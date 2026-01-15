Κι αν δεν υπάρξουν (τελικά) τα νέα κόμματα;

Αν το καλοσκεφτεί κανείς, οι εκλογές δεν απέχουν πλέον και τόσο πολύ. Βρισκόμαστε στις αρχές του 2026 και ακόμη και στην περίπτωση που ο Κυριάκος Μητσοτάκης τηρήσει τις δεσμεύσεις του, σε έναν χρόνο από σήμερα θα ξεκινάει κανονικότατα η προεκλογική περίοδος.

Αν αυτό συμβεί νωρίτερα θα έχει τη σημασία του, όμως είτε στη μία είτε στην άλλη περίπτωση οι δημοσκοπήσεις από το σημείο αυτό και έπειτα αρχίζουν να έχουν μεγαλύτερη σημασία.

Υπό αυτό το πρίσμα, η τελευταία έρευνα της Real Polls για το Protagon θα πρέπει να αξιολογηθεί με γνώμονα ορισμένα όχι και τόσο προφανή στοιχεία.

Βασικό εύρημα είναι η επίμονη σταθερότητα της ΝΔ, με κάποιες ενδείξεις ανοδικής τάσης, η άνοδος της Πλεύσης Ελευθερίας και η… κίνηση της βελόνας για το ΠΑΣΟΚ, αλλά προς τα κάτω.

Αξίζει κανείς να κρατήσει και κάτι ακόμη, στον βαθμό που η πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος μπορεί να έχει τη σημασία της στην σημερινή συγκυρία. Εκτός Βουλής φαίνεται να μένει ένα συνολικό ποσοστό λίγο υψηλότερο από 16%. Αν αυτό επαληθευόταν, ο πήχης της αυτοδυναμίας θα έπεφτε στο 35%.

Απουσιάζουν κατά τα λοιπά ορισμένα δεδομένα, τα οποία στο προσεχές διάστημα είτε θα υπάρξουν είτε όχι.

Ολες οι νέες έρευνες διεξάγονται με μια αιωρούμενη γενική αίσθηση ότι επίκειται η δημιουργία νέων κομμάτων. Το δικό της έχει προαναγγείλει κάπως αόριστα και συγκεχυμένα η Μαρία Καρυστιανού, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας το κλωθογυρίζει συνεχίζοντας τις παρουσιάσεις του βιβλίου του και προσπαθώντας να επινοήσει κάτι νέο και ελκυστικό.

Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων έχουν συμφωνήσει (και ορθώς) να μην προσμετρούν στην πρόθεση ψήφου κόμματα που δεν υπάρχουν. Μετρούν όμως υποθετικές συνθήκες αποδοχής των ανύπαρκτων κομμάτων – έτσι κι αλλιώς η δημοσκόπηση σε μια θεμελιώδη υπόθεση βασίζεται: «Αν είχαμε εκλογές την προσεχή Κυριακή…».

Σε αυτές τις υποθετικές αναζητήσεις, λοιπόν, το ανύπαρκτο κόμμα Καρυστιανού εμφανίζει μια αξιοσημείωτη αλλά ακατέργαστη δυναμική, με ένα θεωρητικό ποσοστό θετικής ή ενθουσιώδους αποδοχής στο 27%. Τα αντίστοιχα ευρήματα για το ανύπαρκτο κόμμα Τσίπρα είναι πολύ χαμηλότερα, με μια συνολική θετική αποδοχή στο 16%.

Αν αυτά επαληθεύονταν, τα μαντάτα θα ήταν πολύ κακά, σίγουρα για τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Το αν θα επαληθευθούν, όμως, ή αν όλες οι συζητήσεις των τελευταίων εβδομάδων θα αποδειχθούν άσκοπες, είναι το κρισιμότερο στοιχείο του προσεχούς διαστήματος.

Με λίγα λόγια: Θα φτιάξουν τα κόμματα που λένε ότι θέλουν να φτιάξουν η Καρυστιανού και ο Τσίπρας; Και το κυριότερο: Με ποιους θα τα φτιάξουν.

Ως προς αυτά είναι εξαιρετικά κρίσιμο το σχετικό εύρημα στην έρευνα της Real Polls για το Protagon, που δείχνει κάτι θεμελιώδες: Το 56% θεωρεί ότι δεν θα κατορθώσει η Μαρία Καρυστιανού να στελεχώσει το κόμμα της όπως έχει εξαγγείλει, δίχως γνωστούς πολιτικούς (ό,τι κι αν σημαίνει αυτό), ενώ ένα συντριπτικό ποσοστό 85% δηλώνει ότι θέλει να γνωρίζει ποια στελέχη θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια του κόμματος.

Συνεπώς, καλό θα είναι να λυθούν πρώτα αυτές οι εκκρεμότητες και στη συνέχεια ας γίνει η όποια συζήτηση επί του συγκεκριμένου.

