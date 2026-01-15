Ισχυρή έκρηξη σε κτίριο στην Ουτρέχτη – Ερευνες για εγκλωβισμένους

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (15/01) σε κτίριο στο κέντρο της Ουτρέχτης, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό των ολλανδικών Αρχών.

Ερείπια και σπασμένα τζάμια διασκορπίστηκαν σε μεγάλη ακτίνα από το κτίριο, στο ισόγειο του οποίου στεγάζονται καταστήματα, ενώ οι υπόλοιποι όροφοι αποτελούνται από διαμερίσματα. Ζημιές υπέστησαν επίσης γειτονικά καταστήματα και σπίτια.

Επί τόπου έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και ασθενοφόρα. Οι Αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να αποφύγουν την περιοχή.

Η δήμαρχος Σάρον Ντάικσμα δεν έκρυψε την ανησυχία της για τυχόν εγκλωβισμένους κάτω από τα ερείπια. «Πρωταρχικό μέλημα είναι να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν εγκλωβισμένοι», τόνισε στο τηλεοπτικό δίκτυο NOS.

«Η έκταση της καταστροφής είναι τόσο μεγάλη, που δεν μπορεί να αποκλειστεί κάτι τέτοιο», εξήγησε η δήμαρχος της Ουτρέχτης.

Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

