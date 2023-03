Γιατί το Χόλιγουντ εγκατέλειψε την αρχαία Ελλάδα;

Η ταινία του Πίτερ Τζάκσον «Ο Αρχοντας των Δαχτυλιδιών: Η επιστροφή του Βασιλιά» («Lord of the Rings: Return of the King») επιστρέφει στους κινηματογράφους τον επόμενη εβδομάδα, με την ευκαιρία της επετείου των 20 ετών από την πρεμιέρα της. Την ίδια στιγμή, η τριλογία του Τόλκιν έχει γίνει και τηλεοπτική σειρά με τίτλο «The Lord of the Rings: The Rings of Power». Και του χρόνου περιμένουμε το prequel «The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim». Φυσικά, θα ακολουθήσουν και άλλα.

Ηδη, η εταιρεία Embracer Group, ιδιοκτήτρια των δικαιωμάτων των έργων του Τόλκιν, έχει κλείσει μια τεράστια συμφωνία με τα στούντιο Warner Bros και New Line, προκειμένου να βγουν στον κινηματογράφο αρκετές ταινίες για την ιστορία και τη μυθολογία της Μέσης Γης. Ο Τζάκσον και οι δύο πιο στενοί συνεργάτες του στον «Αρχοντα των Δαχτυλιδιών», Φραν Γουόλς και Φιλίπα Μπόγιενς, έχουν πει ότι κρατούνται ενήμεροι «σε κάθε βήμα» για τις νέες ταινίες, σύμφωνα με τον Guardian.

Οσο όλα αυτά συμβαίνουν πέριξ του σύμπαντος του Τόλκιν, η ταινία «Dungeons & Dragons: Honour Among Thieves», που βασίζεται στο διάσημο βιντεογκέιμ, ετοιμάζεται να βγει στους κινηματογράφους – πρωταγωνιστούν ο Κρις Πάιν, η Μισέλ Ροντρίγκες και ο Χιου Γκραντ. Τόσο το βιντεογκέιμ όσο και η ταινία βασίζονται στα έργα του Τόλκιν, δίνοντάς τους όμως μια πιο φουτουριστική και σουρεαλιστική διάσταση.

Το σύμπαν του Τόλκιν φαίνεται τα τελευταία χρόνια να είναι η μόνη πηγή από την οποία αντλεί έμπνευση ο κινηματογράφος του φανταστικού.

Πολύ πριν γίνει η πρώτη και αποτυχημένη απόπειρα να μεταφερθεί ο «Αρχοντας των Δακτυλιδιών» στη μεγάλη οθόνη, με την ταινία του Ραλφ Μπάκσι το 1978, στους κινηματογράφους είχε βγει, το 1963, το φιλμ του Ντον Τσάφεϊ «Ιάσων και Αργοναύτες». Υπήρξε τεράστια εμπορική επιτυχία, ενώ κάποιες σκηνές της, όπως εκείνη όπου ο Ιάσων πολεμά με επτά ζωντανούς σκελετούς, θεωρούνται πρωτοποριακές για τα ειδικά εφέ τους.

Ο Τσάφεϊ ήθελε να φέρει την ελληνική μυθολογία στην οθόνη, έναν κόσμο γεμάτο θεότητες, ημίθεους και άλλα ουράνια όντα. Το Χόλιγουντ, όμως, φαίνεται ότι ξέχασε αυτό το πάνθεον ιστοριών, που είναι πάντα εκεί, έτοιμο να παράσχει έναν τεράστιο κινηματογραφικό πλούτο.

Από τον Θησέα και τον Μινώταυρο, τους 12 μύθους του Ηρακλή και την «Οδύσσεια» του Ομήρου, οι ελληνικοί μύθοι έχουν μπει στην κινηματογραφική ναφθαλίνη. Ισως τα μεγάλα στούντιο τρόμαξαν από την κολοσσιαία αποτυχία της «Σύγκρουσης των Τιτάνων» του 2010 και της «Οργής των Τιτάνων», που ακολούθησε το 2012, και αποφάσισαν να αφήσουν τον Ολυμπο και τους θεούς του στην ησυχία τους.

Στις ημέρες μας οι ελληνικοί μύθοι είναι πιθανότερο να βρουν τον δρόμο τους προς τα κόμικς της DC. Η «Wonder Woman» βασίζεται στην Αρτέμιδα, τη θεά του κυνηγιού (Νταϊάνα στη ρωμαϊκή μυθολογία) και στην Αθηνά. Ο Ράσελ Κρόου έπαιξε τον Δία στην ταινία «Thor: Love and Thunder», ενώ ο Aquaman σαφέστατα άντλησε έμπνευση από τον Ποσειδώνα.

Ωστόσο, οι υπερηρωικές ταινίες με πρωταγωνιστές θεούς του Ολύμπου αποτυγχάνουν να μεταδώσουν το ειδικό βάρος και το μεγαλείο των αρχικών μύθων, ίσως επειδή η ανάμειξη αυτών των χαρακτήρων με τον 21ο αιώνα δημιουργεί τελικά ένα κάπως κωμικό αποτέλεσμα.

Θα επιστρέψει το Χόλιγουντ στην Αρχαία Ελλάδα; Ισως, όταν εξαντληθεί το φαινομενικά ανεξάντλητο σύμπαν του Τόλκιν. Το Χόλιγουντ έτσι κι αλλιώς παθαίνει εμμονές· πιάνει ένα θέμα και δεν το αφήνει μέχρι να στύψει και την τελευταία σταγόνα. Μπορούμε απλώς να περιμένουμε τη σειρά μας.

