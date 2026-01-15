Η Φον ντερ Λάιεν στην Πράσινη Γραμμή: «Προτεραιότητα η δίκαιη επίλυση του Κυπριακού»

252
Μια συνολική, δίκαιη και διαρκής λύση για την Κύπρο και για όλους τους Κυπρίους εξακολουθεί να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την ΕΕ, διαβεβαίωσε για άλλη μια φορά η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, συνοδευόμενο από τον κύπριο πρόεδρο, περπατά κατά μήκος την Πράσινης Γραμμής [REUTERS/Yiannis Kourtoglou]
Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, μετά την επίσκεψή της στην Πράσινη Γραμμή στη Λευκωσία, η πρόεδρος της Κομισιόν χαρακτήρισε την εμπειρία «πολύ συγκινητική», υπογραμμίζοντας τη συμβολική αλλά και ουσιαστική σημασία της διαχωριστικής γραμμής που εδώ και δεκαετίες διχοτομεί το νησί.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, κατά την επίσκεψη στην Πράσινη Γραμμή στη Λευκωσία [REUTERS/Yiannis Kourtoglou]
«Θέλω να είμαι σαφής. Μια συνολική, δίκαιη και διαρκής λύση για την Κύπρο και για όλους τους Κυπρίους παραμένει απόλυτη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω ότι το 2026 θα φέρει νέα ώθηση προς την επανένωση της Κύπρου», σημείωσε η γερμανίδα αξιωματούχος της Ενωσης, στέλνοντας μήνυμα πολιτικής βούλησης αλλά και προσδοκίας για επανεκκίνηση των προσπαθειών επίλυσης του Κυπριακού.

