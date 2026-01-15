Δεξιά στροφή συστήνει στα κεντρώα κόμματα ο Βέμπερ

Μετακίνηση προς τα δεξιά, ώστε να ευθυγραμμιστούν με τη νέα πολιτική πραγματικότητα, συστήνει στις κεντρώες δυνάμεις της Ευρώπης ο ηγέτης του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) Μάνφρεντ Βέμπερ, σε συνέντευξή του στο Politico.

Οπως σημειώνει το δημοσίευμα, το ΕΛΚ προκάλεσε σάλο στις Βρυξέλλες όταν ψήφισε μαζί με την Ακρα Δεξιά, αντί με τους παραδοσιακούς του συμμάχους, τους Σοσιαλιστές και τους Φιλελεύθερους. Οι δηλώσεις του Βέμπερ αποτελούν μέχρι στιγμής το ισχυρότερο μήνυμα ότι επιθυμεί να αποκαταστήσει τις γέφυρες με τα άλλα δύο κόμματα που κυβερνούν την Ευρωπαϊκή Ενωση εδώ και δεκαετίες. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι και οι ίδιοι αυτοί σύμμαχοι πρέπει να είναι διατεθειμένοι να προσαρμοστούν, αναλογιζόμενος το 2025 και κοιτάζοντας προς το 2026.

Οι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες (S&D) και το Renew εξοργίστηκαν με αυτό που θεώρησαν προδοσία, λέγοντας ότι το ΕΛΚ ξεπέρασε τα όρια ψηφίζοντας με την Ακρα Δεξιά και κατέρριψε το «τείχος προστασίας» που είχε στόχο να κρατά τους ακροδεξιούς μακριά από τη λήψη αποφάσεων.

Ο Βέμπερ, ωστόσο, ήταν ανένδοτος ότι δεν έκανε τίποτε λάθος. «Θέλω να σταματήσω τον λαϊκισμό και τους αντιευρωπαϊστές», είπε και πρόσθεσε πως είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με τα κεντρώα κόμματα, αλλά εκείνα πρέπει να ακούσουν τους ψηφοφόρους.

Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών του 2024, που άλλαξε τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς υπέρ των δεξιών και ακροδεξιών κομμάτων, «πρέπει να αποτυπωθεί» και να «μεταφραστεί» σε πολιτικές, ώστε να φανεί ότι οι Βρυξέλλες ακούν τους πολίτες τους, δήλωσε ο Βέμπερ.

Ερχονται και άλλες προκλήσεις για τον παλιό συνασπισμό: ένα πακέτο απορρύθμισης που στοχεύει στους περιβαλλοντικούς κανόνες, η ανατροπή της απαγόρευσης των κινητήρων εσωτερικής καύσης και ένα νομοσχέδιο για την ενίσχυση των απελάσεων μεταναστών.

«Μπορούμε να λύσουμε προβλήματα στο Κέντρο όταν πρόκειται για το ζήτημα της μετανάστευσης, τον μεγάλο φόβο και την αβεβαιότητα πολλών ανθρώπων που φοβούνται ότι θα χάσουν τη δουλειά τους… πρέπει να το πάρουμε σοβαρά αυτό».

Σύμφωνα με τον Βέμπερ, ο τρόπος για να αντιμετωπιστούν τα ευρωσκεπτικιστικά και λαϊκιστικά κόμματα είναι να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα πάνω στα οποία αυτά κάνουν εκστρατεία: «Παρακαλώ λάβετε επίσης υπόψη… τι πρέπει να κάνουμε για να αφαιρέσουμε τα προεκλογικά θέματα από τους λαϊκιστές – αυτό είναι που διακυβεύεται», πρόσθεσε στη συνέντευξη του στο Politico, η οποία δόθηκε στα τέλη Δεκεμβρίου.

Στη λογική του, αν οι πολίτες ανησυχούν για τη μετανάστευση, η ΕΕ θα πρέπει να απελαύνει περισσότερους ανθρώπους που βρίσκονται παράνομα στην Ευρώπη· αν οι πολίτες βλέπουν την πράσινη πολιτική ως εμπόδιο στην οικονομική ανάπτυξη, οι Βρυξέλλες θα πρέπει να καταργήσουν τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής αναφοράς· και αν χιλιάδες θέσεις εργασίας χάνονται στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι Βρυξέλλες θα πρέπει να δώσουν στη βιομηχανία μεγαλύτερη ευελιξία στη μετάβαση προς την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων.

