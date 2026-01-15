Τεχνολογική «ασπίδα» για το FIR: Ομάδα διαχείρισης κρίσεων και αναβάθμιση συστημάτων

Σε άμεση κινητοποίηση για την ενίσχυση της ασφάλειας και της τεχνικής θωράκισης των συστημάτων αεροναυτιλίας προχώρησε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με τη συγκρότηση Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων από εξειδικευμένα στελέχη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και του ΟΤΕ.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από ευρεία σύσκεψη που συγκάλεσε ο αρμόδιος υπουργός Χρίστος Δήμας, στον απόηχο του περιστατικού που σημειώθηκε στο FIR Αθηνών στις 4 Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, αποστολή της ομάδας είναι η υλοποίηση των συστάσεων που περιλαμβάνονται στο πόρισμα της Επιτροπής Διερεύνησης για το συγκεκριμένο συμβάν, με στόχο την ενίσχυση της εποπτείας και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ενδεχόμενων τεχνικών προβλημάτων στα κρίσιμα συστήματα αεροναυτιλίας.

Η συγκρότησή της αποφασίστηκε στο πλαίσιο διευρυμένης σύσκεψης εργασίας στο υπουργείο, στην οποία συμμετείχαν ο γενικός γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος, ο διοικητής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας Χρήστος Τσίτουρας, ο διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Γιώργος Βαγενάς, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ Κωνσταντίνος Νέμπης, εκπρόσωπος του Eurocontrol, καθώς και ανώτερα στελέχη της ΥΠΑ και του ΟΤΕ.

Στο επίκεντρο της συνεργασίας, ο ΟΤΕ και η ΥΠΑ θα συμβάλουν με την τεχνογνωσία τους στη διαμόρφωση της βέλτιστης αρχιτεκτονικής για τα υφιστάμενα συστήματα της Υπηρεσίας, ώστε αυτά να μπορούν να αξιοποιούν πλήρως εναλλακτικές υποδομές και να ενισχύεται η ανθεκτικότητα του δικτύου επικοινωνιών.

Σημαντικό μέρος της σύσκεψης αφιερώθηκε και στην επικείμενη εγκατάσταση νέων πομποδεκτών με συστήματα καταγραφής φωνής, που προμηθεύεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Ειδικότερα, βάσει της σύμβασης 69/2025, η οποία υπεγράφη τον Οκτώβριο του 2025, προβλέπεται η προμήθεια πομποδεκτών VHF τεχνολογίας VoIP, με στόχο την κάλυψη των αυξημένων αναγκών τηλεμετρίας στους τηλεπικοινωνιακούς σταθμούς.

Τα πρώτα συστήματα αναμένεται να παραληφθούν εντός Φεβρουαρίου 2026, καθώς είχε ζητηθεί από την προμηθεύτρια εταιρεία να ξεκινήσει τμηματικές παραδόσεις των διαθέσιμων μονάδων.

Οι εγκαταστάσεις θα αρχίσουν στοχευμένα από τους απομακρυσμένους τηλεπικοινωνιακούς σταθμούς, με σκοπό τη θωράκιση του συστήματος επικοινωνιών του FIR απέναντι σε προβλήματα αντίστοιχης φύσης με εκείνα που ανέκυψαν στο περιστατικό της 4ης Ιανουαρίου.

Μετά τη σύσκεψη, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, μαζί με τον γενικό γραμματέα και τον διοικητή της ΥΠΑ, είχε συνάντηση με εκπροσώπους των εργαζομένων στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Σε εποικοδομητικό κλίμα συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας και τις συνθήκες εργασίας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.), της Ενωσης Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας (ΗΜΑΕΚ), της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΟΣΥΠΑ) και του Πανελλήνιου Συλλόγου Τηλεπικοινωνιακών Υπαλλήλων ΥΠΑ (FISO), υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας διοίκησης και εργαζομένων για την ενίσχυση της ασφάλειας των αερομεταφορών.

