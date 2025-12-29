Συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου: Στο τραπέζι η εκεχειρία στη Γάζα και τα πυρηνικά του Ιράν

Σε κομβικό σημείο για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον στενότερο σύμμαχό του, τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με το βάρος των συνομιλιών να πέφτει στο μέλλον της εύθραυστης ανακωχής στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι διαπραγματεύσεις για την έναρξη της λεγόμενης δεύτερης φάσης της εκεχειρίας φαίνεται να έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, την ώρα που η Ουάσιγκτον και οι περιφερειακοί μεσολαβητές πιέζουν για επιτάχυνση των διαδικασιών.

Η συνάντηση αυτή ήταν η πέμπτη μεταξύ των δύο ηγετών στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την επιστροφή Τραμπ στον Λευκό Οίκο πριν από σχεδόν έναν χρόνο, και χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα «βαριά» ατζέντα. Εκτός από τη Γάζα, στο τραπέζι των συνομιλιών βρέθηκαν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, οι εξελίξεις στη Συρία, καθώς και το ζήτημα του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Κεντρικό ζητούμενο για τις ΗΠΑ αποτελεί η προώθηση της δεύτερης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, βάσει του σχεδίου που έχει προτείνει ο ίδιος ο αμερικανός πρόεδρος. Η εκεχειρία ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, η οποία βρίσκεται σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου, παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη.

Η δεύτερη φάση της συμφωνίας προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς, τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Λωρίδα της Γάζας, τον σχηματισμό μεταβατικών διοικητικών Αρχών και την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης στον θύλακα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, καθώς οι δύο ηγέτες εισέρχονταν στην κατοικία του αμερικανού προέδρου στο Μαρ-α-Λάγκο, ο Τραμπ υιοθέτησε εμφανώς υποστηρικτικό τόνο προς τον Νετανιάχου, παρά τις εκτιμήσεις ορισμένων συμβούλων και συμμάχων του ότι ο ισραηλινός πρωθυπουργός καθυστερεί την εφαρμογή πτυχών της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που υπογράφηκε τον Οκτώβριο.

Αναφορικά με το κύριο ζήτημα της ημέρας, ξεκαθάρισε πως στόχος είναι η εκεχειρία που έχει επιτευχθεί στη Γάζα να περάσει στην δεύτερη φάση της, αυτή της ανοικοδόμησης της περιοχής, αλλά και του διορισμού προσωρινής διοίκησης. Εκτίμησε πως αυτό αναμένεται να γίνει «πολύ σύντομα», ακόμη κι αν δεν έχει ολοκληρωθεί ο πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς, για τον οποίο ο ίδιος προσωπικά όπως σημείωσε θα επιμείνει.

Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στη σχέση του με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ. Εξήρε για ακόμη μία φορά δημόσια τον Νετανιάχου, επαναλαμβάνοντας πως πρέπει να του δοθεί προεδρική χάρη για τις κατηγορίες διαφθοράς, οι οποίες τον βαραίνουν και για τις οποίες υπάρχουν μία σειρά από δίκες ανοιχτές. Μάλιστα, αποκάλυψε πως μίλησε γι’ αυτό το θέμα με τον πρόεδρο του Ισραήλ, ο οποίος τον διαβεβαίωσε πως «έρχεται η συγκεκριμένη εξέλιξη σύντομα».Χαρακτήρισε μάλιστα «ήρωα» τον Νετανιάχου και σημείωσε πως «χωρίς αυτόν το Ισραήλ δεν θα υπήρχε σήμερα».

Λίγη ώρα, όμως, αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο Ισαάκ Χέρτσογκ του είχε πρόσφατα πει ότι η χάρη για τον Νετανιάχου είναι «σε εξέλιξη», το γραφείο του ισραηλινού προέδρου έσπευσε να εκδώσει διάψευση.

«Δεν έχει υπάρξει καμία συνομιλία μεταξύ του προέδρου Χέρτσογκ και του προέδρου Τραμπ από την υποβολή του αιτήματος χάριτος», ανέφερε το προεδρικό γραφείο.

«Πριν από μερικές εβδομάδες, ο πρόεδρος Χέρτσογκ είχε συνομιλία με έναν εκπρόσωπο εκ μέρους του Τραμπ, ο οποίος επικοινώνησε μαζί του με μια ερώτηση σχετικά με την επιστολή του αμερικανού προέδρου», αναφέρει η δήλωση του γραφείου του Χέρτσογκ.

Ωστόσο, η άβολη στιγμή της συνάντησης για τον ισραηλινό πρωθυπουργό ήρθε, όταν ο Τραμπ απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για το εάν έχει πρόβλημα να υπάρξουν τουρκικές δυνάμεις στη Λωρίδα της Γάζας ως εγγυητές της τάξης και της νομιμότητας είπε πως αυτό «είναι κάτι που δεν έχω κανένα πρόβλημα να κάνει ο φίλος μου Ερντογάν», με δεδομένη την κακή σχέση του Νετανιάχου με την Αγκυρα.