«Η πρόσκλησή μου απευθύνεται πραγματικά στους σοσιαλιστές, στους φιλελεύθερους και στους άλλους: παρακαλώ, επιστρέψτε σε αυτή την προσέγγιση».

Συνάντηση στο κέντρο

Ο Βέμπερ, που είναι ευρωβουλευτής από το 2004, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΕΛΚ από το 2014 και ηγέτης του ΕΛΚ από το 2022, δήλωσε ότι η Κεντροδεξιά «παράγει αποτελέσματα και έχει επιτυχίες » και ότι «δεν θα τον σταματήσει κανείς» στην εφαρμογή του κομματικού προγράμματος.

Υποστήριξε πως όταν το ΕΛΚ ψήφισε μαζί με την Ακρα Δεξιά –για την αποδυνάμωση ενός νομοσχεδίου κατά της αποψίλωσης των δασών, για την έγκριση πράσινων υποχρεώσεων αναφοράς για τις επιχειρήσεις και για τη χαλάρωση των κανόνων απέλασης μεταναστών σε τρίτες χώρες–, αυτές δεν ήταν «ριζοσπαστικές θέσεις», αλλά αντανακλούσαν τις απόψεις των εθνικών κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι ψήφοι αυτές «δεν συνιστούν κάποιου είδους ριζοσπαστικοποίηση».

Είπε ότι οι μισοί από τους φιλελεύθερους του Renew Europe ψήφισαν υπέρ της περικοπής των πράσινων υποχρεώσεων αναφοράς για τις επιχειρήσεις και ότι το ΕΛΚ έχει ψηφίσει μαζί με τους Σοσιαλδημοκράτες σε «πάνω από το 85% όλων των ψηφοφοριών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», για ζητήματα που κυμαίνονται από τη στέγαση έως το κλίμα, συμπεριλαμβανομένου του στόχου μείωσης των εκπομπών άνθρακα έως το 2040 – στόχος που, όπως είπε, πρέπει να παραμείνει σε ισχύ, παρότι τμήματα της παράταξής του θέλουν να τον καταργήσουν.

«Το ΕΛΚ το πέτυχε αυτό, είμαστε δεσμευμένοι στους στόχους του 2040. Δεν ήταν εύκολο ούτε μέσα στο κόμμα μου, για να είμαι ειλικρινής», παραδέχεται.

Οι σχέσεις με τη Μελόνι

Από την αρχή της προεκλογικής εκστρατείας για τις ευρωεκλογές του 2024 ο Βέμπερ έχει καλέσει τους κεντρώους να συνεργαστούν με τους Αδελφούς της Ιταλίας, το κόμμα της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, το οποίο αποτελεί μέλος της ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, που βρίσκεται δεξιότερα του ΕΛΚ.

Αυτό έχει εξοργίσει Σοσιαλιστές και Φιλελεύθερους, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η Μελόνι είναι ακροδεξιά λαϊκίστρια και θα πρέπει να αποκλειστεί από τη λήψη αποφάσεων της ΕΕ.

Οταν η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παραχώρησε στην Ιταλία μια εκτελεστική αντιπροεδρία στη δεύτερη θητεία της, η Μελόνι πρότεινε τον Ραφαέλε Φίτο για τον ρόλο, προκαλώντας μια ανεπιτυχή προσπάθεια των Σοσιαλιστών και των Φιλελευθέρων να μπλοκάρουν τον διορισμό του. Το ΕΛΚ υπερασπίστηκε την υποψηφιότητα Φίτο, επικαλούμενο τον πραγματισμό και την αξιοπιστία της Μελόνι σε επίπεδο ΕΕ. Ο Φίτο είναι πλέον εκτελεστικός αντιπρόεδρος για τη συνοχή και τις μεταρρυθμίσεις.

Ο Βέμπερ είπε ότι ο χρόνος τον δικαίωσε. Εναν χρόνο και μισό μετά τις εκλογές, «νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί πραγματικά να πει ότι ο Ραφαέλε Φίτο είναι ακροδεξιός λαϊκιστής. Είναι ένας πολύ σοβαρός συνάδελφος».

Κατηγόρησε τους κεντρώους συμμάχους του ότι επικεντρώνονται στη ρητορική και στον «ιδεολογικό διάλογο», αντί να κοιτάζουν την «πραγματικότητα επί του πεδίου» και να κατανοούν τη νέα δεξιά πολιτική πραγματικότητα της Ευρώπης. Η Μελόνι «συμπεριφέρεται σωστά», είπε ο Βέμπερ, και «είναι έτοιμη να βρει συμβιβασμούς».

