Ματσάδο: «Θαυμάσια» η συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε την Πέμπτη (15/01) στον Λευκό Οίκο τη βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, σε μια συνάντηση που παρακολουθήθηκε στενά για τα μηνύματα που θα εξέπεμπε η Ουάσινγκτον σχετικά με το πολιτικό μέλλον της χώρας.

Μετά το γεύμα εργασίας που είχε με τον αμερικανό πρόεδρο, η Ματσάδο δήλωσε ότι η συνάντηση ήταν «θαυμάσια» και «πήγε πολύ καλά», προσθέτοντας ότι «ο λαός της Βενεζουέλας θα μπορεί πάντα να βασίζεται στον πρόεδρο Τραμπ για την ελευθερία της χώρας».

Απέφυγε, πάντως, να διευκρινίσει αν τελικά παρέδωσε στον αμερικανό πρόεδρο το βραβείο Νόμπελ που της απονεμήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, όπως είχε προηγουμένως αφήσει να εννοηθεί ότι θα έκανε.

Η συνάντηση σηματοδότησε την πρώτη απευθείας επαφή της Ματσάδο με τον Τραμπ και εντάσσεται στην προσπάθειά της να διασφαλίσει ρόλο στη μελλοντική διακυβέρνηση της Βενεζουέλας, σε μια περίοδο έντονων διεθνών ζυμώσεων γύρω από τη μετάβαση της χώρας και τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στο πολιτικό της σκηνικό.

Από την πλευρά του Λευκού Οίκου, η εκπρόσωπος Τύπου σημείωσε ότι ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος προέβη σε μια «ρεαλιστική εκτίμηση» της λαϊκής απήχησης που διαθέτει η Ματσάδο στο εσωτερικό της Βενεζουέλας, χωρίς να ανακοινωθεί κάποιο χρονοδιάγραμμα για τη διεξαγωγή εκλογών στη χώρα.

Όπως ανέφερε, η προτεραιότητα του Τραμπ ήταν να ενημερωθεί «για την πραγματική κατάσταση επί του πεδίου» και για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα στη Βενεζουέλα.

Η Ματσάδο θα έχει, επίσης, και σειρά συναντήσεων με μέλη του Κογκρέσου και αυτές κεκλεισμένων των θυρών.

