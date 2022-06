Ο άνθρωπος που ξεγύμνωσε το PornHub

Τον Δεκέμβριο του 2020, ο ακτιβιστής δισεκατομμυριούχος και ιδιοκτήτης hedge fund Μπιλ Ακμαν διάβασε στους New York Times ένα άρθρο με τίτλο «Τα παιδιά του Pornhub». Και εξοργίστηκε. Αφού το ξαναδιάβασε εξέφρασε στο Twitter την αντίδρασή του και έβαλε στόχο να καταστρέψει τον μεγαλύτερο και πιο γνωστό πορνογραφικό ιστότοπο παγκοσμίως: το PornHub.

Please read this https://t.co/MCSoL0OoBj In your mind replace the victims with your daughter or son. We could fix this problem by making it illegal for porn sites to allow content to be posted before review by a monitor, and ages and consents of participants validated.

— Bill Ackman (@BillAckman) December 5, 2020