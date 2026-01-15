Ανέλαβε ρόλο DJ για φιλανθρωπικό σκοπό η Μπριζίτ Μακρόν

Η Μπριζίτ Μακρόν ανέλαβε για πρώτη φορά έναν ρόλο στον οποίο δεν τη βλέπουμε συχνά, αυτόν του DJ.

Η πρώτη κυρία της Γαλλίας συμμετείχε πριν λίγες μέρες στην καμπάνια «Pièces Jaunes» στο Παρίσι, που υποστηρίζεται από τη Disneyland, με στόχο να προσφέρει χαρά σε παιδιά που νοσηλεύονται και στις οικογένειές τους.

Μαζί με τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Γαλλίας, Ντιντιέ Ντεσάν, πρεσβευτή της εκστρατείας, η Μπριζίτ Μακρόν δημιούργησε μια μέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια και δραστηριότητες για περίπου 300 παιδιά.

Μάλιστα, δεν δίστασε να ανέβει στα decks και να αναλάβει τα ηνία της μουσικής.

Στο σχετικό βίντεο που ανέβασε το Paris Match, φαίνεται να απολαμβάνει την εμπειρία, κάνοντας τον DJ και χαμογελώντας στους μικρούς της θεατές.

Η παρουσία αυτή δείχνει μια πιο ανάλαφρη πλευρά της, που ξεφεύγει από τα τυπικά καθήκοντα της πρώτης κυρίας, ενώ παράλληλα στέλνει μήνυμα στήριξης και αλληλεγγύης στα παιδιά που δίνουν καθημερινά τη δική τους μάχη.

