Δένδιας: Η Τουρκία δεν έχει λόγο να εκνευρίζεται – Αυτή μάς απειλεί, όχι εμείς

Με έμφαση στη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων σε μια νέα εποχή τεχνολογικής υπεροχής και στρατηγικής αποτροπής, ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας σκιαγράφησε το όραμα της κυβέρνησης για τον εκσυγχρονισμό της άμυνας της χώρας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Οπως ανέφερε, οι Ενοπλες Δυνάμεις δεν περιορίζονται πλέον σε ένα αξιόμαχο σύνολο οπλικών συστημάτων, αλλά μετασχηματίζονται σε «μια μηχανή γνώσης, πληροφορίας και επεξεργασίας δεδομένων», αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και την Τεχνητή Νοημοσύνη για τη διασφάλιση της κυριαρχίας της χώρας και της ασφάλειας των ελλήνων πολιτών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη φρεγάτα «Κίμων», την οποία χαρακτήρισε «εξαιρετικά σημαντικό οπλικό σύστημα με τεράστιες δυνατότητες». Οπως διαβεβαίωσε, και οι τέσσερις φρεγάτες τύπου Belharra θα αναβαθμιστούν στο επίπεδο Standard 2++, αποκτώντας στρατηγικά όπλα και, ειδικότερα, τον νέο πύραυλο ELSA.

«Σταδιακά, ο πύραυλος αυτός θα τοποθετηθεί, όπως και οι ανάλογοι εκτοξευτές Silver 70, και στις τέσσερις φρεγάτες μας», σημείωσε, υποστηρίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό τα πλοία αυτά θα αποτελέσουν «τις ισχυρότερες φρεγάτες που υπάρχουν στον πλανήτη».

«Ακούγεται υπερβολικό, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι δεν είναι. Μιλάμε για μια άλλη εποχή άπειρων δυνατοτήτων», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στο νομοθέτημα για τη «νέα εποχή» της άμυνας, που ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή, υπογράμμισε ότι στόχος ήταν να αντιμετωπιστεί μια νοοτροπία που -όπως είπε- «κινδύνευε να μετατρέψει ένα τμήμα των Ενόπλων Δυνάμεων σε “ΔΕΚΟ της δεκαετίας του ’80”». Παράλληλα, αναγνώρισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα -όπως «ο υπερβολικός αριθμός αξιωματικών σε σχέση με τους υπαξιωματικούς» και οι «απαρχαιωμένες δομές»- τα οποία επιχειρείται να αντιμετωπιστούν μέσω της νέας οργανωτικής δομής.

Στο σκέλος των εξοπλισμών, έκανε λόγο για ένα νέο δωδεκαετές πρόγραμμα, βασισμένο σε μια «απολύτως ολιστική προσέγγιση» που εντάσσει όλα τα συστήματα σε ένα ενιαίο πλαίσιο με την ονομασία «Ασπίδα του Αχιλλέα». Εξήγησε δε, πως η λεγόμενη «Ατζέντα 2030» σηματοδοτεί τη μετάβαση σε μια νέα εποχή για τις ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η Ελλάδα «δεν επιδιώκει να υπερέχει ούτε να ανατρέψει οποιαδήποτε ισορροπία», αλλά να διατηρεί την ικανότητα να αποτρέπει οποιονδήποτε σκέφτεται να αναθεωρήσει διεθνείς συνθήκες ή να απειλήσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, όπως αυτά προβλέπονται από το Διεθνές Δίκαιο. «Με την “Ατζέντα 2030” θα δημιουργηθούν οι ισχυρότερες Ενοπλες Δυνάμεις στην ιστορία του Ελληνισμού», τόνισε, προσθέτοντας ότι αυτό συνιστά εγγύηση για την ελευθερία, την ανεξαρτησία και την ασφάλεια των πολιτών.

Αναφερόμενος στις σχέσεις με την Τουρκία, υποστήριξε ότι «η Αγκυρα δεν έχει λόγο να εκνευρίζεται», καθώς, όπως είπε, η Ελλάδα δεν εκπέμπει απειλή πολέμου και δεν ζητά αναθεώρηση συνθηκών. «Η Ελλάδα εξοπλίζεται για να υπερασπίσει τα δικαιώματά της σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Δεν απειλεί η Ελλάδα την Τουρκία. Το αντίθετο συμβαίνει», σημείωσε.

«Κατά συνέπεια λοιπόν» κατέληξε, «οι ελληνικοί εξοπλισμοί δίνουν απλώς στον εκάστοτε επικεφαλής της κυβέρνησης της χώρας, και στον παρόντα Πρωθυπουργό, τη δυνατότητα να διαπραγματεύεται έχοντας την αίσθηση ότι η πατρίδα μας είναι ισχυρή και άρα να μην υποκύπτει σε οποιαδήποτε πίεση και σε οποιονδήποτε εκβιασμό».

