Eξι απίστευτες επιστημονικές ανακαλύψεις του 2025

Εντός του 2025, η επιστήμη κατάφερε και πάλι μερικά αξιοσημείωτα βήματα. Μεταξύ άλλων, επανεξέτασε κρίσιμες περιόδους στην ανθρώπινη ιστορία – από τα πρώτα στοιχεία για την ανακάλυψη της φωτιάς, μέχρι τις νέες γνώσεις για τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι δημιουργούν διαρκείς δεσμούς.

Αλλά και ο φυσικός κόσμος εξακολουθεί να εκπλήσσει τους επιστήμονες. Αγριοι χιμπατζήδες βιντεοσκοπήθηκαν να χρησιμοποιούν φυτά ως φάρμακα, ενώ η σεληνιακή σκόνη, την οποία οι ειδικοί περιγράφουν ως πολυτιμότερη από τον χρυσό, έφτασε για πρώτη φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο για μελέτη.

Παρουσιάζοντας τα έξι πιο εντυπωσιακά επιστημονικά ευρήματα της χρονιάς, το BBC επισημαίνει ότι δεν ήταν όλα θετικά. Ενα γιγάντιο παγόβουνο που παρασύρεται προς ένα απομακρυσμένο νησί απειλεί την άγρια ​​ζωή, υπενθυμίζοντάς μας ότι η επιστήμη είναι τόσο ζωτικής σημασίας όταν εντοπίζει κινδύνους, όσο και όταν κάνει νέες ανακαλύψεις.

Γιγαντιαία ίχνη δεινοσαύρων στη Βρετανία

Σε λατομείο του Οξφορντσάιντ της νοτιοανατολικής Αγγλίας ανακαλύφθηκε ένα από τα σημαντικότερα περάσματα δεινοσαύρων στον κόσμο – με περίπου 200 τεράστια ίχνη ηλικίας άνω των 166 εκατομμυρίων ετών. Τα ίχνη δίνουν πληροφορίες τις κινήσεις δύο πολύ διαφορετικών μεταξύ τους δεινοσαύρων – ενός σαυρόποδου με μακρύ λαιμό που πιστεύεται ότι ήταν Κητιόσαυρος, και ενός δίποδου σαρκοφάγου Μεγαλόσαυρου.

Μερικά από τα μονοπάτια εκτείνονται σε μήκος έως και 150 μέτρων και οι ερευνητές πιστεύουν ότι ενδεχομένως να είναι ακόμη μεγαλύτερα, καθώς έχει ανασκαφεί μόνο ένα μέρος του λατομείου της αγγλικής κομητείας.

Η φωτιά ανακαλύφθηκε προ 400.000 ετών

Σε έναν αρχαιολογικό χώρο στο χωριό Μπάρναμ της βρετανικής επαρχίας Σάφολκ, ερευνητές εντόπισαν αξιοσημείωτα στοιχεία για την παλαιότερη γνωστή τεχνητή φωτιά, η οποία χρονολογείται περίπου πριν από 400.000 χρόνια. Η ανακάλυψη αυτή μεταθέτει την προέλευση της φωτιάς κατά πάνω από 350.000 χρόνια πριν την ως τώρα εκτίμηση των επιστημόνων – και σηματοδοτεί καθοριστική στιγμή στην εξέλιξη του ανθρώπινου είδους.

Η φωτιά μεταμόρφωσε την καθημερινή ζωή του ανθρώπου ενώ, σύμφωνα με τους ειδικούς, συνέβαλε στην ανάπτυξη του εγκεφάλου, επιτρέποντας στους πρώτους ανθρώπους να σκέφτονται, να σχεδιάζουν και να καινοτομούν.

Η αλήθεια για την μονογαμία

Την χρονιά που πέρασε, η επιστημονική έρευνα συνέκρινε συμπεριφορές ζευγαρώματος μεταξύ των ειδών της πανίδας. Με περίπου το 66% των ανθρώπων να σχηματίζουν μονογαμικούς δεσμούς, ξεπερνάμε σε αριθμό τους χιμπατζήδες και τους γορίλες, αλλά υπολειπόμαστε του ελαφοπόντικα της Καλιφόρνιας – του πραγματικού πρωταθλητή στον δια βίου έρωτα.

Η μελέτη του πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, που δημοσιεύθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου, δείχνει ότι ενώ οι άνθρωποι απέχουν πολύ από το να είναι τα πιο μονογαμικά πλάσματα, η τάση μας να ζευγαρώνουμε για όλη τη ζωή παραμένει αξιοσημείωτη σε σύγκριση με πολλά άλλα είδη.

Η σπάνια «παρέλαση» επτά πλανητών

Για μερικά βράδια τον περασμένο Φεβρουάριο, οι παρατηρητές απόλαυσαν μια σπάνια αστρική «παράσταση», καθώς επτά πλανήτες εμφανίστηκαν ταυτόχρονα στον βραδινό ουρανό. Ο Αρης, ο Δίας, ο Ουρανός, η Αφροδίτη, ο Ποσειδώνας, ο Ερμής και ο Κρόνος συμμετείχαν όλοι σε μια ιδιότυπη πλανητική παρέλαση.

Τέσσερις εξ’ αυτών ήταν ορατοί με γυμνό μάτι, ενώ ο Κρόνος βρισκόταν χαμηλά στον ορίζοντα, και ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας ήταν ορατοί με τη χρήση τηλεσκοπίου. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, μια παρόμοια ταυτόχρονη εμφάνιση τόσων πλανητών του ηλιακού μας συστήματος στη σειρά δεν θα συμβεί ξανά μέχρι το 2040.

Από τη Σελήνη στη Βρετανία

Για πρώτη φορά εδώ και μισό σχεδόν αιώνα, δείγματα σεληνιακού βράχου έφτασαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, ως δάνειο από την Κίνα.

Οι μικροσκοπικοί κόκκοι σεληνιακής σκόνης αποθηκεύονται τώρα σε μια εγκατάσταση υψηλής ασφάλειας στο Μίλτον Κέινς και μελετώνται από τον καθηγητή Μαχές Ανάντ, τον μοναδικό επιστήμονα του Ηνωμένου Βασιλείου στον οποίο έχει δοθεί πρόσβαση στο υλικό.

Τα δείγματα, που περιγράφονται ως πιο πολύτιμα από τον χρυσό λόγω της επιστημονικής τους αξίας, θα μπορούσαν να προσφέρουν νέες πληροφορίες για το πώς σχηματίστηκε και εξελίχθηκε η Σελήνη.

Οι χιμπατζήδες – γιατροί

Στην Ουγκάντα, τον περασμένο Μάιο άγριοι χιμπατζήδες βιντεοσκοπήθηκαν να χρησιμοποιούν φυτά για την περιποίηση ανοιχτών πληγών και άλλων τραυμάτων. Ερευνητές του πανεπιστημίου της Οξφόρδης, σε συνεργασία με μια τοπική ομάδα, παρατήρησαν τα ζώα να εφαρμόζουν φυτικό υλικό σε δικά τους τραύματα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε εκείνα άλλων χιμπατζήδων.

Τα ευρήματα της έρευνας, τα οποία βασίζονται σε δεκαετίες παρατηρήσεων, προσθέτουν νέα στοιχεία στον ήδη πακτωλό των υπαρχόντων, που αποδεικνύουν ότι οι στενότεροι «συγγενείς» των ανθρώπων διαθέτουν μια εντυπωσιακή γνώση των φυσικών θεραπειών.

