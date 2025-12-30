Τουρκία: Νέα επιχείρηση κατά του ISIS – 110 συλλήψεις

Η τουρκική αστυνομία συνέλαβε άλλους 110 υπόπτους στη διάρκεια επιχείρησης κατά του ISIS, μια ημέρα αφότου σκοτώθηκαν τρεις αστυνομικοί και έξι ένοπλοι σε ανταλλαγή πυροβολισμών στη βορειοδυτική Τουρκία.

Οπως ανακοίνωσε το γραφείο του εισαγγελέα στην Κωνσταντινούπολη, η αστυνομία πραγματοποίησε εφόδους σε 114 διευθύνσεις στην Κωνσταντινούπολη και σε δύο ακόμη επαρχίες και συνέλαβε 110 από τους συνολικά 115 υπόπτους που αναζητούσε, ενώ κατασχέθηκαν ψηφιακό υλικό και έγγραφα.

Η Τουρκία έχει αυξήσει τις επιχειρήσεις εναντίον υπόπτων μελών του Ισλαμικού Κράτους αυτή τη χρονιά, καθώς η οργάνωση ανασυντάσσεται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, η τουρκική αστυνομία πραγματοποίησε πολύωρη επιχείρηση σε κατοικία στην πόλη Γιάλοβα, στη Θάλασσα του Μαρμαρά νότια της Κωνσταντινούπολης.

Οκτώ αξιωματικοί της αστυνομίας και ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας τραυματίστηκαν κατά την έφοδο στην κατοικία.

Μία εβδομάδα νωρίτερα, είχε συλλάβει περισσότερους από 100 υπόπτους ως μέλη του Ισλαμικού Κράτους που φέρεται ότι συνδέονταν με σχέδια επίθεσης τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.

Την περασμένη εβδομάδα, οι ΗΠΑ επέφεραν πλήγμα εναντίον ενόπλων στη βορειοδυτική Νιγηρία, ενώ δύο ένοπλοι που πραγματοποίησαν επίθεση στη διάρκεια της εβραϊκής γιορτής Χάνουκα, στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, τον περαμένο μήνα φαίνεται ότι είχαν εμπνευστεί από το Ισλαμικό Κράτος, ανακοίνωσε η αυστραλιανή αστυνομία.

Στις 19 Δεκεμβρίου, ο αμερικανικός στρατός έπληξε δεκάδες στόχους του ΙΚ στη Συρία ως αντίποινα για επίθεση σε αμερικανικό προσωπικό.

Πριν από σχεδόν μια δεκαετία, η τζιχαντιστική οργάνωση κατηγορήθηκε για μια σειρά επιθέσεων εναντίον πολιτών στην Τουρκία, περιλαμβανομένων ένοπλων επιθέσεων σε νυχτερινό κέντρο στην Κωνσταντινούπολη και στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της πόλης σκοτώνοντας δεκάδες ανθρώπους.

Η Τουρκία ήταν βασικό σημείο διέλευσης για ξένους μαχητές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Ισλαμικού Κράτους, που εισέρχονταν και εξέρχονταν από τη Συρία κατά τη διάρκεια του πολέμου εκεί.

Η αστυνομία πραγματοποίησε τακτικές επιχειρήσεις εναντίον της οργάνωσης τα επόμενα χρόνια και σημειώθηκαν λίγες επιθέσεις μετά το κύμα βίας μεταξύ 2015-2017.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News