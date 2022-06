«Ερρίκος Ντυνάν»: Οnline streming μαθήματα για τα πιο δύσκολα περιστατικά στην γαστρεντερολογία

Η νέα εποχή στην επεμβατική γαστρεντερολογία, μέσα από τις πλέον σύγχρονες και καινοτόμες τεχνικές παγκοσμίως, θα αναδειχθεί στην πράξη και σε ζωντανή σύνδεση από το «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center, στις 2 Ιουλίου, με τη συμμετοχή διεθνώς καταξιωμένων εκπροσώπων της ειδικότητας.

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες ενότητες, στο πλαίσιο του 5ου Διεθνούς Ενδοσκοπικού Συνεδρίου «Αθηναϊκό Συμπόσιο», που θα πραγματοποιηθεί στη 1 και 2 Ιουλίου στην Αθήνα.

Τη δεύτερη μέρα του Συνεδρίου, ειδικότερα, από το ενδοσκοπικό τμήμα του «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center θα μεταδοθούν ζωντανά (livestreaming) δύσκολες επεμβατικές τεχνικές ενδοσκοπικών πράξεων, υψηλών απαιτήσεων, από κορυφαίους γαστρεντερολόγους από όλο το κόσμο.

Με τον συντονισμό του προέδρου της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας, διευθυντή της Γ’ Γαστρεντερολογικής κλινικής του «Ερρίκος Ντυνάν» Περικλή Τάσσιου, θα αντιμετωπιστούν ενδοσκοπικά έντεκα δύσκολα περιστατικά με εφαρμογή μια σειράς νέων τεχνικών. Πρόκειται για ασθενείς που σε άλλη περίπτωση θα αντιμετωπίζονταν χειρουργικά, ενώ τώρα θα αντιμετωπιστούν με την λιγότερο παρεμβατική μέθοδο της ενδοσκόπησης, η οποία συνεπάγεται γρηγορότερη ανάρρωση και συνολικά μικρότερη επιβάρυνση για τον ασθενή.

Επισημαίνεται ότι για την εφαρμογή των νέων μεθόδων θα μεταφερθεί από τη Γερμανία ο απαιτούμενος προηγμένος τεχνολογικά και τεχνικά εξοπλισμός, ενώ το κόστος για το σύνολο των ιατρικών πράξεων θα καλυφθεί από το «Ερρίκος Ντυνάν».

Το Διεθνές Ενδοσκοπικό Συνέδριο «Αθηναϊκό Συμπόσιο» που πραγματοποιείται 1 και 2 Ιουλίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα γαστρεντερολογικά και ενδοσκοπικά συνέδρια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια με τη συνδρομή μεγάλων δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων της χώρας. και συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όσων ασχολούνται με την υγεία και τις παθήσεις του πεπτικού.

Απευθύνεται κυρίως σε γαστρεντερολόγους που ασχολούνται με ενδοσκοπικές πράξεις επεμβατικές ή μη, όμως λόγου της σύνθετης φύσης των περιστατικών άπτεται του ενδιαφέροντος όλων των ιατρών που εμπλέκονται σε αυτές τις διαδικασίες (πχ. παθολόγοι, χειρουργοί).

Τη διεθνή επιστημονική ομάδα του φετινού 5ου Συνεδρίου που θα έχει κεντρικό ρόλο και στις live ενδοσκοπικές πράξεις από το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, συνθέτουν οι εξής κορυφαίοι ενδοσκόποι: Aabekken Lars, Oslo Norway, Arcidiacono Paolo, Milan Italy, Benias Petros, New York USA, Bourke Michael, Sydney Australia, Costamagna Guido, Rome Italy, Katzarov Alexander, Sofia Bulgaria, Meier Peter, Hannover Germany, Neuhaus Horst, Dusseldorf Germany, Reddy Nageshwar, Hyderabad India, Seewald Stefan, Zurich Switzerland, Sharaiha Reem, New York USA, Stavropoulos Stavros, New York USA, Tantau Marcel, Cluj-Napoca Romania, Yu Honggang, Wuhan China, Zhou Ping-Hong, Shangai China.

Επιστημονικοί Συνεργάτες είναι η Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία και η Επαγγελματική Ενωση Γαστρεντερολόγων Ελλάδας.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News