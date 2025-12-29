Τουρκία–Αρμενία: Νέο βήμα προσέγγισης με χαλάρωση περιορισμών βίζας

Ενα ακόμη βήμα προς την εξομάλυνση των διμερών τους σχέσεων έκαναν η Τουρκία και η Αρμενία, γνωστοποιώντας την αμοιβαία χαλάρωση των διαδικασιών έκδοσης βίζας, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Τη συμφωνία επιβεβαίωσαν με ταυτόχρονες, αλλά ξεχωριστές ανακοινώσεις οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, οι κάτοχοι διπλωματικών, ειδικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων θα μπορούν από την αρχή του 2026 να εκδίδουν δωρεάν ηλεκτρονική βίζα, διευκολύνοντας ουσιαστικά τις μετακινήσεις επίσημων αποστολών και ενισχύοντας το κλίμα εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Παράλληλα, Αγκυρα και Γερεβάν επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν τη διαδικασία εξομάλυνσης με απώτερο στόχο την πλήρη αποκατάσταση των σχέσεων, «χωρίς καμία προϋπόθεση», όπως χαρακτηριστικά τονίζεται στις σχετικές ανακοινώσεις, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Ενα νέο βήμα στη διαδικασία εξομάλυνσης μεταξύ Τουρκίας και Αρμενίας. Ελπίζουμε ότι θα είναι επωφελές», δήλωσε ο τούρκος ειδικός απεσταλμένος Σερντάρ Κιλίτς, ο οποίος έχει αναλάβει τον συντονισμό των επαφών με το Γερεβάν.

Οι σχέσεις των δύο χωρών παρέμεναν παγωμένες εδώ και δεκαετίες, καθώς η Τουρκία έκλεισε τα σύνορά της με την Αρμενία το 1993, μετά τον πρώτο πόλεμο στο Ναγκόρνο Καραμπάχ μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν.

Εκτοτε, οι διπλωματικές σχέσεις διακόπηκαν πλήρως. Ωστόσο, στα τέλη του 2021 ξεκίνησε μια σταδιακή διαδικασία επαναπροσέγγισης, με τον διορισμό ειδικών απεσταλμένων από τις δύο πλευρές.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν πραγματοποίησε τον Ιούνιο επίσκεψη στην Τουρκία, την οποία χαρακτήρισε «ιστορική», σηματοδοτώντας μια νέα φάση στις διμερείς σχέσεις.

Ηδη, από το 2022 είχαν επανεκκινήσει οι πρώτες εμπορικές αεροπορικές πτήσεις μεταξύ των δύο χωρών, με τη συμμετοχή της αρμενικής εταιρείας χαμηλού κόστους FlyOne και της τουρκικής Pegasus, ένα ακόμη βήμα που ενίσχυσε τις επαφές και άνοιξε τον δρόμο για τη σημερινή συμφωνία.

