Κυρώθηκε από τη Βουλή η νέα συμφωνία με τη Hellenic Train

Με σαφές χρονοδιάγραμμα, δεσμευτικές επενδύσεις και μηχανισμούς ελέγχου, το ελληνικό τοπίο των σιδηροδρόμων επιχειρεί να περάσει σε νέα φάση.

Η Βουλή κύρωσε στις 15 Ιανουαρίου, την αναθεωρημένη σύμβαση μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της Hellenic Train, σηματοδοτώντας -σύμφωνα με την κυβέρνηση- τη μετάβαση από γενικές δεσμεύσεις σε υπογεγραμμένες υποχρεώσεις, με πρόβλεψη κυρώσεων και αυξημένη λογοδοσία.

Τη σύμβαση υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, «κλειδώνοντας» συνολικό πακέτο επενδύσεων ύψους 420 εκατ. ευρώ.

Από αυτά, 308 εκατ. ευρώ κατευθύνονται στην προμήθεια 23 νέων ηλεκτροκίνητων τρένων -την πρώτη αγορά καινούργιων συρμών στη χώρα από το 2004- ενώ 112 εκατ. ευρώ προβλέπονται για υποδομές συντήρησης, αμαξοστάσια και την ανάπτυξη ψηφιακών συστημάτων.

Για πρώτη φορά, η σύμβαση ενσωματώνει ρήτρα καταγγελίας: εάν τα νέα τρένα δεν έχουν παραδοθεί και τεθεί σε κυκλοφορία έως το 2027, το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη συμφωνία.

Παράλληλα, αυστηροποιούνται οι ποινές για καθυστερήσεις, ακινητοποιήσεις και πλημμελή συντήρηση, ενώ διπλασιάζονται οι αποζημιώσεις των επιβατών σε περιπτώσεις σοβαρής διαταραχής των δρομολογίων.

Κομβική καινοτομία αποτελεί η ψηφιακή παρακολούθηση των δρομολογίων μέσω συστήματος γεωεντοπισμού, το οποίο αντικαθιστά το υφιστάμενο, έγχαρτο και -όπως επισημαίνεται- μη διαφανές καθεστώς, εισάγοντας για πρώτη φορά μηχανισμό λογοδοσίας σε πραγματικό χρόνο.

Η σημερινή κύρωση έρχεται σε συνέχεια της συμφωνίας προθέσεων που υπεγράφη τον Μάιο του 2025 μεταξύ της ελληνικής Κυβέρνησης και της μητρικής εταιρείας της Hellenic Train, Ferrovie dello Stato, παρουσία των Πρωθυπουργών Ελλάδας και Ιταλίας. Το σύνολο των επενδύσεων θα χρηματοδοτηθεί από την ιταλική πλευρά.

«Με την έλευση των νέων συρμών και την ολοκλήρωση των έργων στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη, ο στόχος είναι ο χρόνος ταξιδιού να μειωθεί σε κάτω από 3,5 ώρες, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα του τρένου και αποκαθιστώντας σταδιακά την εμπιστοσύνη των πολιτών. Η σημερινή ψήφιση δεν αφορά απλώς μια σύμβαση. Αφορά το αν ο ελληνικός σιδηρόδρομος περνά, επιτέλους, από τα λόγια στους κανόνες — και από την ανοχή στη συνέπεια», ανέφερε σε δήλωσή του ο Κων. Κυρανάκης.

