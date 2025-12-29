Γερμανία – Γαλλία: Ποιος θα κερδίσει τα πρωτεία στην Αμυνα;

Η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης φαίνεται να περνά πλέον στα χέρια της Γερμανίας, καθώς η χώρα προετοιμάζεται να γίνει η κυρίαρχη στρατιωτική δύναμη της ΕΕ. Αυτό αναζωπυρώνει τις γαλλικές ανησυχίες για την ισορροπία δυνάμεων, ενώ εγείρει κρίσιμα ερωτήματα για το μέλλον της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και της συνεργασίας Βερολίνου-Παρισιού.

Η αυξανόμενη γερμανική στρατιωτική ισχύς είναι ένας παμπάλαιος εφιάλτης για τους Γάλλους. Οι ανησυχίες του 19ου και 20ού αιώνα για μια εισβολή από την πλευρά του Ρήνου, όμως, έχουν ουσιαστικά εξαλειφθεί χάρη στη γαλλογερμανική συνεργασία εντός των ευρωπαϊκών και ατλαντικών συμμαχιών. Επιπλέον, τα σχέδια του Βερολίνου να διπλασιάσει τις δαπάνες για την άμυνα γίνονται δεκτά στη Γαλλία ως ασπίδα απέναντι στην επιθετικότητα της Ρωσίας και στην πιθανή απομάκρυνση των ΗΠΑ, όπως σημειώνει το Politico.

Ωστόσο, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές τις οποίες επικαλείται το Politico, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, φαίνεται να είναι «ανήσυχος» από την τεράστια δημοσιονομική ελευθερία που διαθέτει η Γερμανία για τον επανεξοπλισμό της τα επόμενα πέντε χρόνια, ειδικά σε σύγκριση με την οικονομικά περιορισμένη Γαλλία. Δεν φοβάται εισβολή στο γαλλικό έδαφος, αλλά την πιθανή υπονόμευση της ηγετικής θέσης που έχει η χώρα του ως η πιο αποτελεσματική στρατιωτικά και διπλωματικά δύναμη της ΕΕ. Παράλληλα, ανησυχεί για το αν τα γερμανικά δισεκατομμύρια θα χρησιμοποιηθούν για να ενισχύσουν ή να θολώσουν το όραμά του για μια στρατηγικά αυτόνομη ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.

Σε θεωρητικό επίπεδο, οι δύο χώρες δεσμεύονται από τη νέα υπόσχεση των μελών του ΝΑΤΟ να δαπανούν το 3,5% του ΑΕΠ τους για την άμυνα, έως το 2035. Ωστόσο, ενώ η Γερμανία έχει αξιόπιστο σχέδιο για να φτάσει αυτόν τον στόχο έως το 2029, η Γαλλία δεν φαίνεται να έχει σαφή τρόπο να συνδυάσει την τήρηση των δεσμεύσεων της προς το ΝΑΤΟ με τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 3% του ΑΕΠ σε τέσσερα χρόνια.

Λόγω της διαφοράς στο ΑΕΠ και τον πληθυσμό, οι φετινοί αμυντικοί προϋπολογισμοί των δύο χωρών είναι συγκρίσιμοι· 86 δισ. ευρώ για τη Γερμανία και 62 δισ. ευρώ για τη Γαλλία. Μέχρι το 2029, η Γερμανία αναμένει ότι θα δαπανά 150 δισ. ευρώ ετησίως, ενώ η Γαλλία, ακόμη και με τα πρόσφατα σχέδια επέκτασης, θα φτάνει το πολύ τα 80 δισ. ευρώ.

Ορισμένοι ανώτεροι γάλλοι αξιωματούχοι θεωρούν, πάντως, υπερβολικό τον φόβο ότι η γερμανική -και εν μέρει η πολωνική- στρατιωτική ισχύς θα υπονομεύσει την επιρροή του Παρισιού στις Βρυξέλλες. Υποστηρίζουν, σύμφωνα με το Ρolitico, ότι η «ειδική» θέση της Γαλλίας στην ΕΕ βασίζεται, επίσης, στην παγκόσμια στρατιωτική της εμβέλεια, στη μόνιμη συμμετοχή της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και στον πυρηνικό αποτρεπτικό της ρόλο.

