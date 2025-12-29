«Εμένα δεν με πήρε αγκαλιά ο Κουτσούμπας»: Οι «σκληροί» και οι «18» τσακώνονται «στον αέρα» για τα μπλόκα

Ενοχλημένοι (και) από το άνοιγμα των «18» προς την κυβέρνηση, οι λεγόμενοι «σκληροί» των μπλόκων έκλεισαν τη Δευτέρα παρακαμπτηρίους και την Ιονία Οδό στο ύψος των διοδίων Αγγελοκάστρου, χαρακτηρίζοντας την εκπεφρασμένη πρόθεση των 18 μπλόκων της βόρειας Ελλάδας να κάτσουν στο τραπέζι του διαλόγου με την κυβέρνηση, «δούρειο ίππο» με στόχο να διασπαστεί το ενιαίο μέτωπο των αγροτών. Ειδικά τώρα που, όπως λένε, οι «συνταγές» του κοινωνικού αυτοματισμού με την ταλαιπωρία των εκδρομέων πριν και μετά τα Χριστούγεννα ,δεν πέτυχαν. Αν και όσοι είχαν «την τύχη» να ταξιδέψουν από Θεσσαλονίκη για Αθήνα την Κυριακή, ίσως και να έχουν διαφορετική άποψη…

Τραυματισμένο από τη δήλωση των «18», το επίμονο και αδιάλλακτο «όχι» στον διάλογο με την κυβέρνηση έβγαλε ξανά δόντια την Δευτέρα και παρά τη νέα δημόσια έκκληση του αρμόδιου υπουργού, Κώστα Τσιάρα, να κάτσουν μαζί στο τραπέζι, ακόμη και αν χρειαστεί να πάει ο ίδιος στα μπλόκα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε νωρίτερα το πρωί στον ΣΚΑΪ, η απόφαση που μένει να επικυρωθεί στη συνέλευση του Σαββάτου, είναι για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Σε αυτό το κλίμα, αρχίζουν πια να βγαίνουν μπροστά και οι αγρότες που με τη σειρά τους επιμένουν ότι κάποια στιγμή πρέπει να καθίσουν στο τραπέζι με την κυβέρνηση, πριν η διαμορφωθείσα (εξαιτίας των μπλόκων) κατάσταση γυρίσει μπούμερανγκ για τους ίδιους.

«Είμαστε εδώ και έναν μήνα στον δρόμο, πιστεύουμε ότι έρχεται η ώρα που θα πρέπει να κάτσουμε στο τραπέζι του διαλόγου και να θέσουμε όλα τα προβλήματα», δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Σκύδρας, Στέφανος Τοπαλίδης, επιχειρώντας να διευκρινίσει τη θέση του (και άλλων συναδέλφων του):

«Δεν υπάρχει καμία διάσπαση στο αγροτικό μέτωπο, είμαστε όλοι μαζί, δεν υπάρχει διαχωρισμός. Δεν υπάρχει πρόθεση ούτε να φύγουμε από τα μπλόκα ούτε να σταματήσει ο αγώνας μας. Ό,τι έχουμε κάνει από κοινού το έχουμε κάνει, απλά νομίζω ότι η άποψη των περισσότερων αγροτών είναι ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να κάτσουμε στο τραπέζι και να επιλύσουμε τα θέματά μας»,

«Μη μας γυρίσει μπούμερανγκ»

«Προσωπική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει να γίνει κάθαρση. Είμαστε υπέρ των ελέγχων, υπέρ των αγροτών. Να παίρνουν τα χρήματα οι πραγματικοί αγρότες και αυτοί που παράγουν. Ένα σωρό πράγματα έχουν βγει στη δημοσιότητα που δεν αρμόζουν στον αγροτικό κόσμο, δεν είμαστε όλοι το ίδιο, δεν μπορούμε να μπαίνουμε όλοι στο ίδιο σακί. Η άποψη μου είναι όποιος έχει καταχραστεί χρήματα να τιμωρηθεί και να επανέλθουν τα χρήματα στο ταμείο και να τα πάρουν οι πραγματικοί αγρότες. Θα πρέπει να γίνει κάθαρση», συνέχισε ο κ. Τοπαλίδης επαναλαμβάνοντας:

«Πρέπει να πάμε σε διάλογο , δηλαδή ο κόσμος όλος είναι μαζί μας, μας έχει δείξει έμπρακτα τη στήριξή του. Δεν θέλουμε όλη αυτή η κατάσταση να γυρίσει μπούμερανγκ προς τους αγρότες. Δεν θέλουμε να ταλαιπωρούμε τον κόσμο, δεν θέλουμε να φέρουμε κανέναν σε δύσκολη θέση για αυτό προσπαθούμε να δούμε τι θα γίνει από εδώ και έπειτα».

Θέσεις όμως όπως αυτή του κ. Τοπαλίδη, αντιμετωπίζονται (τουλάχιστον) με δυσπιστία από τους επικεφαλής των μπλόκων στη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία, ακόμη και από άλλους συναδέλφους τους στη βόρεια Ελλάδα.

