Ανοιγμα Μητσοτάκη προς Ανδρουλάκη για τις Ανεξάρτητες Αρχές – η απάντηση του ΠΑΣΟΚ

Πρόσκληση στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, να συναντηθούν παρουσία μάλιστα του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, έτσι ώστε να προχωρήσει ο ορισμός προέδρων στις Ανεξάρτητες Αρχές που παραμένουν ακέφαλες, αναμένεται να αποστείλει μετά τις γιορτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αυτό μετέδωσε το βράδυ της Δευτέρας (29.12) η δημόσια τηλεόραση επικαλούμενη «κυβερνητικές πηγές». Σύμφωνα με τις τελευταίες, επίδικο της συνάντησης θα είναι «να βρεθεί το μίνιμουμ της συναίνεσης που απαιτείται προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλειοψηφία των τριών πέμπτων, μέσω της οποίας θα μπορέσει να ξεκλειδώσει η πλήρωση των κενών θέσεων στις Ανεξάρτητες Αρχές», όπως είναι η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) και ο Συνήγορος του Καταναλωτή.

«Η διαδικασία δεν θα γίνει μέσα από μία λίστα προσώπων, αλλά μέσω ανοιχτής προκήρυξης», επισημάνθηκε στην ίδια διαρροή από το Μέγαρο Μαξίμου και υπενθυμίστηκε ότι ο Πρωθπουργός είχε αποδεχθεί την πρόταση του κ. Ανδρουλάκη, όπως είχε ανακοινωθεί στην Ολομέλεια από τον Πρόεδρο της Βουλής στις 6 Νοεμβρίου.

Οι ίδιες «πηγές» ανέφεραν χαρακτηριστικά πως «πλέον η μπάλα είναι στο γήπεδο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να ξεκλειδώσει αυτή η διαδικασία, η οποία σοβεί εδώ και αρκετούς μήνες».

Ωστόσο, η αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη, επίσης ατύπως, στο ενδεχόμενο μιας συνάντησης Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη για το θέμα, ήταν αρνητική.

Όπως επεσήμαναν σε άτυπη ενημέρωση στελέχη του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, «η λογική της πρότασης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ (να προκυρηχθούν οι θέσεις) ήταν να πάψει να είναι αντικείμενο πολιτικού παζαριού η επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Ο κ. Ανδρουλάκης εισηγούμενος μια δημόσια διαδικασία κατάθεσης βιογραφικών, άνοιξε την όλη διαδικασία στην κοινωνία με όρους αξιοκρατίας».

Σύμφωνα με τα ίδια στελέχη «το ΠΑΣΟΚ, συνεπώς, πιστό στη λογική της πρότασης του -της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ευθύνης δηλαδή-, είναι έτοιμο να καταθέσει τις προτάσεις του -όπως οφείλει και κάθε άλλο κόμμα- στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής που είναι η μόνη αρμόδια να λάβει τις σχετικές αποφάσεις όπως ορίζεται ρητώς στο Σύνταγμα» και προς τούτο η Χαριλάου Τρικούπη καλεί τον Πρόεδρο της Βουλής να προσδιορίσει τη συνεδρίαση του οργάνου.

«Τα θέματα των ανεξάρτητων αρχών δεν είναι συμβολικά, αλλά βαθιά ουσιαστικά και αντανακλούν στην ποιότητα της δημοκρατίας μας. Δεν έχει περάσει, άλλωστε, πολύς καιρός από τις στοχευμένες επιθέσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας σε βάρος τους, ούτε και από τη νυχτερινή αλλαγή της σύνθεσης της ΑΔΑΕ μεσούσης της έρευνας για τις υποκλοπές, που η κυβέρνηση μεθόδευσε σε αγαστή συνεργασία με τον κ.Βελόπουλο και μάλιστα χωρίς να συντρέχει καν η πλειοψηφία των 3/5 που απαιτεί το Σύνταγμα», τόνισαν από τη Χαριλάου Τρικούπη και πρόσθεσαν: «Η πρόταση μας για απόλυτη διαφάνεια είναι η πυξίδα των επιλογών μας για να μπει τέλος στις πρακτικές της κυβέρνησης, που προσβάλλουν τους θεσμούς».

