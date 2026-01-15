Γεύμα Μητσοτάκη με τον Μιράν της Fed και την Γκίλφοϊλ – στο επίκεντρο η ελληνική οικονομία

296
Σε κλίμα διπλωματικής και οικονομικής ανταλλαγής απόψεων πραγματοποιήθηκε το γεύμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) και στενό συνεργάτη του αμερικανού προέδρου, Στίβεν Μιράν, παρουσία της  πρεσβευτού των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Στο επίκεντρο της συνάντησης, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της επίσκεψης του κ. Μιράν στην Αθήνα αυτή την εβδομάδα, βρέθηκε η πορεία της ελληνικής οικονομίας και η -όπως χαρακτηρίστηκε- εντυπωσιακή ανάκαμψή της τα τελευταία χρόνια, καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης μέσα από τη συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ.

«Ηταν πραγματική τιμή να συναντήσω τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και το στέλεχος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Στίβεν Μιράν, στην Αθήνα και να συζητήσουμε για την εντυπωσιακή οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας», ανέφερε η κ. Γκίλφοϊλ σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Η αμερικανίδα πρεσβευτής πρόσθεσε ότι, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ελλάδα, ο κ. Μιράν «προσέφερε πολύτιμες πληροφορίες για τη νομισματική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, εμπλουτίζοντας τον ελληνοαμερικανικό διάλογο γύρω από την ανάπτυξη και τις επενδυτικές ευκαιρίες», υπογραμμίζοντας τη σημασία της οικονομικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες.

Από την πλευρά του, ο κ. Μιράν σε ειδική συζήτηση που διοργάνωσε το Delphi Economic Forum, και συντόνισε ο διευθυντής της «Καθημερινής» Αλέξης Παπαχελάς  εκθείασε την πορεία την ελληνικής οικονομίας. «Είστε μια τεράστια ιστορία επιτυχίας. Σε ότι αφορά την ανάπτυξη φαίνεται να είναι πολύ δυναμική σε σύγκριση με άλλες χώρες του κόσμου. Δύσκολα θα την χαρακτήριζα μία βαρετή ιστορία», ανέφερε.

