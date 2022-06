Η Νέα Υόρκη ως μια Μεγάλη Οθόνη

Λέγεται ότι όλοι όσοι φτάνουν πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη, αισθάνονται πως την έχουν ήδη επισκεφθεί «και αυτό οφείλεται στον γενετικό κώδικα μιας πόλης που θεμελιώθηκε στην υποδοχή», γράφει ο Αντόνιο Μόντα σε άρθρο του στην La Repubblica, έχοντας κατά νου την ιστορία του μικρού Βίτο Αντολίνι, όπως αυτή παρουσιάζεται στο «The Godfather ΙΙ», ο οποίος φτάνει στο Ελις Αιλαντ και κοιτάζει ωσάν μαγεμένος το Αγαλμα της Ελευθερίας, πολλά χρόνια πριν γίνει ο Δον Κορλεόνε. Υφίσταται, όμως και ένα άλλος λόγος που άνθρωποι από κάθε γωνιά της Γης αισθάνονται οικεία με το που θα πατήσουν το πόδι τους στην αμερικανική μητρόπολη. Η Νέα Υόρκη είναι η πόλη που έχει κινηματογραφηθεί περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στον κόσμο.

«Δεν είναι τυχαίο ότι το σινεμά στις ΗΠΑ γεννήθηκε στους δρόμους της, πριν μια ομάδα ιδιοφυών εβραίων επιχειρηματιών αποφασίσουν να μεταφέρουν τα στούντιο στην Καλιφόρνια», αναφέρει ο ιταλός συγγραφέας, κινηματογραφιστής και καθηγητής στην περίφημη Tisch School of the Arts του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, θυμίζοντας πως ο κινηματογράφος έχει να κάνει με την κίνηση, η οποία είναι το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της πραγματικά μοναδικής μητρόπολης στον κόσμο, μία κίνηση αέναη που καθιστά σχεδόν αδύνατη την όποια στάση και κυρίως την στροφή προς το παρελθόν.

Η Νέα Υόρκη των αδίστακτων πρωταγωνιστών του «Wall Street» (Ολιβερ Στόουν) ή του «Η απατηλή λάμψη της ματαιοδοξίας» («The Bonfire of the Vanities», Μπράιαν ντε Πάλμα, 1990) μοιάζει να είναι μία πόλη εντελώς διαφορετική από τη Νέα Υόρκη του «Κάνε το σωστό» («Do the Right Τhing», Σπάικ Λι, 1989) ή του «Frances Ha» (Νόα Μπάουμπαχ, 2012). Ωστόσο πρόκειται για διαφορετικά πρόσωπα της ίδιας πόλης, καθώς ο κάτοικος του Απερ Ιστ Σάιντ δεν αισθάνεται λιγότερο Νεοϋορκέζος από όποιον ζει στο Μπρούκλιν ή στο κέντρο του Μανχάταν.