Τελικά, κόκκινο ή λευκό κρασί;

Για χρόνια οι άνθρωποι πίστευαν ότι το κόκκινο κρασί είναι πιο υγιεινό από το λευκό κρασί ή άλλα είδη αλκοόλ. Το ερώτημα, λοιπόν, που τίθεται στην επιστήμη είναι κατά πόσο ισχύει αυτή η υπόθεση.

Η ιδέα προέκυψε εν μέρει από μελέτες, μερικές από τις οποίες έχουν αμφισβητηθεί, που υποδηλώνουν ότι ορισμένες ενώσεις που βρίσκονται στο κόκκινο κρασί θα μπορούσαν να βοηθούν την καλή καρδιαγγειακή υγεία, γράφει στην Washington Post η δημοσιογράφος Λίντσι Μπέβερ. Τώρα, όμως, υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι οποιοδήποτε είδος αλκοόλ – συμπεριλαμβανομένου του κόκκινου κρασιού- είναι απίθανο να σας κάνει πιο υγιείς από το να μην πίνετε καθόλου αλκοόλ.

«Δεν υπάρχει μεμονωμένο όφελος του κόκκινου κρασιού στην υγεία σε σχέση με το λευκό κρασί ή σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο αλκοολούχο ποτό», δήλωσε στην Washington Post ο Τζορτζ Κουμπ, διευθυντής του αμερικανικού ινστιτούτου NIAAA, (Εθνικό Ινστιτούτο Κατάχρησης Αλκοόλ και Αλκοολισμού). Και, πρόσθεσε, «Δεν υπάρχουν οφέλη για τη σωματική υγεία που μπορούμε να τα αποδώσουμε στο αλκοόλ».

Εδώ και καιρό, είναι μεν γνωστό ότι η μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας, αλλά τα πιθανά οφέλη και οι κίνδυνοι της μέτριας κατανάλωσης αλκοόλ — που ορίζονται έως δύο ποτά την ημέρα για τους άνδρες και ένα για τις γυναίκες — ήταν πιο σκοτεινά. Στο παρελθόν, ορισμένες έρευνες έδειξαν ότι τα άτομα που έπιναν μικρές ποσότητες αλκοόλ γενικά μπορεί να είχαν ένα πλεονέκτημα για την υγεία σε σύγκριση με εκείνα που δεν έπιναν καθόλου.

Καθώς όμως, η έρευνα έχει εξελιχθεί με την πάροδο των ετών, γνωρίζουμε τώρα ότι ακόμη και η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης ορισμένων καρκίνων, όπως ο καρκίνος του μαστού, του παχέος εντέρου και του οισοφάγου, όπως και με αλλαγές στον εγκέφαλο και άνοια, καρδιακά προβλήματα και προβλήματα ύπνου.

Ετσι, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει αποφανθεί ότι καμιά ποσότητα αλκοόλ δεν θεωρείται ασφαλής για την ανθρώπινη υγεία. Αναλόγως έχουν προσαρμοστεί και οι συστάσεις επιστημονικών εταιρειών και άλλων φορέων.

Οι τρέχουσες οδηγίες του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ αναφέρουν ότι «τα αναδυόμενα στοιχεία υποδηλώνουν ότι ακόμη και η κατανάλωση εντός των συνιστώμενων ορίων μπορεί να αυξήσει τον συνολικό κίνδυνο θανάτου από διάφορες αιτίες».

Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία συνιστά τον περιορισμό ή και την πλήρη αποχή από το αλκοόλ, αν και πρόσφατα επανέφερε τη συζήτηση σχετικά με τυχόν οφέλη της ήπιας κατανάλωσης. Δημοσίευσε μια επιστημονική ανασκόπηση σύμφωνα με την οποία η ελαφριά κατανάλωση αλκοόλ δεν ενέχει κίνδυνο για στεφανιαία νόσο, εγκεφαλικό επεισόδιο, αιφνίδιο θάνατο και πιθανώς καρδιακή ανεπάρκεια, ενώ μπορεί ακόμη και να μειώσει τον κίνδυνο ανάπτυξης τέτοιων παθήσεων – αν και δεν συμφώνησαν όλοι οι ειδικοί με αυτό το συμπέρασμα.

Το επιχείρημα υπέρ του κόκκινου κρασιού επικεντρώθηκε σε ορισμένα συστατικά του: Το κόκκινο κρασί περιέχει περισσότερες πολυφαινόλες – φυτικές ενώσεις με αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες – επειδή ο χυμός σταφυλιών ζυμώνεται μαζί με τη φλούδα, όπου συγκεντρώνονται αυτές οι ενώσεις. Αντιθέτως, τα λευκά σταφύλια πιέζονται και οι φλούδες αφαιρούνται πριν από τη διαδικασία ζύμωσης.

