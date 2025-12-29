Γαλλική υπηκοότητα για τον Τζορτζ Κλούνεϊ, την Αμάλ και τα παιδιά τους

Ενα νέο κεφάλαιο ζωής στη Γαλλία ανοίγει για τον Τζορτζ Κλούνεϊ και την οικογένειά του. Ο αμερικανός ηθοποιός, η σύζυγός του Αμάλ Αλαμουντίν και τα δύο τους παιδιά απέκτησαν τη γαλλική υπηκοότητα, σύμφωνα με διάταγμα πολιτογράφησης που δημοσιεύθηκε το Σάββατο στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και περιήλθε σήμερα στη γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε και το περιοδικό Paris Match, αποκαλύπτοντας ότι το διάταγμα αφορά το διάσημο ζευγάρι και τα δίδυμα παιδιά τους, ηλικίας 8 ετών.

Μακριά από τα φώτα του Χόλιγουντ, ο Κλούνεϊ και η σύζυγός του έχουν επιλέξει τα τελευταία χρόνια να μοιράζουν τη ζωή τους ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία.

Ο 64χρονος ηθοποιός έχει μιλήσει ανοιχτά για τη σχέση αγάπης που έχει αναπτύξει με τη χώρα. «Αγαπώ τη γαλλική κουλτούρα, τη γλώσσα σας, ακόμα κι αν εξακολουθώ να είμαι το ίδιο κακός έπειτα από μαθήματα 400 ημερών», είχε δηλώσει με χιούμορ στις αρχές Δεκεμβρίου στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL.

Η οικογένεια Κλούνεϊ απέκτησε το 2021 μια εξοχική έπαυλη με αμπελώνα στο Μπρινιόλ, κοινότητα του Βαρ, στη νότια Γαλλία.

Οπως έχει εξηγήσει ο διάσημος ηθοποιός, η επιλογή αυτή δεν ήταν μόνο αισθητική ή συναισθηματική, αλλά και βαθιά πρακτική. «Εδώ, δεν τραβάνε φωτογραφίες τα παιδιά μας. Δεν υπάρχουν παπαράτσι να κρύβονται έξω από το σχολείο. Είναι πρωτεύον για εμάς», είχε τονίσει.

Παρότι η οικογένεια δεν περνά ολόκληρο τον χρόνο της στη νότια Γαλλία, ο Κλούνεϊ έχει χαρακτηρίσει την περιοχή «τον πιο ευτυχισμένο τόπο για εμάς». Ο βραβευμένος με Οσκαρ για την ταινία Syriana φαίνεται να έχει βρει εκεί την ισορροπία που αναζητούσε μακριά από τη διαρκή δημοσιότητα.

Στο ίδιο πνεύμα, ο αμερικανός σκηνοθέτης Τζιμ Τζάρμους ανακοίνωσε την πρόθεσή του να καταθέσει αίτημα για τη γαλλική υπηκοότητα.

«Θα ήθελα να έχω μια άλλη περιοχή όπου θα μπορώ να δραπετεύω από τις ΗΠΑ», δήλωσε, υπογραμμίζοντας κι εκείνος την έλξη που του ασκεί η γαλλική κουλτούρα.

