Υπογραφές συλλέγουν οι Ισλανδοί για να μη γίνουν… ο επόμενος στόχος του Τραμπ

To Ρέικιαβικ εμφανίζεται προβληματισμένo για τη διεύρυνση των γεωπολιτικών βλέψεων της Ουάσιγκτον, με αφορμή δημοσίευμα του Politico, σύμφωνα με το οποίο ο προτεινόμενος από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πρεσβευτής στην Ισλανδία, Μπίλι Λονγκ, αστειεύτηκε στην Ουάσιγκτον λέγοντας ότι «η Ισλανδία θα γίνει η 52η Πολιτεία των ΗΠΑ» και ότι ο ίδιος θα είναι ο… κυβερνήτης της.

«Το υπουργείο Εξωτερικών επικοινώνησε με την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ισλανδία για να εξακριβώσει την ακρίβεια των φερόμενων δηλώσεων», ανέφερε το ισλανδικό ΥΠΕΞ προς το Politico. Ο Λονγκ, πρώην Ρεπουμπλικανός βουλευτής από το Μιζούρι, έχει προταθεί από τον Τραμπ για να αναλάβει καθήκοντα πρεσβευτή, αντικαθιστώντας την Κάριν Πάτμαν.

Μετά τη δημοσιοποίηση των σχολίων του, ισλανδοί πολίτες ξεκίνησαν διαδικτυακό ψήφισμα, ζητώντας από την υπουργό Εξωτερικών Κάτριν Γκούναρσντοτιρ να απορρίψει τον διορισμό του. Το ψήφισμα έχει ήδη συγκεντρώσει περίπου 2.000 υπογραφές.

«Τα λόγια του Μπίλι Λονγκ, τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προτείνει για πρεσβευτή στην Ισλανδία, μπορεί να ειπώθηκαν χαριτολογώντας, όμως είναι προσβλητικά για την Ισλανδία και τους Ισλανδούς, οι οποίοι αγωνίστηκαν για την ελευθερία τους και υπήρξαν πάντα φίλοι των Ηνωμένων Πολιτειών», αναφέρεται στο κείμενο της πρωτοβουλίας.

«Ζητούμε από την υπουργό Εξωτερικών να απορρίψει τον Μπίλι Λονγκ ως πρεσβευτή στην Ισλανδία και να καλέσει τις ΗΠΑ να προτείνουν άλλο πρόσωπο, που θα δείξει μεγαλύτερο σεβασμό προς τη χώρα και τον λαό της», προστίθεται.

Το σχόλιο του Λονγκ ακούστηκε αδέξιο εν μέσω διπλωματικών εντάσεων σχετικά με τη Γροιλανδία, αυτοδιοικούμενη δανική περιοχή που απειλεί να καταλάβει ο Τραμπ — ενδεχομένως χρησιμοποιώντας στρατιωτική βία — ισχυριζόμενος ότι οι ΗΠΑ «πρέπει να κατέχουν τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας».

Ο Μπίλι Λονγκ δεν απάντησε σε αιτήματα για σχολιασμό, μετά τη δημοσιοποίηση της δήλωσής του.