Κάτι που αποτυπώθηκε με τον πλέον γλαφυρό τρόπο στη δημόσια αντιπαράθεση που είχαν τη Δευτέρα «στον αέρα» της ΕΡΤ ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων – Μαλγάρων, Κώστας Σέφης, και ο γραμματέας των αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης, Χρήστος Τσίλιας, από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια.

Αν δεν δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις, δεν θα καθίσουμε στο τραπέζι του διαλόγου», επέμεινε ο κ. Σέφης, παραπέμποντας για περισσότερα σε σχέση με τις αποφάσεις των μπλόκων στην πανελλαδική συνέλευση του Σαββάτου.

Οι λαγοί, ο Κουτσούμπας και οι Απόκριες

Στη δική του τοποθέτηση, ο κ. Τσίλιας κατήγγειλε κομματικές παρεμβάσεις μέσω των πάντα πρόθυμων «να υπηρετήσουν το κόμμα», αγροτοσυνδικαλιστών.

«Εμείς -είπε- δεν πήραμε καμία απόφαση για διάλογο. Δεν κλείσαμε κανένα ραντεβού. Το μόνο που έγινε, ήταν ότι θορυβήθηκαν αυτοί στη Νίκαια» (οι λεγόμενοι «σκληροί» του μπλόκου της Νίκαιας, όπου κυριαρχεί το ΚΚΕ).

«Εμείς τι ρόλο παίζουμε; Του τροχονόμου;» αναρωτήθηκε για να προσθέσει: «Η κυβέρνηση ανακοίνωσε κάποια πράγματα, εμείς δεν κλείσαμε ραντεβού για διάλογο, θορύβησε τον Τζέλα και τον Μαρούδα γιατί ποτέ δεν έκατσα μαζί τους 35 χρόνια στον συνδικαλισμό. Σε ό,τι αφορά το πανελλαδικό όργανο κάποιο δεν μιλούσαν για ΟΣΔΕ και το πρόβλημα με τα ΑΤΑΚ. Πόσο να κάτσουμε άλλο στον δρόμο; Ακουγα τον κ. Βασιλείου από τα μπλόκα της Νίκαιας ότι θα ξεκινήσει διάλογος μετά τα Φώτα. Αν είμαστε “λαγοί” θα πάμε στις αποκριές. Εμείς τους καλούμε και δεν έρχονται. Μιλάμε για συγκεκριμένους ανθρώπους που κατευθύνονται από παρατάξεις, εμένα δεν με πήρε αγκαλιά ο Κουτσούμπας», παρατήρησε δηκτικά.

Στο άκουσμα των καταγγγελιών αυτών από τον συνάδελφό του, ο Κώστας Σέφης από το μπλόκο των Μαλγάρων, δεν έκρυψε την απογοήτευσή του:

«Με λυπεί να ακούω για κόμματα. Εκτίθεστε με αυτά που κάνετε. Σε αυτό δεν μπορώ να συμμετέχω, υπάρχει η πλειοψηφία των μπλόκων».

Για να ακολουθήσει ο εξής διάλογος:

Τσίλιας: Γιατί με είπαν καλικάντζαρο; Πάτε πρώτοι να είστε εσείς

Σέφης: Δεν θα γίνουμε καλικάντζαροι ούτε λαγοί, υπάρχουν αποφάσεις των πανελλαδικών

Τσίλιας: Σε ποιον τα λες αυτά

Σέφης: Ο κύριος δείχνει τις προσθέσεις του, δεν θα περάσει ο διχασμός, δεν θα κάνω διάλογο με αυτό τον άνθρωπο

Τσίλιας: 35 χρόνια ήμασταν “εμείς και εσείς”. Εμείς πήραμε απόφαση και πουθενά δεν λέμε ότι πάμε σε ραντεβού. Είπαμε προχθές ότι πρέπει να κάνουμε έναν ουσιαστικό διάλογο, ούτε ειπώθηκε κάτι παραπάνω. Φοβήθηκε ο κ. Μαρούδας του ΚΚΕ ότι θα χάσει την πρωτοκαθεδρία.

Και για να μην υπάρξουν (περαιτέρω) παρανοήσεις, αμφότεροι έσπευσαν στο τέλος να διαβεβαίωσουν ότι παρά τους ανωτέρω διαξιφισμούς, τους «καλικάντζαρους» και τους «λαγούς», «δεν θα υπάρξει διάσπαση»…

Νωρίτερα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, έλεγε πως οι «διαλλακτικοί» δεν πρέπει να γίνονται αντικείμενο πίεσης ή/και χλευασμού από τους συναδέλφους τους στα άλλα μπλόκα. Διότι, όπως σημείωσε, «η δημοκρατία, έχει συγκεκριμένους όρους και αυτοί οι όροι πρέπει να τηρούνται από όλους. Δεν μπορεί κάποιοι να επικαλούνται τη δημοκρατία από τη μια πλευρά και από την άλλη να την καταλύουν μέσα από δικές τους συμπεριφορές».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News