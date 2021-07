Εσείς πόσο «Μπέζος» είστε;

Στην ουσία, το πιο αξιοσημείωτο πράγμα στο εγχείρημα ήταν ότι δεν ήταν καθόλου αξιοσημείωτο: μια Τρίτη, σαν όλες τις άλλες, άλλος ένας δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας πλήρωσε (αδρά) για να εκτοξευτεί στο Διάστημα.

Ωστόσο, το θέαμα του Τζεφ Μπέζος, με το μπεζ καουμπόικο καπέλο και την μπλε σατέν διαστημική στολή του (λες και ήταν ο αστροναύτης Μπαζ Ολντριν), ανταλλάσσοντας χαιρετούρες «κόλλα πέντε» με τους αστροναύτες και στη συνέχεια δίνοντας μεγάλη έμφαση στην εμπειρία, ήθελε να δείξει ότι η «άγρια ​​βόλτα» του Ρίτσαρντ Μπράνσον, που τον προσπέρασε στη στροφή, δεν ήταν το ίδιο πράγμα.

Στο κάτω-κάτω ο Μπέζος πέταξε 19 χλμ πιο ψηλά από τον Μπράνσον (το διαστημικό αεροσκάφος της Blue Origin του Μπέζος έφτασε στα 107 χλμ έναντι των 86 χλμ της Virgin Galactic του Μπράνσον) και μάλιστα ήταν η πρώτη διαστημική πτήση χωρίς πιλότο, με πλήρωμα πολιτών.

Η διαστημική εκδρομή του Τζεφ –που μεταδόθηκε ζωντανά- κράτησε συνολικά 10 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Ο επιχειρηματίας ταξίδεψε στο Διάστημα μαζί με τον αδελφό του Μαρκ Μπέζος, τον 18χρονο ολλανδό Ολιβερ Ντέμεν (κάτοχος άδειας χειριστή ιδιωτικού αεροσκάφους, ο νεότερος διαστημικός ταξιδιώτης και ο πρώτος που κατέβαλε ναύλο στην Blue Origin) και την 82χρονη Γουάλι Φανκ, πιλότο με 19.600 ώρες πτήσης, που ονειρευόταν να γίνει αστροναύτισσα και τα κατάφερε τελικά να είναι η γηραιότερη μέχρι στιγμής που έκανε ένα τέτοιο ταξίδι.

Πίσω στη Γη τους περίμεναν σαμπάνιες, πανηγυρισμοί και ουρλιαχτά. Και αμέσως μετά άρχισε στο Twitter ένα άνευ προηγουμένου τρολάρισμα με αφορμή το φαλλικό σχήμα του πύραυλου της Blue Origin. «Πες μου ότι έχεις μικρό πέος χωρίς να μου πεις ότι έχεις μικρό πέος» έγραψαν οι USA Singers ενώ κάποιος άλλος του έδωσε συγχαρητήρια γιατί έστειλε στο Διάστημα έναν τεράστιο δονητή… Ακόμη και στον Τύπο, όμως, ακολουθεί ένα θάψιμο, πιο «κομψό» μεν πλην όμως δηλητηριώδες.

Me: Tell me you have a small penis without telling me you have a small penis.

Jeff Bezos: pic.twitter.com/zay7O9WXUf

— The USA Singers (@TheUSASingers) July 20, 2021