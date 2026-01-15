Γιατί ο Τραμπ ανέβαλε τη στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν

Η απόφαση του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, να υπαναχωρήσει και να μην διατάξει αεροπορικές επιθέσεις, εναντίον του Ιράν, οφείλεται σε έκκληση αρκετών χωρών του Περσικού Κόλπου.

Oπως αποκαλύπτει η Telegraph, Σαουδική Αραβία, Κατάρ και Ομάν ζήτησαν από τον αμερικανό πρόεδρο να κάνει ένα βήμα πίσω, προκειμένου να ενταθούν οι διπλωματικές προσπάθειες και να εξετασθεί κατά πόσο η Τεχεράνη έχει πραγματικά «καλές προθέσεις».

Ο Τραμπ πριν από λίγες ημέρες ανακοίνωσε ότι στηρίζει απόλυτα τους ιρανούς διαδηλωτές, τους κάλεσε να συνεχίζουν να διαμαρτύρονται και υποσχέθηκε ότι «έρχεται βοήθεια», υπονοώντας στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ.

Τελικά, όμως, φαίνεται, τουλάχιστον προς το παρόν, να κάνει ένα βήμα πίσω και να υποστηρίζει ότι το ιρανικό καθεστώς τον έχει διαβεβαιώσει ότι θα «σταματήσει να σκοτώνει» διαδηλωτές.

Προκειμένου να αποδείξει τις καλές της προθέσεις η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι δεν θα προχωρήσει στον απαγχονισμό ενός νεαρού διαδηλωτή και υποσχέθηκε ότι δεν θα υπάρξουν άλλες εκτελέσεις, υποστηρίζει η βρετανική εφημερίδα.

Την ίδια ώρα κορυφαίος σαουδάραβας αξιωματούχος δήλωσε στο AFP ότι τα κράτη του Κόλπου έχουν ξεκινήσει μια «μακρά, αγωνιώδη, διπλωματική προσπάθεια της τελευταίας στιγμής» για να πείσουν τον Τραμπ να δώσει μια ευκαιρία στο Ιράν, προειδοποιώντας για «σοβαρές παρενέργειες στην περιοχή».

«Ήταν μια άυπνη νύχτα για να αποτραπούν περισσότερες εκρήξεις στην περιοχή», είπε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες συνεχίζονταν «για να εδραιωθεί η εμπιστοσύνη που έχει κερδηθεί και το σημερινό θετικό κλίμα».

Αλλες χώρες, μεταξύ των οποίων η Τουρκία και η Αίγυπτος, κάλεσαν επίσης τον Τραμπ να επιδείξει αυτοσυγκράτηση, προειδοποιώντας για τις πιθανές επιπτώσεις στους γείτονες του Ιράν καθώς και στις παγκόσμιες τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, ανέφεραν πηγές στους Financial Times.

Από την πλευρά του το Reuters, στο οποίο ο Τραμπ παραχώρησε συνέντευξη, υπογραμμίζει σε δημοσίευμά του ότι ο αμερικανός πρόεδρος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ, λέγοντας ότι «θα παρακολουθήσουμε ποια θα είναι η εξέλιξη της διαδικασίας», πριν σημειώσει ότι η κυβέρνησή του είχε λάβει μια «πολύ καλή δήλωση» από το Ιράν.

Ο Πολ Σάλεμ, ερευνητής στο think tank Middle East Institute, δήλωσε ότι, παρότι ο Τραμπ φαίνεται να έχει κάνει πίσω από το ενδεχόμενο δράσης κατά του Ιράν, παραμένει απρόβλεπτος.

