεώθηκε εκ νέου.

Σε δήλωσή του, ο κ. Κουμεντάκης χαρακτήρισε την ανανέωση «εξαιρετική τιμή αλλά και μεγάλη ευθύνη». Υπενθύμισε ότι όταν ανέλαβε τη διεύθυνση της ΕΛΣ, το 2017, «ανοίγονταν μπροστά μας μεγάλες προκλήσεις αλλά και σπάνιες ευκαιρίες για το μοναδικό λυρικό θέατρο της Ελλάδας», σε μια περίοδο κατά την οποία ο οργανισμός είχε μόλις περάσει σε νέα εποχή με τη μετεγκατάστασή του στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Εννέα χρόνια αργότερα, όπως τόνισε, αισθάνεται υπερήφανος για το έργο που υλοποιήθηκε μέσα από «σκληρή δουλειά, ομαδικό πνεύμα, αφοσίωση και στοχοπροσήλωση».

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στα δεκάδες νέα έργα ελλήνων συνθετών που δημιουργήθηκαν κατόπιν αναθέσεων της ΕΛΣ, στις νέες παραγωγές που παρουσιάστηκαν, στη σημαντική διεύρυνση του κοινού και στη διεθνή αναγνωρισιμότητα της καλλιτεχνικής ταυτότητας της Λυρικής.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στις συμπαραγωγές και συνεργασίες με ευρωπαϊκά και αμερικανικά λυρικά θέατρα, στις περιοδείες των παραγωγών σε όλη την Ελλάδα αλλά και σε Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Αυστραλία και Αμερική, καθώς και στη μετάδοση δεκάδων παραστάσεων παγκοσμίως μέσω της GNO TV.

Παράλληλα, στάθηκε στη δυναμική ανάπτυξη της Εναλλακτικής Σκηνής, στο αποτύπωμα των εκατοντάδων εκπαιδευτικών και κοινωνικών προγραμμάτων σε ολόκληρη τη χώρα, στη στήριξη νέων καλλιτεχνών, στα διαδικτυακά φεστιβάλ και στα τρία Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής. Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στη μεγάλης κλίμακας διοργάνωση του θεσμού του υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός», που υλοποιήθηκε επί πέντε συνεχόμενα χρόνια.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής της ΕΛΣ σημείωσε ότι με τη νέα χρονιά ανοίγονται νέα δεδομένα για τον οργανισμό, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως, χάρη στη σταθερή και διαχρονική στήριξη του υπουργείου Πολιτισμού και προσωπικά της Λίνας Μενδώνη, «ο Οργανισμός μας προχωράει προς το μέλλον με ασφάλεια και σταθερότητα».

Πρόσθεσε ακόμη ότι η στήριξη των δωρεών του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και η εμπιστοσύνη του προέδρου του, Ανδρέα Δρακόπουλου, δίνουν στη Λυρική τη δυνατότητα να εξελίξει περαιτέρω την καλλιτεχνική της ταυτότητα, ενώ η συμβολή των ιδιωτών χορηγών διασφαλίζει το υψηλό επίπεδο των παραγωγών.

Κλείνοντας, ο Γιώργος Κουμεντάκης ευχαρίστησε θερμά τους συνεργάτες του, το σύνολο του καλλιτεχνικού, τεχνικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, τον πρόεδρο της ΕΛΣ Χαρίτωνα Σταυρόπουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και το κοινό των ελλήνων και ξένων θεατών που, όπως σημείωσε, «επιβραβεύει αλλά και κρίνει το έργο της Λυρικής».