Αυτές οι πολυφαινόλες περιλαμβάνουν προκυανιδίνες, φλαβονοειδή και ρεσβερατρόλη, η οποία αναφέρεται συχνά στην έρευνα για τον καρκίνο. Eνας άλλος τύπος, οι ανθοκυανίνες, βοηθούν στο να δοθεί στο κόκκινο κρασί το πλούσιο χρώμα του και έχουν μελετηθεί για πιθανά καρδιαγγειακά οφέλη.

Τα περισσότερα από τα οφέλη για την υγεία που σχετίζονται με αυτές τις πολυφαινόλες έχουν παρατηρηθεί σε μελέτες σε πολύ υψηλότερες δόσεις από αυτές που θα παίρνατε από μερικά ποτήρια κρασί, επομένως δεν υπάρχει πραγματικό πλεονέκτημα, ανέφεραν οι ειδικοί.

«Οι συγκεντρώσεις είναι αρκετά χαμηλές οπότε θα έπρεπε να πίνετε περισσότερη από μέτρια ποσότητα για να ωφεληθείτε πραγματικά από τις πολυφαινόλες που υπάρχουν στο κόκκινο κρασί», κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε προβλήματα υγείας, δήλωσε στην Washington Post ο Ερικ Ριμ, καθηγητής Επιδημιολογίας και Διατροφής στη Σχολή Δημόσιας Υγείας T.H. Chan του Χάρβαρντ, ο οποίος έχει μελετήσει τις επιπτώσεις του αλκοόλ στην υγεία.

Αντ’ αυτού, θα μπορούσατε να προσθέσετε πηγές με μεγαλύτερη περιεκτικότητα ανθοκυανινών στη διατροφή σας, όπως βατόμουρα, μήλα, κρεμμύδια, μαύρο ή πράσινο τσάι και μαύρη σοκολάτα, είπε ο Ριμ.

Οσον αφορά άλλους κινδύνους και οφέλη, ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να αποφεύγουν το κόκκινο κρασί επειδή μπορεί να λεκιάσει τα δόντια και να προκαλέσει πονοκεφάλους, ακόμη και συμπτώματα που μοιάζουν με αλλεργίες. Ενώ οι πονοκέφαλοι από το κόκκινο κρασί δεν είναι πλήρως κατανοητοί, ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στις τανίνες των σταφυλιών, στην ισταμίνη ή τα θειώδη που παράγονται μέσω της ζύμωσης ή στα πρόσθετα θειώδη άλατα που προστίθενται για τη συντήρηση του κρασιού. Ορισμένες έρευνες υποδηλώνουν ότι μπορεί να ευθύνεται η κερσετίνη, ένα αντιοξειδωτικό που βρίσκεται στα σταφύλια.

Σε μια μελέτη, άτομα που είχαν δυσανεξία στο κρασί ήταν πιο πιθανό να αναφέρουν συμπτώματα που μοιάζουν με αλλεργία, όπως ρινική συμφόρηση, κνησμός, κοκκίνισμα του δέρματος και στομαχικές διαταραχές, πιο συχνά μετά την κατανάλωση κόκκινου κρασιού παρά λευκού κρασιού.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε

Αν και η κατανάλωση αλκοόλ πιθανότατα δεν θα έχει θετικά αποτελέσματα στην υγεία, ίσως μπορείτε να μειώσετε τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις ανάλογα με τον τρόπο που το πίνετε.

Πρώτον, μιλήστε με τον γιατρό σας σχετικά με το εάν η κατανάλωση αλκοόλ είναι ασφαλής για εσάς. Σύμφωνα με το υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ, έγκυες γυναίκες, άτομα που έχουν ορισμένες ιατρικές παθήσεις, λαμβάνουν φάρμακα που αλληλεπιδρούν με το αλκοόλ ή άτομα που πάσχουν ή αναρρώνουν από διαταραχή χρήσης αλκοόλ, δεν πρέπει να πίνουν. Επίσης, όσοι απέχουν ήδη από το αλκοόλ, δεν πρέπει να αρχίσουν να πίνουν για κανέναν λόγο, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους.

Οι συμβουλές των ειδικών Οδηγίες για όσους έχουν τη νόμιμη ηλικία κατανάλωσης αλκοόλ ( 21 ετών ή μεγαλύτεροι στις Ηνωμένες Πολιτείες): Φάτε πρώτα. Το φαγητό, ιδιαίτερα τα τρόφιμα που περιέχουν πρωτεΐνες, λίπη και υδατάνθρακες, επιβραδύνουν την απορρόφηση του αλκοόλ στην κυκλοφορία του αίματος, μειώνοντας τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις.

