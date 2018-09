Με τι θα μοιάζουμε σε 100 χρόνια; Ο γενναίος καινούργιος κόσμος πλησιάζει

Η πρόβλεψη του μέλλοντος είναι στην καλύτερη περίπτωση ένα παιχνίδι για τρελούς. Με την έννοια αυτή στις ημέρες μας διανύουμε μια περίοδο τρέλας: η εποχή μας έχει εκτοξευθεί τόσο πολύ, τεχνολογικά, πολιτικά, οικονομικά, οικολογικά και πνευματικά, ώστε σε 100 χρόνια από τώρα είναι πιθανόν να μην πεθαίνουμε αλλά να απολαμβάνουμε τη ζωή «ντυμένοι» με βιονικούς εξωσκελετούς.

Παρ’ όλα αυτά έρευνες δείχνουν ότι το προσδόκιμο ζωής έχει πάψει να αυξάνεται τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα στο εγγύς μέλλον αντί για νεότεροι και πιο αθλητικοί, οι περισσότεροι μετά τα 40 τους θα φαίνονται μάλλον πιο γερασμένοι και πιο παχείς. Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προφίλ Υγείας 2017», ενώ το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση στη χώρα μας αυξάνεται σταθερά, μειώνεται ο χρόνος που διανύεται με καλή υγεία (κυρίως εξαιτίας του καπνίσματος, της έλλειψης σωματικής άσκησης και της παχυσαρκίας) και η θνησιμότητα οφείλεται στην αύξηση των καρδιαγγειακών νοσημάτων και του καρκίνου.

Συγκεκριμένα με προσδόκιμο ζωής 81,1 έτη, η Ελλάδα βρίσκεται στην 14η θέση, δηλαδή κατά τι πάνω από τον μέσον όρο της ΕΕ (80,6 έτη) με πρώτη την Ισπανία (83 έτη) και τελευταία τη Λιθουανία (74,6 έτη) ενώ η διάρκεια υγιούς ζωής στην ΕΕ, δηλαδή χωρίς να έχει εκδηλωθεί κάποια ασθένεια στη ζωή του ατόμου, κυμαίνεται από 60 έως 73 έτη.

Και ενώ γίνονται διάφορες προσπάθειες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας, από όλες τις εξελίξεις τα πιο εντυπωσιακά είναι τα επιτεύγματα της τεχνολογίας που επικεντρώνονται στο ανθρώπινο σώμα, γράφει ο Guardian. Βιοτεχνολογικές startups στην Καλιφόρνια μιλούν για προαιρετικό «θάνατο», το Facebook ερευνά τη δυνατότητα τηλεπαθητικής επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών του, σύντομα τα βιονικά άκρα θα ξεπεράσουν σε επιδόσεις τα ανθρώπινα μέλη, ενώ η τεχνολογία επεξεργασίας γονιδίων Crispr-Cas9 θα μας επιτρέπει (θεωρητικά τουλάχιστον) να διορθώσουμε, να αντικαταστήσουμε ή ακόμα και να διαγράψουμε το λανθασμένο DNA με ακρίβεια.

Τι σημαίνει αυτό; Μεταξύ άλλων ότι στο μέλλον θα βλέπουμε τα πράγματα, θα σκεφτόμαστε και θα αισθανόμαστε με ριζικά διαφορετικούς τρόπους από ό,τι σήμερα.

Πόσο έτοιμοι όμως είμαστε να αντιμετωπίσουμε το σώμα μας ως υλικό (hardware) ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή; Προς το παρόν μάλλον όχι, είναι όμως πιθανό να φτάσουμε και εκεί. Πάρτε για παράδειγμα τα τόσο δημοφιλή τατουάζ. Από μια πλευρά μπορεί να είναι μια τάση ελαφρώς ρετρό. Από την άλλη, όμως, δείχνουν τη μεγάλη μας προθυμία να αλλάξουμε τον εαυτό μας. Μπορεί κανείς να τα δει και ως χειρουργικά σημάδια πριν έρθουν οι πραγματικές βελτιώσεις, γράφει ο Guardian, που ζήτησε από έξι επιστήμονες και στοχαστές να μοιραστούν μαζί μας το όραμά τους για το σώμα τον επόμενο αιώνα.

Το πρόβλημα με τα τεχνητά μέλη δεν είναι μόνο οικονομικό, αφού η αναπηρία οδηγεί επίσης σε κοινωνικό στιγματισμό. Ξεχάστε το αυτό. Τα υπερσύγχρονα βιονικά άκρα, που κατασκευάζει η εταιρεία ρομποτικής Open Bionics, είναι υπέρκομψα και λειτουργικά: «Θέλαμε τα παιδιά να επιδεικνύουν το νέο βιονικό χέρι τους στο σχολείο κάνοντας τους φίλους τους να ζηλεύουν», δηλαδή να προσφέρουν μια εμπειρία ακριβώς αντίθετη από εκείνη που βίωναν παλιότερα ακρωτηριασμένοι άνθρωποι με έναν γάντζο στη θέση του χεριού ή με ένα ψεύτικο χέρι με μηδενική λειτουργικότητα, λέει η Σαμάνθα Πέιν, συνιδρύτρια και επικεφαλής της εταιρείας που ιδρύθηκε το 2014 στο Μπρίστολ.

So small! A young limb different person who struggles with speech is getting a Hero Arm so they can sign better. Super cool application. #robotics #amputees pic.twitter.com/IbMUYPN4cK

— Sammy Payne (@SighSam) 24 Σεπτεμβρίου 2018