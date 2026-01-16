ΥΠΠΟ: Προχωρούν οι ανασκαφές και οι αναστηλώσεις στο Δεσποτικό-Τσιμηντήρι

Το Δεσποτικό και η νησίδα Τσιμηντήρι έγιναν και το 2025 το επίκεντρο μιας συστηματικής αρχαιολογικής προσπάθειας που φέρνει στο φως το παρελθόν με υπομονή, ακρίβεια και πάθος.

Υπό τη διεύθυνση του Γιάννου Κουράγιου, με τη συνεργασία των Ι. Νταϊφά και Α. Αλεξανδρίδου, και με τη συμβολή μιας έμπειρης ανασκαφικής και αναστηλωτικής ομάδας αρχαιολόγων, μαρμαροτεχνιτών και συντηρητών, συνεχίστηκε για ακόμη μία χρονιά το ανασκαφικό πρόγραμμα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, το οποίο εξελίσσεται σταθερά εδώ και χρόνια .

Η ανασκαφική περίοδος διήρκεσε συνολικά τέσσερις εβδομάδες και συνοδεύτηκε από παράλληλη μελέτη του αρχαιολογικού υλικού στις αποθήκες του Αρχαιολογικού Μουσείου Πάρου, όπου οι ερευνητές ανέλυσαν, ταξινόμησαν και τεκμηρίωσαν τα ευρήματα προηγούμενων και τρεχουσών ετών.

Στο Δεσποτικό, εκτός των ορίων του αρχαϊκού τεμένους, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην Κατασκευή Ω. Εκεί, ήδη από τις ανασκαφές των ετών 2022 και 2023, είχαν αποκαλυφθεί εντοιχισμένα σε δεύτερη χρήση θραύσματα τουλάχιστον τριών αρχαϊκών κούρων, καθώς και ο κορμός ενός αγάλματος που χρονολογείται στο πρώτο μισό του 5ου αιώνα π.Χ.

Τα στοιχεία αυτά ενισχύουν την εικόνα μιας περιοχής με έντονη λατρευτική και καλλιτεχνική δραστηριότητα, όπου τα γλυπτά όχι μόνο κοσμούσαν, αλλά και επαναχρησιμοποιούνταν σε μεταγενέστερες οικοδομικές φάσεις.

Σε μικρή απόσταση, οι αρχαιολόγοι συνέχισαν την έρευνα στο Κτίριο ΜΝ, ένα τετράπλευρο οικοδόμημα με τουλάχιστον οκτώ χώρους, το οποίο γνώρισε περισσότερες από δύο αρχιτεκτονικές φάσεις, με την πρώτη να τοποθετείται μέσα στον 6ο αιώνα π.Χ. Η πολυπλοκότητα της κάτοψης και οι διαδοχικές επεμβάσεις αποκαλύπτουν έναν χώρο που εξελισσόταν παράλληλα με τις ανάγκες και τις τελετουργικές ή λειτουργικές πρακτικές της εποχής.

Στον πυρήνα της εγκατάστασης, ερευνήθηκε σε βάθος το νοτιοδυτικότερο δωμάτιο του Ανατολικού Συγκροτήματος. Στη νοτιοδυτική γωνία του, οι ερευνητές εντόπισαν κατά χώραν ένα ακέραιο μαγειρικό σκεύος, το οποίο πιθανότατα τοποθετήθηκε ως «εγκαίνιο» στα θεμέλια του δωματίου – μια πράξη με έντονο συμβολικό χαρακτήρα, που υποδηλώνει τελετουργική έναρξη της χρήσης του χώρου .

Την ίδια στιγμή, στην περιοχή του Νοτίου Συγκροτήματος, νοτιοδυτικά του περιβόλου, αποκαλύφθηκε ένα νέο σύνολο δωματίων, κτισμένο σε μεταγενέστερη περίοδο, προσθέτοντας ακόμη ένα κεφάλαιο στην αρχιτεκτονική ιστορία του ιερού .

Στη νησίδα Τσιμηντήρι, οι εργασίες στόχευσαν στην περαιτέρω διερεύνηση του βόρειου τμήματος των Κτιρίων Βτ και Ετ, τα οποία, μαζί με το Γτ, σχηματίζουν ένα ενιαίο συγκρότημα συνολικού εμβαδού τουλάχιστον 900 τετραγωνικών μέτρων.

Τα Κτίρια Βτ και Ετ αποτελούνται από δέκα τετράπλευρους χώρους διαφορετικών διαστάσεων, διατεταγμένους κατά παράταξη, με είσοδο στη νότια πλευρά τους, όπου ανοίγεται ένας μεγάλος υπαίθριος χώρος. Σε ορισμένα δωμάτια εντοπίστηκαν λίθινες κτιστές κατασκευές, πιθανότατα αποθηκευτικοί χώροι, καθώς και κτιστά θρανία, στοιχεία που παραπέμπουν σε οργανωμένες δραστηριότητες και συλλογική χρήση των χώρων.

Ωστόσο, η έντονη διάβρωση και η απουσία επιχώσεων περιόρισαν τον όγκο των κινητών ευρημάτων. Παρ’ όλα αυτά, τα θραύσματα πίθων και εμπορικών αμφορέων, τα μελαμβαφή αγγεία πόσης και τα υφαντικά βάρη που βρέθηκαν προσφέρουν πολύτιμες ενδείξεις για τις οικονομικές και καθημερινές πρακτικές των χρηστών του συγκροτήματος.

Παράλληλα με την ανασκαφή και τις εργασίες συντήρησης, τον Ιούνιο ολοκληρώθηκε η τελευταία φάση της αναστήλωσης του αρχαϊκού Κτιρίου Δ του τεμένους, έργο που είχε ξεκινήσει το 2022, βάσει της εγκεκριμένης μελέτης του Γ. Ορεστίδη.

Η αποκατάσταση αυτή δεν αποτελεί μόνο τεχνικό επίτευγμα, αλλά και ένα ουσιαστικό βήμα προς την ανασύνθεση της αρχικής μορφής του ιερού.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, το Κτίριο Δ, μαζί με τον αναστηλωμένο ναό και το εστιατόριο, δεσπόζουν πλέον στον αρχαιολογικό χώρο, αποτυπώνοντας με εντυπωσιακό τρόπο την αίγλη του αρχαϊκού τεμένους.

Το σύνολο συμβάλλει καθοριστικά στον στόχο της ομάδας του Δεσποτικού και της ΕΦΑΚΥΚ για την παράδοση στο κοινό ενός οργανωμένου και επισκέψιμου αρχαιολογικού χώρου, όπου η ιστορία δεν παραμένει σιωπηλή, αλλά αφηγείται τον εαυτό της μέσα από πέτρα, χώμα και φως.

Οι φετινές ανασκαφικές και αναστηλωτικές εργασίες πραγματοποιήθηκαν με τη στήριξη σημαντικών φορέων και ιδιωτών, μεταξύ των οποίων οι ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ (Αθανάσιος & Μαρίνα Μαρτίνου), το Ίδρυμα Π. & Α. Κανελλοπούλου, η ΔΙΚΕΜΕΣ (C.Y.A), ο Σύλλογος «Οι Φίλοι της Πάρου και της Αντιπάρου», η Antiparos Preservation Society, καθώς και οι Marion Stassinopoulos, Dominique Senequier, Jonathan Lurie, Bubi Baehler και άλλοι υποστηρικτές, που με τη συμβολή τους κρατούν ζωντανή τη μεγάλη αυτή προσπάθεια ανάδειξης της κυκλαδικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

