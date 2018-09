Ενας υπέροχος άνθρωπος – μια συγκλονιστική ιστορία

Μία ιστορία 53 χρόνων, ανόθευτης και μεγάλης αγάπης, αλλά και χαστούκι στο πρόσωπο του ρατσισμού. Μιας παθολογικής αρρώστιας που, μαζί με τον εθνικισμό, τον λαϊκισμό και την μη ανεκτικότητα, έχει κατακλύσει πια τις σύγχρονες κοινωνίες μας, γεμίζοντάς τες δηλητήριο.

Το Channel4, στη Βρετανία, κατέγραψε αυτή την ιστορία και την πρόβαλε πρόσφατα.

Βρέθηκε σε ένα νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε στα επείγοντα περιστατικά η αγγλίδα γυναίκα ενός μαύρου Βρετανού από την Δομινικανή Δημοκρατία, και με την άδειά του, του μίλησε και κινηματογράφησε την συνομιλία τους.

Love is colour blind. We can't forget our progress as Europeans to building an open, tolerant society. Amidst increasing nationalism, racism & intolerance, I say #GenerationEurope deserves & wants better. Let's remind those who jeopardise our values that we are #StrongerTogether pic.twitter.com/hMpJGvW9qT

