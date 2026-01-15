Κινέζοι έκλεβαν τραπεζικά δεδομένα από κινητά – πώς δρούσαν

Με εξελιγμένες μεθόδους ηλεκτρονικής απάτης και εξοπλισμό που παραπέμπει σε οργανωμένο κύκλωμα κυβερνοεγκλήματος, δρούσαν δύο αλλοδαποί ηλικίας 29 και 31 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής.

Οι δύο άνδρες φέρονται να ήταν μέλη εγκληματικής ομάδας που είχε αναπτύξει συστηματική δράση στον χώρο της απάτης και της παράνομης πρόσβασης σε πληροφοριακά συστήματα, αξιοποιώντας εξειδικευμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία πιστοποιητικών, απάτες και παράνομη πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι πράξεις τελέστηκαν από οργανωμένη ομάδα δύο ή περισσότερων ατόμων, με σκοπό τη διάπραξη απατών κατ’ επάγγελμα και τον παράνομο πορισμό εισοδήματος.

Οπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται στις 9 Ιανουαρίου, όταν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάτων – Αρτέμιδος εντόπισαν τους δύο κατηγορούμενους στην περιοχή των Σπάτων και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι συλληφθέντες επέδειξαν πλαστά δελτία ταυτοπροσωπίας, επιχειρώντας να δυσχεράνουν την ταυτοποίησή τους.

Η έρευνα που ακολούθησε στο όχημα που χρησιμοποιούσαν αποκάλυψε τον τρόπο δράσης τους.

Στον χώρο των αποσκευών, τον οποίο είχαν διαμορφώσει ειδικά, εντοπίστηκε κινητό υπολογιστικό σύστημα με πρόσβαση στο διαδίκτυο, συνδεδεμένο με πομπό τοποθετημένο στην οροφή του αυτοκινήτου, σε σχήμα πτερυγίου καρχαρία. Πρόκειται για εξοπλισμό που χρησιμοποιείται σε επιθέσεις κατά δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση του οχήματος, του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθώς και πέντε κινητών τηλεφώνων που βρέθηκαν στην κατοχή των κατηγορουμένων. Την περαιτέρω προανακριτική έρευνα ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, από την οποία προέκυψε ότι οι δράστες είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα με διαρκή δράση και ξεκάθαρο στόχο την τέλεση απατών.

Πώς δρούσαν

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι κατηγορούμενοι, αξιοποιώντας τον ειδικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό που είχαν εγκαταστήσει στο όχημα, δημιουργούσαν κλώνους κεραιών κινητής τηλεφωνίας, μέσω ψευδών σταθμών βάσης. Εφάρμοζαν τη μέθοδο «SMS Blaster Attacks», παραπλανώντας τις συσκευές κινητών τηλεφώνων πολιτών που βρίσκονταν στην εμβέλειά τους.

Στη συνέχεια, υποβάθμιζαν τη σύνδεση των συσκευών από 4G σε 2G, εκμεταλλευόμενοι γνωστά κενά ασφαλείας του δικτύου 2G. Με αυτόν τον τρόπο αποκτούσαν πρόσβαση στις συσκευές και λάμβαναν αναγνωριστικά στοιχεία των χρηστών, όπως τον τηλεφωνικό αριθμό του συνδρομητή.

Ακολούθως, έστελναν παραπλανητικά SMS με συνδέσμους «phishing», εμφανιζόμενοι ως τραπεζικά ιδρύματα ή εταιρείες ταχυμεταφορών. Τα θύματα καλούνταν να εισαγάγουν στοιχεία τραπεζικών καρτών και προσωπικά δεδομένα, τα οποία οι δράστες χρησιμοποιούσαν για να αποκτήσουν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς και να προχωρήσουν σε παράνομες αγορές προϊόντων.

Μέχρι στιγμής, από την προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί τρεις περιπτώσεις απάτης σε Μαρούσι, Σπάτα και Αθήνα, ενώ η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για να διαπιστωθεί το συνολικό εύρος της εγκληματικής δραστηριότητας της ομάδας.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

