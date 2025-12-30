Στον ανακριτή ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση

Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης ο 60χρονος γιος της Ελένης Παπαδοπούλου –χήρας του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδόπουλου– προκειμένου να απολογηθεί για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, για τη δολοφονία της 87χρονης μητέρας του πριν από τέσσερα χρόνια στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 60χρονος κατηγορούμενος φέρεται να χορήγησε ηρεμιστικά χάπια στην υπερήλικη μητέρα του και στη συνέχεια να τη σκότωσε προκαλώντας της ασφυξία. Αμέσως μετά, έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα όπου διέμενε η 87χρονη στο Κολωνάκι (και ο ίδιος τής ζητούσε να πουλήσει προκειμένου να καλύψει κάποια από τα χρέη του) έτσι ώστε ο θάνατός της να παρουσιαστεί ως δυστύχημα.

Από την πρώτη στιγμή που η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο, ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου επιμένει να αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες σε βάρος του και να υποστηρίζει ότι ο θάνατος της μητέρας του οφείλεται στη φωτιά που προκλήθηκε στο διαμέρισμα της οδού Λυκαβηττού στο Κολωνάκι από κάποιο αναμμένο τσιγάρο.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News