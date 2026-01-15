Η «βασίλισσα των παγόβουνων» ψυχορραγεί

Πριν από σαράντα χρόνια αποκολλήθηκε από την παγοκρηπίδα Φίλσνερ-Ρόνε της Ανταρκτικής ένα γιγάντιο κομμάτι πάγου, έκτασης περίπου 4.000 τετραγωνικών χλμ. και πάχους 400 μέτρων. Το παγόβουνο αυτό, που έλαβε την κωδική ονομασία A23a, λόγω του τεράστιου όγκου του ακινητοποιήθηκε λίγο καιρό μετά την αποκόλλησή του, όταν το βυθισμένο κάτω μέρος του σφήνωσε σε ένα σχετικά ρηχά σημείο του θαλάσσιου πυθμένα, γι’ αυτό και δεν σημειώιθηκε απώλεια της μάζας του.

Εξαιτίας των τοπικών ρευμάτω, τα παγόβουνα της Ανταρκτικής ακολουθούν μια διαδρομή που τα οδηγεί προς το αποκαλούμενο «νεκροταφείο παγόβουνων», μια περιοχή στον Νότιο Ατλαντικό όπου οι συνθήκες είναι πιο θερμές, με αποτέλεσμα την τήξη τους.

Το A23a παρέμεινε ακινητοποιημένο για περισσότερα από 30 χρόνια, προτού τελικά απελευθερωθεί το 2020, με το βραδυκίνητο ταξίδι του να καθυστερεί εκ νέου από τα ωκεάνια ρεύματα, που το περιόριζαν σε περιστροφές γύρω από τον εαυτό του.

Αφού τελικά απελευθερώθηκε από τη δίνη, τον Δεκέμβριο του 2024, το… αποπροσανατολισμένο παγόβουνο κατευθύνθηκε προς τη νήσο της Νότιας Γεωργίας. Τότε οι επιστήμονες ανησύχησαν μήπως προσάραζε ξανά, προκαλώντας έτσι οικολογική καταστροφή με βασικά θύματα τους πιγκουίνους που ζουν εκεί. Ωστόσο το χειρότερο σενάριο αποφεύχθηκε όταν το A23a άρχισε να διαλύεται, τον Μάιο του 2025, λίγο πριν προσεγγίσει το νησί.

Οπως αναφέρει σε δημοσίευμά του ο επιστημονικός ιστότοπος Live Science, νέες δορυφορικές φωτογραφίες αποκαλύπτουν ότι το A23a, που αποκαλείται και «βασίλισσα των παγόβουνων», έχει αναπτύξει στην επιφάνειά του έντονες γαλάζιες ραβδώσεις. Τα εντυπωσιακά στιγμιότυπα υποδηλώνουν ότι αυτό το μεγα-παγόβουνο σύντομα θα εξαφανιστεί για πάντα, βάζοντας τέλος σε μια ιστορία δεκαετιών, γεμάτη απροσδόκητα συμβάντα.

Το A23a έχει μεταμορφωθεί πλέον σε μια εντυπωσιακή μάζα από ριγωτό «γαλάζιο πολτό» –όπως δείχνουν νέες δορυφορικές εικόνες–, κάτι που σηματοδοτεί την επικείμενη διάλυσή του.

Το «μείγμα πάγου» και ο «γαλάζιος πολτός»

Φωτογραφίες που ελήφθησαν στις 26 Δεκεμβρίου από τον δορυφόρο Terra της NASA αποκαλύπτουν μια εντελώς αγνώριστη εικόνα του A23a. Το παγόβουνο, στο ένα τρίτο του αρχικού του μεγέθους πλέον, εμφανίζεται καλυμμένο από λίμνες γαλάζιου νερού που περιβάλλονται από παχιά όρια λευκού πάγου, τα λεγόμενα «προπύργια».

Οι εικόνες το δείχνουν να πλαισιώνεται επίσης από μια δεξαμενή γκρίζας λάσπης, γνωστής ως «μείγμα πάγου», η οποία πιθανότατα έχει διαρρεύσει κάτω από το παγόβουνο. Επιπλέον, περιβάλλεται από εκατοντάδες μικρότερα παγόβουνα που έχουν αποσπαστεί από τις άκρες του.

Ο «γαλάζιος πολτός» που είναι ορατός στο A23a αποτελείται από λιμνούλες τήξης που σχηματίζονται όταν ο επιφανειακός πάγος χάνει τη δομική του ακεραιότητα, αναφέρει ο Τεντ Σκάμπος, κλιματολόγος από το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, στο Μπόλντερ, σε ανακοίνωση της NASA. Αυτές οι λιμνούλες ευθυγραμμίζονται σε λωρίδες, πιθανότατα λόγω του «βάρους του νερού που κάθεται μέσα στις ρωγμές του πάγου και τις αναγκάζει να ανοίξουν περισσότερο», εξηγεί.

Οι ρωγμές αυτές πιθανότατα εκτείνονται παράλληλα με αυλακώσεις στο κάτω μέρος του παγόβουνου, οι οποίες χαράχτηκαν στον πάγο μετά από αιώνες κίνησης πάνω στο έδαφος, όσο ήταν ακόμη συνδεδεμένο με το παγοκάλυμμα Φίλσνερ-Ρόνε, δηλώνει ο Γουόλτερ Μέιερ, ανώτερος ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Δεδομένων Χιονιού και Πάγου. «Είναι εντυπωσιακό ότι αυτές οι ραβδώσεις εξακολουθούν να διακρίνονται μετά από ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα» προσθέτει ο Κρις Σούμαν, έμπειρος παγετωνολόγος με θητεία στο Πανεπίστημιο του Μέριλαντ.

Σύμφωνα με μια άλλη φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 27 Δεκεμβρίου από αστροναύτες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, οι έντονες ραβδώσεις ίσως έχουν ήδη αρχίσει να εξαφανίζονται. Η μεταγενέστερη εικόνα δείχνει μια πιο ομοιόμορφη δεξαμενή γαλάζιου νερού στην επιφάνεια του παγόβουνου.

Προς το παρόν δεν είναι σαφές πόσο από το A23a απομένει ή αν έχει ήδη αρχίσει να εξαφανίζεται πλήρως.

Λόγω του τεράστιου μεγέθους του, το A23a κατείχε κατά καιρούς τον τίτλο του μεγαλύτερου παγόβουνου στον κόσμο. Η πιο πρόσφατη… ανάκτηση του τίτλο ήρθε τον Ιούνιο του 2023, όταν το προηγούμενο μεγαλύτερο παγόβουνο, το A 76A, διαλύθηκε. Αλλά τον έχασε ξανά τον Σεπτέμβριο του 2025, καθώς συνέχιζε το ταξίδι του προς τη Νότια Γεωργία.

Σήμερα το μεγαλύτερο παγόβουνο είναι το D15A, με επιφάνεια περίπου 3,100 τετραγωνικών χλμ.