Το φαγητό, ιδιαίτερα τα τρόφιμα που περιέχουν πρωτεΐνες, λίπη και υδατάνθρακες, επιβραδύνουν την απορρόφηση του αλκοόλ στην κυκλοφορία του αίματος, μειώνοντας τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις. Κατανοήστε τις μερίδες των ποτών. Ενα τυπικό αλκοολούχο ποτό έχει 0,6 ουγγιές (περίπου 17ml) καθαρού αλκοόλ. Αυτό ισοδυναμεί με 5 ουγγιές (148 ml) κρασί με 12% αλκοόλ, 12 ουγγιές (355 ml) μπύρα με 5% αλκοόλ ή ένα σφηνάκι — 1,5 ουγγιές (44,4 ml)— ενός ποτού 80% αλκοόλ. Οταν αγοράζετε κάποιο αλκοολούχο ποτό σε ένα κατάστημα, ελέγξτε την περιεκτικότητά του σε αλκοόλ. «Η μπύρα είχε κάποτε 4 – 5% περιεκτικότητα σε αλκοόλ. Τώρα υπάρχουν πολλές μπύρες με 8 – 10%. Επομένως, ίσως θελήσετε να πίνετε λίγο λιγότερο εάν καταναλώνετε μπύρα με υψηλότερη περιεκτικότητα σε αλκοόλ ή άλλο ποτό με υψηλότερη περιεκτικότητα σε αλκοόλ», είπε ο Ριμ.

Ενα τυπικό αλκοολούχο ποτό έχει 0,6 ουγγιές (περίπου 17ml) καθαρού αλκοόλ. Αυτό ισοδυναμεί με 5 ουγγιές (148 ml) κρασί με 12% αλκοόλ, 12 ουγγιές (355 ml) μπύρα με 5% αλκοόλ ή ένα σφηνάκι — 1,5 ουγγιές (44,4 ml)— ενός ποτού 80% αλκοόλ. Οταν αγοράζετε κάποιο αλκοολούχο ποτό σε ένα κατάστημα, ελέγξτε την περιεκτικότητά του σε αλκοόλ. «Η μπύρα είχε κάποτε 4 – 5% περιεκτικότητα σε αλκοόλ. Τώρα υπάρχουν πολλές μπύρες με 8 – 10%. Επομένως, ίσως θελήσετε να πίνετε λίγο λιγότερο εάν καταναλώνετε μπύρα με υψηλότερη περιεκτικότητα σε αλκοόλ ή άλλο ποτό με υψηλότερη περιεκτικότητα σε αλκοόλ», είπε ο Ριμ. Λάβετε υπόψη ότι οι άνδρες και οι γυναίκες μπορεί να μεταβολίζουν το αλκοόλ διαφορετικά. Οι γυναίκες γενικά δεν παράγουν τόσο πολλή αλκοολική αφυδρογονάση, ένα ένζυμο που μεταβολίζει το αλκοόλ, πράγμα που σημαίνει ότι μετήματα υγείας που σχετίζονται με το αλκοόλ.

οι άνδρες και οι γυναίκες μπορεί να μεταβολίζουν το αλκοόλ διαφορετικά. Οι γυναίκες γενικά δεν παράγουν τόσο πολλή αλκοολική αφυδρογονάση, ένα ένζυμο που μεταβολίζει το αλκοόλ, πράγμα που σημαίνει ότι μετήματα υγείας που σχετίζονται με το αλκοόλ. Πίνετε με μέτρο, δηλαδή έως δύο ποτά την ημέρα για τους άνδρες και ένα για τις γυναίκες. Επίσης, κατανέμετε τα ποτά σας κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, δηλαδή μην πίνετε και τα 7 ή τα 14 ποτά σε ένα Σαββατοκύριακο.

Συμπέρασμα

Το κόκκινο κρασί περιέχει μεν περισσότερες πολυφαινόλες από ό,τι το λευκό κρασί, οι οποίες σχετίζονται με καρδιαγγειακά οφέλη, αλλά η συγκέντρωσή τους δεν είναι αρκετά υψηλή ώστε να προσφέρει οφέλη στην υγεία. Επιπλέον, σε σχέση με το λευκό κρασί, το κόκκινο κρασί είναι πιο πιθανό να προκαλέσει πονοκεφάλους και συμπτώματα που μοιάζουν με αλλεργίες σε άτομα που είναι ευαίσθητα.

