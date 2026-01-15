Αποκαλυπτήρια για τη νέα Λάρα Κροφτ από την Amazon Prime

Αποκαλύφθηκε η πρώτη φωτογραφία της Σόφι Τέρνερ στον επερχόμενο ρόλο της ως Λάρα Κροφτ. Η Τέρνερ ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο ως η πρωταγωνίστρια της τηλεοπτικής σειράς Tomb Raider του Prime Video, με την πλατφόρμα να δηλώνει ότι η παραγωγή της σειράς έχει πλέον ξεκινήσει.

Σύμφωνα με το BBC, δόθηκε στη δημοσιότητα μια εικόνα της ηθοποιού να φορά το πράσινο φανελάκι και το καφέ σορτσάκι της φανταστικής αρχαιολόγου — μια εμφάνιση εμπνευσμένη από τον χαρακτήρα στα κλασικά παιχνίδια Lara Croft του αρχικού PlayStation.

Η Τέρνερ, που μεγάλωσε στο Γουόρικσαϊρ, έγινε γνωστή ως Σάνσα Σταρκ στη φανταστική επική σειρά του HBO Game of Thrones και στη συνέχεια εμφανίστηκε ως Τζιν Γκρέι στις ταινίες X-Men. Στη σειρά Tomb Raider θα συμμετέχουν επίσης η ηθοποιός του Alien Σιγκούρνεϊ Γουίβερ, ο Τζέισον Αιζακς από το White Lotus και η Σελία Ίμρι, γνωστή από το Celebrity Traitors. Το σενάριο της σειράς υπογράφει η δημιουργός του Fleabag, Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ.

Η σειρά βασίζεται στη δημοφιλή σειρά βιντεοπαιχνιδιών, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1996 και αναπτύχθηκε αρχικά από τη βρετανική εταιρεία Core Design. Σε μια εποχή που οι γυναικείοι χαρακτήρες στα παιχνίδια ήταν σπάνιοι, η Λάρα έκανε αίσθηση, εμφανίστηκε στα εξώφυλλα περιοδικών και εξελίχθηκε σε παγκόσμιο σύμβολο για τους παίκτες.

Η σειρά ξεκίνησε εκ νέου το 2013, με τη Λάρα να αποκτά πιο ρεαλιστική εμφάνιση και μεγαλύτερη έμφαση να δίνεται στη σκιαγράφηση του χαρακτήρα της. Το Tomb Raider είναι το πιο πρόσφατο σε μια σειρά από μεταφορές δημοφιλών βιντεοπαιχνιδιών στην οθόνη.

Η υπηρεσία Prime Video της Amazon βρισκόταν πίσω από την τεράστια επιτυχία του Fallout, το οποίο πρόσφατα παρουσίασε τη δεύτερη σεζόν του. Η πλατφόρμα ανακοίνωσε επίσης ότι ο ηθοποιός του Walking Dead, Ράιαν Χερστ, θα υποδυθεί τον βασικό χαρακτήρα Κράτος στην επερχόμενη τηλεοπτική σειρά βασισμένη στο επιτυχημένο παιχνίδι του PlayStation, God of War.

