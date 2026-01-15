Επίθεση Ράμα στους Ελληνες: Νομίζετε ότι μόνο εσείς ξέρετε από φιλοσοφία

Ιδιαίτερα επιθετικός εναντίον των Ελλήνων εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Εντι Ράμα, κατά τη διάρκεια συζήτησης σε συνέδριο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η συζήτηση ξεκίνησε με τον αλβανό πρωθυπουργό να εκφράζει την ενόχλησή του στον ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο και συντονιστή της συζήτησης, Τζον Ντεφτέριος, ο οποίος φέρεται να πρόφερε λάθος το επώνυμο του Ράμα. «Είσαι Ελληνας, ε; Γι’ αυτό τα προφέρεις λάθος. Το ξέρω αυτό, γιατί είμαστε γείτονες. Σας ξέρουμε πολύ καλά», είπε.

Στη συνέχεια της συζήτησης ο Ράμα προχώρησε σε ακόμα ένα δηκτικό σχόλιο, καθώς θεώρησε ότι ο δημοσιογράφος δεν εκτίμησε αρκετά κορυφαίο σαουδάραβα αξιωματούχο: «Ως Ελληνας […] πάντα υποτιμάς τους ανθρώπους. Νομίζεις ότι έχεις το μονοπώλιο της φιλοσοφίας. Νομίζεις ότι είσαι κληρονόμος του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, αλλά δεν είσαι».

Σε άλλο σημείο, όταν ο συντονιστής αναφέρθηκε σε ένα πρότζεκτ επένδυσης ενός δισεκατομμυρίου για την Αλβανία, ο Ράμα τού είπε: «Είναι πάνω από ένα δισεκατομμύριο. Μετράτε όπως οι Ελληνες. Οταν μιλάτε για τα δικά σας χρήματα, βάζετε τρία μηδενικά παραπάνω. Οταν μιλάτε για τα χρήματα των άλλων, αφαιρείτε τρία μηδενικά. Αυτό κάνετε. Γι’ αυτό σας αγαπάει τόσο πολύ η Ευρωπαϊκή Ενωση».

Στο ίδιο πνεύμα, ο Ράμα σχολίασε σκωπτικά και το Μαυροβούνιο στη συνέχεια λέγοντας: «Το Μαυροβούνιο είναι η μεγαλύτερη και σπουδαιότερη χώρα της περιοχής. Εχει 50 εκατομμύρια πολίτες. Εμείς είμαστε μικροί, αλλά το Μαυροβούνιο είναι το παν».

🇦🇱 Albanian PM Edi Rama joked about Greeks and Montenegro during a panel discussion in the UAE: “As a Greek … you always underestimate people because you believe you have a monopoly on philosophy and are the direct heirs of Plato and Aristotle, but you are not.” “Montenegro… pic.twitter.com/q8yw12vd9K — kos_data (@kos_data) January 14, 2026

