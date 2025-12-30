Ο Τραμπ «εξετάζει πολύ σοβαρά» την πώληση F-35 στην Τουρκία

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι εξετάζει την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, παρά τις ενστάσεις του Ισραήλ, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Φλόριντα.

«Το εξετάζουμε πολύ σοβαρά», απάντησε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος ερωτηθείς για την ενδεχόμενη πώληση αεροσκαφών στην Αγκυρα.

Η Ουάσινγκτον απέκλεισε την Τουρκία από το πρόγραμμα ανάπτυξης των F-35 το 2019 και έναν χρόνο αργότερα επέβαλε κυρώσεις στη χώρα αυτή, παρότι είναι σύμμαχος των ΗΠΑ στο NATO, εξαιτίας του ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις απέκτησαν ρωσικής κατασκευής σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας S-400.

Ο αμερικανός πρόεδρος διατηρεί καλή προσωπική σχέση με τον Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο υποδέχθηκε στα τέλη του Σεπτεμβρίου στον Λευκό Οίκο.

Το Ισραήλ είναι αντίθετο στην πώληση F-35 στην Αγκυρα, καθώς θεωρεί ότι θα μετέτρεπαν σε πολύ σοβαρή απειλή την Τουρκία σε περίπτωση σύγκρουσης ανάμεσά τους.

Ερωτηθείς σχετικά, ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι ο Ερντογάν είναι «πολύ καλός φίλος. Δεν θα έχουμε προβλήματα», πρόσθεσε, «δεν θα γίνει τίποτα».

Τα F-35, τα πιο προηγμένα τεχνολογικά μαχητικά των ΗΠΑ, αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με άλλα κράτη-μέλη του NATO, στο πλαίσιο του λεγόμενου προγράμματος Joint Strike Fighter (JSF).

Κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας στην προεδρία, ο Τραμπ είχε συμφωνήσει να υπογραφεί συμφωνία για την πώληση μαχητικών αυτού του τύπου στα ΗΑΕ, αφού τα Εμιράτα αναγνώρισαν το Ισραήλ, ενώ τον Νοέμβριο, έδωσε το πράσινο φως για την πώλησή τους στη Σαουδική Αραβία.

