Γιατί όλες οι υποψήφιες «Μις Ινδία» είναι ίδιες;

Οπως παρατηρεί το BBC, πρόκειται για τον διαγωνισμό ομορφιάς που απογείωσε τη διεθνή καριέρα της σούπερ σταρ του Μπόλιγουντ – αλλά γνωστής και στο Χόλιγουντ- Πριγιάνκα Τσόπρα. Δεν είναι λοιπόν περίεργο που οι εφετινές φιναλίστ έχουν τόσο πλατιά χαμόγελα.

Τα καλλιστεία έχουν την φήμη ότι μπορούν να χτίσουν καριέρες από τη μια στιγμή στην άλλη, μετατρέποντας τις μοντέρνες Σταχτοπούτες σε πολλά υποσχόμενες πριγκίπισσες.

Αντί όμως να απολαμβάνουν την επιτυχία τους, οι εφετινές φιναλίστ, βρίσκονται ξαφνικά στο μάτι του κυκλώνα, καθώς δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι οι διοργανωτές έχουν εμμονή με το ανοιχτόχρωμο δέρμα. Τι συνέβη λοιπόν; Εχουν επίτηδες επιλέξει γυναίκες με επιδερμίδα πιο ανοιχτή από τη μέση Ινδή; Ή έχει βάλει το… χεράκι του και το photoshop;

Η φωτογραφία με τα 30 πανομοιότυπα πορτρέτα των ισάριθμων υποψηφίων, δεν άργησε να κάνει τον γύρο του Διαδικτύου. Κάποιοι άρχισαν να αναρωτιούνται αν πρόκειται για το… ίδιο άτομο επί 30 φορές.

What is wrong with this picture? pic.twitter.com/61B23aYFr6

— Sameer (@Naa_Cheese) May 28, 2019