Trump on allowing Turkish troops in Gaza: I have a great relationship with President Erdogan, and we’ll be talking about it. And if it’s good, I think that’s good. Türkiye has been great. And he’s been, you know, excellent. As far as I’m concerned, he’s been very good. pic.twitter.com/euZ78kPssB — Clash Report (@clashreport) December 29, 2025

Παράλληλα, δήλωσε ανοιχτός στο ενδεχόμενο να στηρίξει μια νέα, ταχεία ισραηλινή επίθεση κατά του Ιράν, εφόσον συνεχίσει να αναπτύσσει το βαλλιστικό του πρόγραμμα και τις πυρηνικές του δυνατότητες.

Εξέφρασε την ανησυχία του για πληροφορίες που θέλουν την Τεχεράνη να επιχειρεί εκ νέου την ενίσχυση του πυρηνικού της προγράμματος.

«Τώρα ακούω ότι το Ιράν προσπαθεί να ξαναχτίσει το πρόγραμμά του και, αν συμβαίνει αυτό, θα πρέπει να το σταματήσουμε. Θα το σταματήσουμε δυναμικά. Θα το χτυπήσουμε σκληρά. Όμως ελπίζω να μην ισχύει κάτι τέτοιο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι έχει πληροφορηθεί πως το Ιράν επιδιώκει συμφωνία.

«Αν θέλει συμφωνία, αυτό είναι πολύ πιο έξυπνο», ανέφερε.

Πρόσθεσε ακόμη ότι ελπίζει το Ισραήλ να μπορέσει να συνυπάρξει ειρηνικά με τη Συρία, παρά το γεγονός ότι η ισραηλινή κυβέρνηση έχει επανειλημμένα παραβιάσει τη συριακή εδαφική κυριαρχία μετά την ανατροπή του πρώην ισχυρού άνδρα της χώρας, Μπασάρ αλ Ασαντ, στα τέλη του περασμένου έτους.

«Ο νέος πρόεδρος της Συρίας εργάζεται πολύ σκληρά για να κάνει καλή δουλειά, πραγματικά», είπε ο Τραμπ. «Ξέρω ότι είναι σκληροτράχηλος και δεν πρόκειται να βρεις έναν ηθοποιό να ηγηθεί της χώρας», σημείωσε.

Τα επόμενα βήματα στην εκεχειρία της Γάζας

Το σχέδιο Τραμπ, στο οποίο συμφώνησαν Ισραήλ και Χαμάς τον Οκτώβριο, προβλέπει τον τερματισμό του πολέμου, τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα και τον αφοπλισμό της Χαμάς, η οποία θα παραιτηθεί από οποιονδήποτε κυβερνητικό ρόλο. Η πρώτη φάση περιλάμβανε μερική αποχώρηση, αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας και ανταλλαγή ομήρων με παλαιστίνιους κρατούμενους.

Παρότι Ισραήλ και Χαμάς υπέγραψαν τη συμφωνία εκεχειρίας, οι καταγγελίες για παραβιάσεις είναι συχνές και ελάχιστη πρόοδος έχει καταγραφεί ως προς τους μακροπρόθεσμους στόχους.

Ο Νετανιάχου είχε ανακοινώσει νωρίτερα μέσα στον μήνα ότι προσκλήθηκε από τον Τραμπ για συνομιλίες, την ώρα που η Ουάσιγκτον πιέζει για τη δημιουργία μεταβατικής διοίκησης και διεθνούς δύναμης ασφαλείας στη Γάζα, εν μέσω ισραηλινών επιφυλάξεων, έγραψε το Reuters.

Σύμφωνα με ισραηλινό αξιωματούχο από το περιβάλλον του Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός ζήτησε την πλήρη ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, με την επιστροφή των λειψάνων του τελευταίου ισραηλινού ομήρου που παραμένει στη Γάζα, πριν προχωρήσουν τα επόμενα στάδια. Η οικογένεια του εκλιπόντος ομήρου, Ραν Γκβίλι, συμμετέχει στην αποστολή του Νετανιάχου και αναμένεται να συναντηθεί με αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης.

Το Ισραήλ δεν έχει ακόμη ανοίξει το πέρασμα της Ράφα προς την Αίγυπτο -επίσης προϋπόθεση του σχεδίου- δηλώνοντας ότι αυτό θα συμβεί μόνο μετά την επιστροφή των λειψάνων του Γκβίλι.

Πριν από τη συνάντηση με τον Τραμπ, το πρωθυπουργικό γραφείο του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο Νετανιάχου είχε επαφές με τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ.

Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ επιθυμούν την άμεση εγκαθίδρυση της μεταβατικής διοίκησης που προβλέπει το σχέδιο Τραμπ, πριν από την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης ασφαλείας, όπως ορίζει σχετικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

