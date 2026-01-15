Σαντίκ Καν: «Η ΤΝ μπορεί να προκαλέσει μαζική ανεργία»

Ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν προειδοποιεί ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη ενδέχεται να προκαλέσει μαζικές απώλειες θέσεων εργασίας στην πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου και να εγκαινιάσει «μια νέα εποχή μαζικής ανεργίας», εάν η κυβέρνηση δεν λάβει έγκαιρα και αποφασιστικά μέτρα.

Ο Καν τόνιζει ότι το Λονδίνο βρίσκεται «στην αιχμή των αλλαγών», καθώς διαθέτει υψηλή συγκέντρωση θέσεων γραφείου και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον χρηματοπιστωτικό τομέα, τις επαγγελματικές υπηρεσίες και τις δημιουργικές βιομηχανίες.

Οι Financial Times γράφουν ότι σύμφωνα με τον Καν «υπάρχει ηθική, κοινωνική και οικονομική υποχρέωση να δράσουμε», διότι αν αφεθεί ανεξέλεγκτη η μετάβαση, οι παλιές θέσεις εργασίας θα εξαφανίζονται ταχύτερα από ό,τι θα δημιουργούνται νέες. Οπως προειδοποιεί, τα πρώτα θύματα θα είναι οι θέσεις χαμηλότερου επιπέδου, στερώντας από τους νέους το κρίσιμο πρώτο σκαλί της επαγγελματικής πορείας τους και δυσχεραίνοντας τη μελλοντική τους εξέλιξη.

Σε απάντηση αυτών των κινδύνων, το Δημαρχείο του Λονδίνου ανακοινώνει τη δημιουργία ειδικής ομάδας εργασίας για την ΤΝ και το μέλλον της απασχόλησης. Στην ομάδα θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της βιομηχανίας και της κυβέρνησης, με στόχο να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος των τεχνολογικών αλλαγών στην αγορά εργασίας της πόλης. Παράλληλα, θα προσφερθούν δωρεάν προγράμματα κατάρτισης στην ΤΝ για τους λονδρέζους εργαζόμενους.

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, περίπου οι μισοί εργαζόμενοι στο Λονδίνο αναμένουν πως η ΤΝ θα επηρεάσει με κάποιο τρόπο τη δουλειά τους μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Ο Καν αναγνωρίζει ότι η νέα τεχνολογία κρύβει σημαντικές ευκαιρίες: μπορεί να μεταμορφώσει τις δημόσιες υπηρεσίες, να εκτινάξει την παραγωγικότητα και να βοηθήσει στην αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων. Ωστόσο, προειδοποιεί ότι ο αντίκτυπος στην απασχόληση θα είναι «κολοσσιαίος».

Κατά τον δήμαρχο, οι υπουργοί έχουν μπροστά τους μια σαφή επιλογή: είτε να αξιοποιήσουν την ΤΝ ως εργαλείο θετικής μεταμόρφωσης και δημιουργίας είτε να μείνουν αδρανείς και να τη δουν να μετατρέπεται σε «όπλο μαζικής καταστροφής θέσεων εργασίας».

Οι απόψεις, ωστόσο, διίστανται, σχολιάζουν οι Financial Times. Ορισμένοι επικεφαλής εταιρειών ΤΝ, όπως ο Ντάριο Αμοντέι της Anthropic, προβλέπουν «καταστροφή θέσεων εργασίας» σε κλάδους όπως η Δικαιοσύνη, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες και τα χρηματοοικονομικά, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να χαθεί έως και το μισό των χαμηλόβαθμων θέσεων. Ο Σαμ Αλτμαν, της OpenAI, έχει προβλέψει ότι θα καταργηθούν ολόκληροι τομείς εργασίας, όπως η εξυπηρέτηση πελατών, ενώ μελέτη της Citigroup εκτιμά ότι το 54% των τραπεζικών θέσεων θα μπορούσε να αυτοματοποιηθεί.

Αλλοι ειδικοί, όμως, θεωρούν αυτές τις ανησυχίες υπερβολικές. Ερευνα του Yale και του Brookings Institution διαπίστωσε ότι μέχρι στιγμής η ΤΝ δεν έχει προκαλέσει δραματικές ανατροπές στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ. Παρ’ όλα αυτά, ο Καν καταλήγει ότι, αν και η ΤΝ μπορεί να συμβάλει σε διάφορους τομείς, από τη θεραπεία του καρκίνου έως την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η απερίσκεπτη χρήση της απειλεί να οδηγήσει σε μαζική ανεργία, διεύρυνση των ανισοτήτων και πρωτοφανή συγκέντρωση πλούτου και εξουσίας.

