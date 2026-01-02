Δολιοφθορά στη Σούδα; Επεσε -εν μέσω δικαστικής διαμάχης- κεραία της ΕΡΤ

Υπό διερεύνηση βρίσκονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε κατά τη διάρκεια της νύχτας η Κεραία των Μεσαίων και Βραχέων Κυμάτων Εκπομπής της ΕΡΤ στην περιοχή της Σούδας Χανίων – χωρίς να λείπουν οι υπόνοιες περί δολιοφθοράς.

Επιτόπου έσπευσαν Αστυνομία, τεχνικοί και στελέχη της ΕΡΑ Χανίων προκειμένου να διερευνηθούν, σε πρώτο επίπεδο, τα αιτία της πτώσης της κεραίας.

Σύμφωνα ωστόσο με τα πρώτα στοιχεία που επικαλείται και το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα χοντρά συρμάτινα καλώδια που συγκρατούσαν τον ογκώδη ιστό, φέρεται να είναι κομμένα, εξ ου και τα περί δολιοφθοράς.

Για ολοφάνερη πράξη δολιοφθοράς έκανε λόγο ο αντιδήμαρχος Χανίων Μιχάλης Τσουπάκης, ο οποίος βρέθηκε στο χώρο όπου μαζί με τεχνικούς και αστυνομικούς.

«Διαπιστώσαμε ότι τα επιτόνια είναι κομμένα από τη μία πλευρά με εργαλείο, οπότε η κεραία έπεσε από την άλλη πλευρά. Φυσικά θα γίνουν έλεγχοι από κλιμάκιο της ΕΡΤ όμως όποιος δει τα συρματόσχοινα θα καταλάβει πως έχουν κοπεί» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Από την πλευρά του ο τέως δήμαρχος Σούδας Γιάννης Περάκης δεν συμμερίζεται τα περί δολιοφθοράς και ζητεί να γίνουν έλεγχοι σχετικά με τις χωματουργικές εργασίες που γίνονταν «επί δύο μήνες με μπουλντόζα».

Οπως λέει, κατά τη διάρκεια των εργασιών δεν υπήρξε έλεγχος, ώστε να διαπιστωθεί αν οι βάσεις στήριξης της κεραίας «είχαν δεχτεί καταπόνηση ή κάποιο τραυματισμό».

Σημειώνεται πως εδώ και καιρό το οικόπεδο όπου βρίσκεται η κεραία, το διεκδικεί, από την ΕΡΤ, ο δήμος Χανιών (σε εξέλιξη μάλιστα υπάρχει δικαστική διαμάχη) ενώ κάτοικοι της περιοχής αντιδρούν στη λειτουργία της κεραίας στο σημείο.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News