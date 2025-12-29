Από ασφυξία ο θάνατος των τεσσάρων στα Βαρδούσια

Από ασφυξία επήλθε ο θάνατος των τεσσάρων ορειβατών στα Βαρδούσια.

Σύμφωνα με τους ιατροδικαστές Νίκο Καλόγρια και Συμεών Μεσογίτη, ουδείς έφερε κακώσεις και αιτία θανάτου είναι η ασφυξία κάτω από τον όγκο του παγωμένου χιονιού που τους καταπλάκωσε 200 μέτρα πριν καταφέρουν να φθάσουν στην κορυφή Κόρακας.

Πλέον, μετά τη νεκροψία, αναμένεται το αποτέλεσμα και των τοξικολογικών εξετάσεων.

Είχε προηγηθεί η δύσκολη -για τους οικείους τους- διαδικασία της αναγνώρισης, πριν οι Γιώργος Δόμαλης, Κώστας Πατίκας, Θανάσης Κολοτούρος και η Θεοδώρα Καπλάνη οδηγηθούν στην τελευταία τους κατοικία.

