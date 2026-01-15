Ιερό του Ηρακλή ανακαλύφθηκε στα περίχωρα της Ρώμης

Ενα ιερό αφιερωμένο στον Ηρακλή, με χάλκινα αγαλματίδια που απεικονίζουν τον αρχαίο έλληνα ήρωα, ανακαλύφθηκε από αρχαιολόγους στα περίχωρα της Ρώμης, αναμεταδίδει από την ιταλική πρωτεύουσα ο ανταποκριτής της Telegraph Νικ Σκουάιρς.

Ενα από τα αγαλματίδια δείχνει έναν γυμνό Ηρακλή με τη χαρακτηριστική στάση του: κρατώντας στο ένα χέρι ένα βαρύ ρόπαλο και στο άλλο μια λεοντή. Συνολικά πρόκειται για έξι αγάλματα, τουλάχιστον τρία από τα οποία πιστεύεται ότι απεικονίζουν τον ημίθεο, ξακουστό για την τεράστια δύναμή του.

Τα ειδώλια, ύψους 10,16 εκ., ανακαλύφθηκαν μέσα σε παχιά στρώματα λάσπης που κάλυπταν τα ερείπια ενός ιερού προς τιμήν του Ηρακλή, του 2ου αιώνα π.Χ., μια εποχή που η λατρεία του Ηρακλή ήταν εξαιρετικά δημοφιλής στον ρωμαϊκό κόσμο.

Οι αρχαιολόγοι εξακολουθούσαν να καθαρίζουν τον βωμό του ιερού από τη σκόνη και τα συντρίμμια όταν η Telegraph επισκέφθηκε την ανασκαφή. Στο μεταξύ έχουν ανακαλυφθεί πήλινα κομμάτια ποδιών, χεριών και κεφαλιών, τα οποία πιθανότατα είχαν δοθεί ως προσφορές στους θεούς από άτομα που υπέφεραν από ασθένειες στα συγκεκριμένα σωματικά μέλη.

Κατά την ανασκαφή βρέθηκαν επίσης γυναικεία ειδώλια, καθώς και δύο μικροσκοπικά αγαλματίδια που παριστάνουν βόδια, ενώ σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων από το ιερό οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν έναν ρωμαϊκό δρόμο του 4ου αιώνα π.Χ. και εκατέρωθεν αυτού δύο τεράστιες πισίνες που πιστεύεται ότι χρησιμοποιούνταν για ιερά τελετουργικά.

Οι πισίνες τροφοδοτούνταν από πηγές που εξακολουθούν να αναβλύζουν από το έδαφος, κυλώντας σε ολόκληρο τον χώρο και μετατρέποντας μεγάλο μέρος του σε κολλώδη λάσπη. «Οι πισίνες κατασκευάστηκαν για τη συλλογή νερού, αλλά πιστεύουμε ότι είχαν και έναν τελετουργικό σκοπό που συνδέεται με τη λατρεία του Ηρακλή», δήλωσε ο καθηγητής Φαμπρίτσιο Σάντι, επικεφαλής της ομάδας των αρχαιολόγων της ανασκαφής.

«Ο Ηρακλής ήταν μια θεότητα που συνδεόταν με την κτηνοτροφία. Ηταν πολύ δημοφιλής στην κεντρική Ιταλία. Η τοποθεσία βρίσκεται πολύ κοντά στη Βία Τιμπουρτίνα, έναν αρχαίο δρόμο που χρησιμοποιούνταν από κοπάδια προβάτων και άλλων ζώων εκτροφής. Οδηγούσε στην πόλη Τίβολι –γνωστή ως Τιμπούρ στους Ρωμαίους– όπου υπήρχε ένας σημαντικός ναός αφιερωμένος στον Ηρακλή», εξήγησε ο ιταλός αρχαιολόγος.

Στον πυθμένα των ιερών πισίνων οι αρχαιολόγοι βρήκαν επίσης αρχαίες κανάτες, δοχεία που ενδέχεται να χρησιμοποιούνταν για τελετουργικές σπονδές με κρασί. «Ολα αυτά τα ευρήματα είναι εξαιρετικής σημασίας», δήλωσε ο καθηγητής Σάντι.

Ακόμη, απέναντι από τις πισίνες δεσπόζουν δύο εντυπωσιακοί τάφοι λαξευμένοι σε ηφαιστειακή τέφρα, οι οποίοι χρονολογούνται στον 3ο αιώνα π.Χ., την περίοδο της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας.

Ενας από αυτούς περιέχει μια μεγάλη σαρκοφάγο όπου πιθανώς φυλάχθηκαν τα λείψανα πλούσιου γαιοκτήμονα ή αριστοκράτη που είχε κτήμα στην περιοχή. Υπάρχουν επίσης τρεις πέτρινες τεφροδόχοι, μία από τις οποίες περιείχε τα αποτεφρωμένα λείψανα νεαρής γυναίκας που πέθανε σε ηλικία περίπου 20 ετών.

Στον δεύτερο τάφο βρέθηκαν τα λείψανα ενός ανδρικού κρανίου με σημάδια χειρουργικής επέμβασης, η οποία έγινε με κάποιο είδος τρυπανιού.

Τα αρχαιολογικά ευρήματα ανακαλύφθηκαν σε ένα λασπωμένο, αντιαισθητικό κομμάτι γης στα περίχωρα της Ρώμης, ένα πρώην πάρκο σε κατάσταση εγκατάλειψης, που συνορεύει με πολυσύχναστο δρόμο και πολυκατοικίες κτισμένες τη δεκαετία του 1970.

Το σκηνικό μπορεί να μην είναι πολύ εντυπωσιακό, αλλά οι ανακαλύψεις θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικές. Ο χώρος είναι ασυνήθιστος επειδή δεν βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Ρώμης, ανάμεσα στις δόξες του Φόρουμ και του Κολοσσαίου, αλλά στα άθλια περίχωρα, σε μια περιοχή που πριν από 2.000 χρόνια θα πρέπει να φιλοξενούσε γεωργικές εκτάσεις .

«Τα σύγχρονα περίχωρα της Ρώμης αναδεικνύονται ως βασικοί ιστορικοί χώροι που δεν έχουν ακόμη εξερευνηθεί», δήλωσε η Ντανιέλα Πόρο, ανώτερη αξιωματούχος πολιτιστικής κληρονομιάς.

Να σημειωθεί ότι οι δύο αρχαίες πισίνες διαθέτουν πλακόστρωτες ράμπες πρόσβασης και μοιάζουν με μεγάλες σύγχρονες πισίνες. Αλλά δεν κατασκευάστηκαν για κολύμπι.

Οι αρχαιολόγοι βρήκαν επίσης χάλκινα νομίσματα από τον 2ο και 3ο αιώνα π.Χ., τα οποία βοήθησαν στη χρονολόγηση του χώρου.

Η ανασκαφή σε μια έκταση 40,5 στρεμμάτων στη Βία ντε Πιετραλάτα, στο ανατολικό άκρο της ιταλικής πρωτεύουσας, ξεκίνησε το 2022 και τώρα πλησιάζει στο τέλος της, γράφει η Telegraph. Η περιοχή προορίζεται για ανάπτυξη, αλλά τα αρχαιολογικά ευρήματα θα διατηρηθούν.