Ανώτατοι στρατιωτικοί της Γαλλίας, που ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμοι, αμφισβήτησαν επίσης την ικανότητα της Bundeswehr, του γερμανικού στρατού, να καταστεί αποτελεσματική δύναμη μετά από οκτώ δεκαετίες ιστορικής αποστροφής προς το μιλιταρισμό. Παρά το γεγονός ότι η αύξηση των δαπανών είναι αναγκαία και καλοδεχούμενη, θα χρειαστούν χρόνια προτού ο γερμανικός στρατός και αεροπορία φτάσουν τα επίπεδα της Γαλλίας, λένε το Ρolitico.

Το πιο επείγον ζήτημα για τους αναλυτές είναι η κατεύθυνση του γερμανικού εξοπλιστικού προγράμματος: Θα συμβάλει στη δημιουργία μιας στρατηγικά αυτόνομης ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, στην ενίσχυση της απασχόλησης και της οικονομικής δύναμης στην Ευρώπη; Ή θα κατευθύνει κεφάλαια σε αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό και συμμαχίες με αμερικανικούς κολοσσούς της αμυντικής βιομηχανίας;

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εκφράζει κατά διαστήματα απόψεις που ταυτίζονται με αυτές του Μακρόν, υπογραμμίζοντας ότι η αύξηση των γερμανικών δαπανών πρέπει να υπακούει σε ευρωπαϊκό «πλαίσιο» και να προωθεί την «ευρωπαϊκή στρατηγική κυριαρχία». Ωστόσο, άλλες φορές μιλά για τη σημασία της συνεργασίας εντός ΝΑΤΟ και της διατλαντικής σχέσης.

Η αλήθεια είναι ότι το μέγεθος των γερμανικών δαπανών θα καταστήσει αναπόφευκτα τη χώρα τον κεντρικό παράγοντα καινοτομίας και προμηθειών στην ευρωπαϊκή στρατιωτική βιομηχανία, επισημαίνει το Ρolitico. Στο παρελθόν, η γερμανική βιομηχανία συχνά προτιμούσε συνεργασίες με τις ΗΠΑ ή νεοφυείς γερμανικές εταιρείες, παρά με καθιερωμένους παίκτες στη Γαλλία ή αλλού στην ΕΕ.

Η πρόσφατη συμφωνία της γερμανικής Rheinmetall με την αμερικανική Anduril, για drones και πυραύλους, προκάλεσε δυσαρέσκεια στο Παρίσι. Παρότι ίσως είναι αργά για να απομακρυνθεί η Γερμανία από την αγορά αμερικανικών πολεμικών αεροσκαφών, είναι σαφές ότι δεν μπορεί να υπάρξει σταθερή ευρωπαϊκή στρατηγική χωρίς κοινή ανάπτυξη όπλων του μέλλοντος.

Επομένως, είναι κρίσιμο Βερολίνο και Παρίσι να θέσουν από τώρα τις βάσεις για τα επόμενα χρόνια ανάπτυξης και να ενισχύσουν τη δέσμευση τους στη γαλλογερμανική συνεργασία στην καινοτομία, την εκπαίδευση και τις προμήθειες. Η ευκαιρία είναι περιορισμένη, εκτιμά το Politico· μετά θα μείνει μόνο η εφαρμογή των αποφάσεων που ήδη έχουν ληφθεί.

Η κυρίαρχη άποψη στο Παρίσι είναι ότι η γερμανική επανεξοπλιστική προσπάθεια θα θέσει πρώτα ερωτήματα «βιομηχανικής ισορροπίας» παρά «πολιτικής ισορροπίας» στην ΕΕ. Ομως, ο Μερτς κατανοεί ότι χωρίς ευρωπαϊκή συναίνεση, η γερμανική στρατιωτική ισχύς μπορεί να δημιουργήσει πολιτικά προβλήματα και όχι μόνο για τη Γαλλία.

Η αμήχανη αλήθεια για τη Γαλλία είναι ότι όσον αφορά τη δημιουργία ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και την πιθανή γρήγορη αύξηση των δικών της στρατιωτικών δυνατοτήτων, η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης βρίσκεται πλέον στα χέρια των Γερμανών.

