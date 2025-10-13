H Ανοιξη της Πράγας και τα τελευταία ένσημα του Ροβανπέρα

Το απόγευμα της Κυριακής 12 Οκτωβρίου η Πράγα πλημμύριζε από αγωνιστική ατμόσφαιρα, καθώς τα αυτοκίνητα που συμμετέχουν στο Ράλλυ Κεντρικής Ευρώπης περνούσαν από το ιστορικό κέντρο της πόλης. Μέσα στην τσεχική πρωτεύουσα, σε μια διαδρομή 12 χιλιομέτρων, οι οδηγοί έκαναν το δικό τους χαλαρό πέρασμα προς τέρψιν των θεατών.

Πάντα τα εντυπωσιακά αυτοκίνητα κατηγορίας Rally1 από τις ομάδες των Toyota, Hyundai και Ford, κερδίζουν τα φώτα της προσοχής περνώντας από μερικά από τα πιο διάσημα αξιοθέατα της πόλης. Η σημερινή διαδρομή ήταν πρόλογος για το Ράλλυ Κεντρικής Ευρώπης, τον ασφάλτινο αγώνα που θα διεξαχθεί από τις 16 έως τις 19 Οκτωβρίου στην Τσεχική Δημοκρατία, στη Γερμανία και στην Αυστρία.

Με έδρα την πόλη Πάσαου της Βαυαρίας, το ράλλυ περιλαμβάνει διαδρομές που τη μια στιγμή είναι φαρδιές, διασχίζοντας τους λόφους της Τσεχίας, και την επομένη είναι στενές, τεχνικές και ολισθηρές, μέσα από τα δάση της Κάτω Βαυαρίας. Προσθέστε σε αυτό και τον φθινοπωρινό καιρό, που μπορεί να αλλάζει ώρα με την ώρα, και έχετε έναν αγώνα όπου οι συνθήκες δεν είναι ποτέ σταθερές.

Βέβαια, τις προηγούμενες ημέρες ο φινλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής Κάλε Ροβανπέρα είχε προλάβει να απασφαλίσει και να ρίξει τη δική του βόμβα, ανακοινώνοντας ότι θα αποχωρήσει από το WRC για να κυνηγήσει άλλα αγωνιστικά όνειρά του. Είδηση-σοκ; Μάλλον, τουλάχιστον για το νεαρό της ηλικίας του και για το κοινό που τον ακολουθεί σε ένα είδος πρωταθλήματος με μεγάλη και διεθνή προβολή.

Οπως δήλωσε ο ίδιος, «αυτή η απόφαση δεν ήταν εύκολη, αλλά τη σκέφτομαι εδώ και καιρό. Εχοντας ήδη καταφέρει τόσα πολλά στους αγώνες ράλλυ σε αυτή την ηλικία, άρχισα να έχω στο μυαλό μου ποιες άλλες προκλήσεις θα ήθελα να αναλάβω. Ηταν μια δύσκολη επιλογή, αλλά νιώθω ότι είναι η σωστή για να κυνηγήσω τις επόμενες αγωνιστικές προκλήσεις μου».

Η Toyota θα του καλύψει, σαν καλή «μαμά»-εταιρεία, τις επόμενες ανησυχίες του, αν και η ίδια μένει να φανεί ποιον θα βρει για να τον αντικαταστήσει επάξια. Το ταλέντο του Κάλε είναι τεράστιο και σφαιρικό. Ετσι, λοιπόν, το 2026 ο Ροβανπέρα θα αγωνιστεί στο ιαπωνικό Πρωτάθλημα Super Formula με την υποστήριξη της Toyota Gazoo Racing, τεστάροντας τον εαυτό του πίσω από το τιμόνι ενός από τα ταχύτερα μονοθέσια αγωνιστικά αυτοκίνητα στον κόσμο, σε μιας μορφής μετάβαση που όμοιά της δεν βλέπουμε συχνά στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Αλλωστε το στυλ οδήγησης ενός αυτοκινήτου WRC είναι τελείως διαφορετικό από τη μικρομετρική αυστηρότητα ενός μονοθεσίου πίστας.

Να θυμίσουμε ότι ο Κάλε έχει σημειώσει πρωτοφανή επιτυχία για νεαρό οδηγό ράλλυ από τότε που του δόθηκε η ευκαιρία στο κορυφαίο επίπεδο του σπορ, το 2020, σε ηλικία 19 ετών. Δείχνοντας την ικανότητά του να μαθαίνει γρήγορα και να προσαρμόζεται άμεσα, έγινε ο νεότερος οδηγός που ανέβηκε ποτέ στο βάθρο του WRC, όταν τερμάτισε τρίτος στη μόλις δεύτερη συμμετοχή του, στο Ράλλυ Σουηδίας, το 2020. Τη δε επόμενη χρονιά, ο θρίαμβός του στο Ράλλυ Εσθονίας τον έκανε τον νεότερο οδηγό που κέρδισε έναν αγώνα WRC. Πλέον στο βιογραφικό του είναι ήδη δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής (2022 και 2023).

Σήμερα, πάντως, ο Κάλε ήταν και αυτός στην Πράγα. Και είτε κερδίσει το Ράλλυ Κεντρικής Ευρώπης είτε όχι, η προσοχή θα είναι επάνω του για έναν επιπλέον λόγο.

