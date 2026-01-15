Η Φον ντερ Λάιεν στην Πράσινη Γραμμή: «Προτεραιότητα η δίκαιη επίλυση του Κυπριακού»

Μια συνολική, δίκαιη και διαρκής λύση για την Κύπρο και για όλους τους Κυπρίους εξακολουθεί να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την ΕΕ, διαβεβαίωσε για άλλη μια φορά η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, μετά την επίσκεψή της στην Πράσινη Γραμμή στη Λευκωσία, η πρόεδρος της Κομισιόν χαρακτήρισε την εμπειρία «πολύ συγκινητική», υπογραμμίζοντας τη συμβολική αλλά και ουσιαστική σημασία της διαχωριστικής γραμμής που εδώ και δεκαετίες διχοτομεί το νησί.

«Θέλω να είμαι σαφής. Μια συνολική, δίκαιη και διαρκής λύση για την Κύπρο και για όλους τους Κυπρίους παραμένει απόλυτη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω ότι το 2026 θα φέρει νέα ώθηση προς την επανένωση της Κύπρου», σημείωσε η γερμανίδα αξιωματούχος της Ενωσης, στέλνοντας μήνυμα πολιτικής βούλησης αλλά και προσδοκίας για επανεκκίνηση των προσπαθειών επίλυσης του Κυπριακού.

Very moving visit to the Green Line in Nicosia. I want to be clear. A comprehensive, fair and lasting settlement for Cyprus and for all Cypriots remains an absolute priority for the EU. So I hope that 2026 will bring new momentum towards the reunification of Cyprus. pic.twitter.com/L4X9wc67Sf — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 15, 2026

