Υεμένη: Προθεσμία 24 ωρών για να αποχωρήσουν οι δυνάμεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Ο υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας στρατιωτικός συνασπισμός ο οποίος επενέβη στον εμφύλιο στην Υεμένη τον Μάρτιο του 2015, ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε φορτία όπλων και τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης, τα οποία είχαν μόλις εκφορτωθεί, από δυο πλοία ερχόμενα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Λόγω των κινδύνων και της κλιμάκωσης που εγείρονταν από τα όπλα αυτά, τα οποία απειλούσαν την ασφάλεια και τη σταθερότητα, οι αεροπορικές δυνάμεις του συνασπισμού διεξήγαγαν το πρωί (της Τρίτης) περιορισμένη στρατιωτική επιχείρηση στοχοποιώντας τα όπλα και τα οχήματα μάχης που είχαν εκφορτωθεί στο λιμάνι της Αλ Μουκάλα», ανέφερε το επίσημο σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων SPA.

Την ίδια στιγμή, το λεγόμενο προεδρικό συμβούλιο της Υεμένης, η υποστηριζόμενη από τη Σαουδική Αραβία διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, ανακοίνωσε την κήρυξη κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, εξαιτίας της πρόσφατης προέλασης των δυνάμεων των αυτονομιστών του νότου.

Ακόμη, η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση έκανε γνωστό πως ακυρώνει τη διμερή συμφωνία για την Αμυνα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κατηγορώντας τα πως υποστηρίζουν το λεγόμενο Συμβούλιο Μετάβασης του Νότου, απαιτώντας να αποσύρουν όλες τις δυνάμεις τους από το έδαφος της χώρας.

Ο επικεφαλής του λεγόμενου προεδρικού συμβουλίου, Ρασάντ αλ Αλίμι, ανέφερε πως έδωσε προθεσμία 24 ωρών στις δυνάμεις των ΗΑΕ να αποχωρήσουν.

Το Σάββατο, ο συνασπισμός κάλεσε τους αυτονομιστές του νότου να αποσυρθούν «ειρηνικά» από επαρχίες που κυρίευσαν πρόσφατα.

Οι ανακοινώσεις του Ριάντ ακολούθησαν βομβαρδισμούς εναντίον θέσεων των αυτονομιστών, με τους τελευταίους να τις προσάπτουν στη γειτονική Σαουδική Αραβία, τον κυριότερο υποστηρικτή της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης.

Το λεγόμενο Συμβούλιο Μετάβασης του Νότου, που υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έκανε γνωστό ότι κυρίευσε τις τελευταίες εβδομάδες αχανείς περιοχές στις επαρχίες Μάχρα και Χαντραμούτ (ανατολικά), χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερη αντίσταση.

Υποστηρικτές του καλούν να επανιδρυθεί το κράτος της Νότιας Υεμένης, άλλοτε σοσιαλιστική δημοκρατία -η μοναδική στη Μέση Ανατολή και σε όλο τον μουσουλμανικό κόσμο- ανεξάρτητη χώρα από το 1967 μέχρι το 1990, όταν ενώθηκε με την αραβική δημοκρατία της Υεμένης.

Με φόντο την κλιμάκωση της έντασης στο εσωτερικό της, η αναγνωρισμένη από τη διεθνή κοινότητα κυβέρνηση ζήτησε την Παρασκευή από τον συνασπισμό υπό το Ριάντ να ληφθούν «μέτρα» προς υποστήριξή της.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, κάλεσε την ίδια ημέρα να ασκηθεί «αυτοσυγκράτηση», αποφεύγοντας να διαλέξει πλευρά στη διένεξη ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τα Εμιράτα, συμμάχους-κλειδιά των ΗΠΑ στην περιοχή.

Οι νέες εχθροπραξίες εγείρουν κίνδυνο επιδείνωσης της κατάστασης στην Υεμένη, τη φτωχότερη χώρα της Αραβικής Χερσονήσου, όπου σύμφωνα με τον ΟΗΕ εκτυλίσσεται μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον πλανήτη.

Ο εμφύλιος στην Υεμένη προκάλεσε εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους.

Η χώρα είναι μοιρασμένη στα δύο: Οι φιλοϊρανοί Χούθι διατηρούν τον έλεγχο στην πρωτεύουσα Σανάα και το μεγαλύτερο μέρος του βορρά, το οποίο κυρίευσαν το 2014, ενώ η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, συμμαχία ετερόκλιτων δυνάμεων, ελέγχει τον νότο και έχει μεταφέρει «προσωρινά», πρακτικά μέχρι νεοτέρας, την έδρα της στην Αντεν.

Συνεχίζει γενικά να εφαρμόζεται η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που κλείστηκε με μεσολάβηση των Ηνωμένων Εθνών ανάμεσα στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση και τους Χούθι το 2022, αν και επισήμως δεν ανανεώθηκε.

